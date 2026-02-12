בית מדרשו של הינוקא בראשון לציון ( צילום: באדיבות המצלם )

רגע לפני שדחפורי העירייה עלו לשטח כדי להרוס באופן מחפיר את בית הכנסת "גאולה לציון" בראשות הרב הינוקא, לפני שעה קלה עיריית ראשון לציון בראשות רז קינסטליך התקפלה ובוטל צו ההריסה לבית הכנסת.

בהסכם שנחתם בין הצדדים סוכם כי ההוספה לבית הכנסת עם חדרו האישי של הרב הינוקא לקבלת קהל - יישאר על כנו. כמו כן סוכם כי בתוך חצי שנה העירייה תסדיר את בית הכנסת + התוספת, בהקצאה רשמית ומסודרת לטובת הרב הינוקא. על אף ההצהרות הבובמסטיות מצד העיריה, וכוחות המשטרה האדירים שהתכוננו ללוות את ההריסה, הקפיד הגאון הינוקא להורות לאלפי תלמידיו ונאמניו להימנע מכל דרך של ביזיון ואלימות, ורק בדרך של דרכי שלום וקידוש שם שמים.

השמחה לאחר חתימת ההסכם השמחה לאחר חתימת ההסכם 10 10 0:00 / 0:14 השמחה לאחר חתימת ההסכם

כי שדיווחנו, המונים התגודדו הבוקר סביב בית הכנסת לאור כוונת העירייה לבצע הריסה של תוספת בנייה במקום בטווח הזמן המיידי.

גבאי בית הכנסת ותושבי השכונה מצביעים על מה שהם מכנים "רדיפה דתית במסווה של חוק". לדבריהם, השכונה רוויה במבנים לא מוסדרים ובתוספות בנייה ללא היתר שקיימות שנים מבלי שאיש יפעל נגדם. אולם, כשמדובר בבית הכנסת של 'הינוקא', העירייה מפעילה יד ברזל ואכיפה תוקפנית במיוחד.

הגאון הינוקא שהגיע הבוקר למקום, נשא דברים בפני המון האנשים שהתגודדו במקום ואמר: "נכון שזה לא הוגן נכון שזה לא חוקי, לא לפעול בשום אופן באלימות ולא במילים קשות. אם זה מה שנגזר עלינו, נקבל הכל מאהבה. הכל מאת השם".

התגובה של הינוקא, היום במקום בו צפוי להיות ההריסה חלילה התגובה של הינוקא, היום במקום בו צפוי להיות ההריסה חלילה 10 10 0:00 / 1:35 התגובה של הינוקא, היום במקום בו צפוי להיות ההריסה חלילה

טרם התקפלות העירייה, בקרב הקהילה החרדית בעיר ומחוצה לה נשמעו קולות זועמים שקוראו לעצור את ה"חרפה", כלשונם. "דווקא בימים כאלו, כשיש צורך באחדות, בוחרת העירייה להילחם בדת ובלומדי התורה. להרוס בית כנסת זה קו אדום שאסור לעבור", אמרו פעילים בעיר.

מטעם עמותת 'תפילה לציון' שמפעילה את בית הכנסת נמסר: "רוב תושבי השכונה משתמשים ונהנים מבית הכנסת ומפעילות החסד שבו. זאת עובדה. מלבד זאת, הגאון הינוקא שמתגורר בשכונה, משמש כיום בפועל כדמות הרוחנית שלה ומהווה מגדלור של פעילות תורה חסד ומשענת לכל תושב בכל ענין - רוחני כגשמי".

"ראש העיר", מוסיפים בעמותה: "בחר מסיבותיו ולשם מטרותיו האישיות, להפעיל אכיפה סלקטיבית נגד חדרון בבית הכנסת, כאשר באותה השכונה מבנים רבים - גדולים בהרבה, שעומדים שנים ללא אישורים. אנו מודעים לעומסים שנוצרים מידי פעם בעקבות ציבור גדול מהעיר ומחוצה לו שמגיע אל הרב הינוקא שליט"א לתפילות ושיעורים ולעצה ותושיה, אנחנו אלה שדרשנו וביקשנו מהעירייה פעמים אין ספור לפתור עבורנו את הבעיה, עם הקצאה אחרת וכדומה, אך ללא הועיל ובלי תוצאות מצידה. על העירייה לפתור את הענין ללא שהות".

בעירייה דוחים בתוקף את הטענות כי מדובר ברדיפה דתית. גורם בכיר בעירייה מסר: "אנשי הרב מנסים להציג זאת כמלחמת דת, אך זה רחוק מהאמת. ראשון לציון היא עיר שמכבדת את כלל התושבים – דתיים וחילונים כאחד. האכיפה מכוונת נגד המבנה הבלתי חוקי והפרת הסדר הציבורי, ולא נגד עצם קיומו של בית הכנסת שנותר על כנו".

מטעם העירייה נמסר: ״העירייה פועלת כבר זמן רב מול הרב ואנשי חצרו בכדי להסדיר את הנושא. חשוב להדגיש כי צו ההריסה הוא אינו לבית הכנסת, בית הכנסת יישאר על תילו. צו ההריסה הוא על מבנה לא חוקי שנבנה בסמוך לבית הכנסת ושימש את הרב כחדר פרטי לקבלות קהל של מאות אנשים, דבר שפגע באופן חמור בחייהם של תושבי השכונה. עבורנו כולם שווים בפני החוק, אין פה דבר וחצי דבר נגד דת, נהפוכו. אנו מזמינים את הרב ואנשיו להסדיר את הנושא בדרכי שלום, למצוא מקום חלופי וכשר לקבלת הקהל ההמונית שלא בתוך שכונת מגורים״.