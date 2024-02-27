אחרי שעות של דיונים, וכוחות משטרה אדירים שהתכוננו ללוות את ההריסה, עיריית ראשון לציון בראשות רז קינסטליך התקפלה ובית הכנסת יישאר על כנו | בהסכם שנחתם בין הצדדים סוכם כי ההוספה לבית הכנסת עם חדרו האישי של הרב לקבלת קהל - יישאר על כנו, בנוסף, בתוך חצי שנה העירייה תסדיר את בית הכנסת והתוספת, בהקצאה רשמית ומסודרת לטובת הרב (חרדים)
משה ליאון, מרים פיירברג, רז קינסטליך ורון חולדאי ניצחו בסיבוב הראשון | בחיפה - דוד עציוני שנתמך ע"י ש"ס ואגודת ישראל - מפגר באחוז בודד אחרי יעקב בורובסקי | בראשון לציון - הישג חסר תקדים לראש העיר המכהן | ראש העיר בית שמש לא מצליחה לנצח בסיבוב הראשון; מסתמן: סיבוב שני בין בלוך לאבוטבול | אלעד: ניצחון דחוק ליהודה בוטבול | אשדוד: לסרי מנצח בסיבוב ראשון • כל הפרטים (פוליטי)
שר השיכון יצחק גולדקנופף הגיע לסיור מקצועי בעיר ראשון לציון וביקר בפרויקטים שונים של דיור שצפויים לאכלס כ-50 אלף בני אדם | את הביקור פתח השר בישיבה, שם סיפר לו ראש העיר סיפור מרגש על שמירת שבת (חדשות חרדים)