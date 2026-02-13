דגל ה-CIA על רקע דגל ארה"ב ( צילום: shutterstock )

סוכנות הביון המרכזית של ארצות הברית, ה-CIA, פרסמה סרטון חדש המיועד לגיוס מקורות מודיעיניים מתוך צבא השחרור העממי של סין.

הסרטון, שהופץ ביום חמישי, מתמקד בטענות לשחיתות בדרגי הפיקוד הבכירים ומנסה לפנות לקצינים החשים תסכול מהתנהלות ההנהגה הצבאית והפוליטית בבייג’ינג. הסרטון מציג דמות בדיונית של קצין בדרג ביניים בצבא הסיני, המתאר במנדרינית את תחושותיו נוכח מה שהוא מגדיר כהעדפת האינטרסים האישיים של מנהיגי המפלגה הקומוניסטית על פני טובת המדינה. “מיום ליום מתברר שהדבר היחיד שמנהיגינו מעוניינים להגן עליו הוא כיסם הפרטי”, הוא אומר. בהמשך הוא מדגיש כי אינו מוכן לאפשר ל“שיגעונם” להשפיע על עתיד בתו, ורומז כי שיתוף פעולה עם ה־CIA הוא הדרך האמיתית לשרת את עמו. מחלוקת חריפה: ג’ארד קושנר במוקד סערה מודיעינית בוושינגטון יוסי נכטיגל | 08:07 ונצואלה מתכופפת בפני טראמפ: קבלת פנים מתחנפת, וביקור צפוי בארה"ב | צפו משה בשן | 12.02.26 ברקע המהלך עומדת שורת טלטלות בצמרת הצבא הסיני. בחודש שעבר הדיח נשיא סין, שי ג’ינפינג, את הקצין הבכיר ביותר בצבא וכן גנרל נוסף, במסגרת חקירה שעסקה ב“הפרות חמורות של משמעת ושל החוק”. בשנים האחרונות מנהל שי קמפיין נרחב למאבק בשחיתות בצבא, שלדברי גורמים אמריקניים פגעה במאמצי המודרניזציה ובשיפור היכולות המבצעיות של צבא השחרור העממי.

לפי דיווחים בוושינגטון, גורמים אמריקניים סבורים כי גל ההדחות והחשדות יוצר קרקע נוחה לגיוס מקורות מתוך המערכת הצבאית הסינית – במיוחד בקרב מי שחשים כי מפקדיהם משתמשים בתפקידם לצורך התעשרות אישית. צבא סין מחלק חוזים בהיקפים עצומים לחברות מקומיות, ומערכת זו נתפסת כפגיעה לניגודי עניינים ולהטיית מכרזים.

מדובר בהמשך לקמפיין גיוס פומבי שהחל בשנה שעברה, אז פרסם ה-CIA שני סרטוני גיוס ראשונים בשפה הסינית. מנהל הסוכנות, ג’ון רטקליף, אמר כי הקמפיין כבר הניב תוצאות וכי בכוונת הארגון להרחיבו. לדבריו, “ישנם אזרחים ופקידים סינים רבים המחפשים דרך לשפר את חייהם ולשנות את מדינתם לטובה”.

למרות שסין חוסמת את הגישה ליוטיוב ולפלטפורמות מערביות אחרות, ב־CIA טוענים כי הסרטונים מצליחים להגיע ליעדם. הסוכנות אף פרסמה הנחיות מפורטות כיצד יכולים אזרחים סינים ליצור עמה קשר באמצעות רשת האינטרנט האפלה או באמצעות רשתות פרטיות וירטואליות, מבלי להיחשף למעקב של הרשויות בבייג’ינג.

עם זאת, המאמץ האמריקני אינו נטול סיכונים. בין השנים 2010 ל־2012 נחשפה רשת מקורות אמריקנית בסין, ולמעלה מתריסר מקורות נהרגו או נכלאו. באותה תקופה נפגעה גם מערכת התקשורת החשאית של ה־CIA עם נכסיו, לאחר שנפרצה בידי סין ואיראן. פרשה זו אילצה את הסוכנות לשקם מחדש את פעילותה במדינה.