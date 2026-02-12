חנני ברייטקופף, מעורכי 'כיכר', אבי וידרמן, ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', ואנשי התקשורת אברהם קרויזר ואבי גרינצייג מסכמים את האירועים הבולטים בשבוע האחרון באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן. צפו בתוכנית המלאה.

השבוע בתוכנית

לאחר שבועות ארוכים של משא ומתן ומבוי סתום אליו נקלעו השיחות בין הנציגים החרדים לייעוץ המשפטי לממשלה, בש"ס ו'דגל התורה' שוקלים בחיוב לקבל את רוב דרישות היועצת המשפטית לוועדת חוץ וביטחון, מירי פרנקל שור, והעיקר להעביר חוק בקריאה שניה ושלישית.

בין ההסכמות, בהנחיית גדולי ישראל, להסכים שהסנקציות המרכזיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי, תקציב הישיבות והכוללים לא יוחזר, כך גם סבסוד המעונות. כמו כן, יעדי הגיוס יהיו גבוהים יותר.

ההחלטה הסופית טרם התקבלה שכן עדיין ישנם חילוקי דעות עם הייעוץ המשפטי, בעיקר סביב סוגיית הפיקוח על לומדי התורה, כך גם סנקציות נוספות שהייעוץ המשפטי דורש להכניס, באופן מיידי.

אופציה נוספת שעדיין נידונה היא להעביר חוק ללא הסכמות הייעוץ המשפטי, חוק שכמעט בוודאות בג"צ יוצא נגדו צו ביניים.

במקביל, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו התבטא כי אף תלמיד ישיבה או אברך כולל לא יתגייס, מה שעורר סערה בתקשורת אך האם בכלל מדובר בהכנה לתמיכה בגיוס מי שלא לומד?

בתוך כך, יו"ר ש"ס, אריה דרעי, לקח פסק זמן מהנושאים הפוליטיים וקיבל על עצמו תענית מאוכל ומדיבור, תענית בת שבעה ימים, כאשר יש מי שמנסה להפוך את האירוע לעוד התנגחות פוליטית וצינית.