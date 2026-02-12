כיכר השבת
רועד ומבוהל

אחרי שברח מהפסטיבל הבולט: חמינאי העביר מסר לאיראנים שהגיעו

בסדרת ציוציםם ברשת X התייחס המנהיג העליון של איראן האייתוללה עלי חמינאי לאירועים שנערכו אתמול לציון 47 שנה למהפכה החומייניסטית - ומהם נעדר ברקע חששו מתקיפה אמריקנית (בעולם)

עלי חמינאי (צילום: שאטרסטוק)

המנהיג העליון של , עלי חמינאי, התייחס היום (חמישי), בין היתר בסדרת ציוצים בחשבונו ברשת X, לאירועי יום השנה למהפכה האסלאמית - שנערכו אמש באיראן ומהם נעדר.

היעדרותו של חמינאי בלטה, והוא אף לא פרסם לציבור נאום מוקלט שלו - דבר שהצביע על חששותיו לשלומו, בשל הדיווחים על אפשרות של תקיפה קרובה מצד ארצות הברית.

היום הוא מסר: "אומת איראן היקרה, אתמול השגתם משהו מרהיב באמת, כיבדתם את איראן ועמדתם לצד הרפובליקה האסלאמית והגברתם את כוחה. אלוקים יגמול לאומה על הנוכחות שלכם בטקסים.

"תקוותיהם של אויבינו, שמבקשים את כניעתה של האומה האיראנית, סוכלו אתמול. היה זה יום של סולידריות לאומית בעלת ערך רב".

הוא חתם: "אני מודה לכלל האומה האיראנית ומביע את ברכותיי החמות לכל אדם ואדם שהשתתף אתמול בכינוס הארצי המפואר בנוכחות מיליונים".

ביממה האחרונה, כזכור, פרסמו גורמי אופוזיציה באיראן מספר אופציות למקום הימצאותו של חמינאי, שמסתתר מפחד של תקיפה אמריקנית וישראלית. על פי הדיווחים, המנהיג שוהה בשבועות האחרונים במקום מסתור בעיר משהד באיראן. ההערכה מבוססת על כך שלפי 'פלייט-ריידר' (אתר העוקב אחרי מטוסים. ק"א) היועץ הבכיר של חמינאי, שב אמש מקטאר ונחת במשהד.

משהד נחשבת לעיר קדושה באיראן, שם גם נולד המנהיג העליון חמינאי בעצמו ולכן הגרסה הרווחת שהוא שוהה שם כאמור. מה שחיזק את התיאוריה הוא העובדה שחמינאי לראשונה לא השתתף כלל באירועי יום השנה למהפכה האסלאמית של איראן.

