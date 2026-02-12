לונדון החרדית סוערת, ביום ראשון האחרון נערכה אסיפת רבנים דרמטית בהשתתפות דייני ורבני הקהילות בבירה הבריטית, כדי לדון בפרטי התביעה המתנהלת נגד מחלקת ה'אופסטד' (הגוף הממשלתי האחראי על פיקוח ודירוג מוסדות חינוך בבריטניה, ח.ר.).

המאבק המשפטי, שנפתח בחודש סיון האחרון, יום לאחר חג השבועות, נועד לבלום את גזירות החינוך המאיימות על טהרת החינוך בקהילה החרדית בלונדון.

במהלך האסיפה הציגו העסקנים העוסקים במלאכת הקודש בפני הרבנים את השאלה המשפטית שעמדה על הפרק מצד עורכי הדין: האם להמשיך את ההליך בבית הדין המנהלי הרגיל, או להעלות את התביעה לבית המשפט העליון.

לאחר דיון מעמיק בפרטים הכריעו רבני ועד חינוך הטהור כי יש לפנות לבית המשפט העליון. על פי הייעוץ המשפטי, השופטים שם, נוטים יותר להכיר בחשיבותם של ערכי "חופש הדת", דבר שעשוי להוות משקל נגד לגזירות השלטון הדורשים ממוסדות החינוך החרדיים להכניס תכנים העומדים בסתירה מוחלטת לאורח החיים היהודי תחת הכותרת של "ערכי יסוד בריטיים". כזכור, מוסדות שיסרבו לכך צפויים לספוג דוחות קשים ואיום בסגירה מיידית.

ציבור החרדים בלונדון וברחבי העולם נושא תפילה כי המאמצים יוכתרו בהצלחה, כדי שניתן יהיה להמשיך ולהנהיג את מוסדות החינוך בדרך אבותינו ורבותינו ללא שום שינוי, ולבטל את מזימות שונאי הדת המנסים להתערב בתכני הלימוד.

בין הרבנים שהשתתפו באסיפה: הגאון רבי משה מנחם וייס, אב"ד סאטמר לונדון. הגאון רבי יוסף פדווא, דומ"ץ התאחדות קהילות החרדים (כדתיא). הגאון רבי לייביש פדווא, חבר הבד"ץ (כדתיא) שהגיע בשליחות אביו מרא דאתרא. הרה"ג ר' אברהם מרדכי רויד, מדייני קהילת גור לונדון. הרה"ג ר' שמואל לעוו, דומ"ץ בית המדרש 'דברי יואל' ומנהל רוחני של מוסדות סאטמר. הרה"ג ר' יודל בוימגארטן, מנהל מוסדות בעלזא.