( צילום: דובר צה"ל )

בעוד איראן תופסת את מרבית תשומת הלב לקראת האפשרות של תקיפה אמריקאית, אולי יחד עם ישראל - במקביל לשיחות המו"מ המתנהלות בשאלת הגרעין, איום הטילים והפרוקסי האיראני, הלחימה בגבולות הסמוכים אלינו נמשכת באופן רציף.

דובר צה"ל עדכן היום כי צה"ל תקף אתמול וחיסל מחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב א-טירי שבדרום לבנון. "פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", אומר דו"צ, המדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

- צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:11 ( צילום: דובר צה"ל )

במקביל, כוחות צוות הקרב של חטיבת אלכסנדרוני (3) הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו אמש שני מחבלים שנכנסו לתוך מבנה מזרחית לקו הצהוב.

מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר תקף את המבנה במטרה להסיר את האיום. זוהתה פגיעה.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", מסר דובר צה"ל.