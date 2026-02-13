כיכר השבת
המתיחות הביטחונית נמשכת

לבנון: צה"ל חיסל מחבל חיזבאללה ששיקם תשתיות טרור; עזה: תקיפת מבנה לתוכו נכנסו מחבלי חמאס

בזמן שהעיניים נשואות לאיראן, נמשכת הלחימה בארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה המנסים להשתקם ברצועת עזה ובלבנון | צה"ל תקף מבנה בצפון הרצועה לאחר זיהוי שני מחבלים סמוך ל"קו הצהוב"; בדרום לבנון חוסל פעיל חיזבאללה שעסק בשיקום תשתיות צבאיות | "נמשיך לפעול על מנת להסיר כל איום" (בארץ)

(צילום: דובר צה"ל)

בעוד תופסת את מרבית תשומת הלב לקראת האפשרות של תקיפה אמריקאית, אולי יחד עם ישראל - במקביל לשיחות המו"מ המתנהלות בשאלת הגרעין, איום הטילים והפרוקסי האיראני, הלחימה בגבולות הסמוכים אלינו נמשכת באופן רציף.

דובר עדכן היום כי צה"ל תקף אתמול וחיסל מחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור במרחב א-טירי שבדרום .

"פעולותיו של המחבל היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון", אומר דו"צ, המדגיש כי "צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל".

| צילום: צילום: דובר צה"ל
(צילום: דובר צה"ל)

במקביל, כוחות צוות הקרב של חטיבת אלכסנדרוני (3) הפועלים בצפון זיהו אמש שני מחבלים שנכנסו לתוך מבנה מזרחית לקו הצהוב.

מיד לאחר הזיהוי, כלי טיס של חיל האוויר תקף את המבנה במטרה להסיר את האיום. זוהתה פגיעה.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", מסר דובר צה"ל.

