מאתיים וחמישים אלף בני אדם הפגינו בשבת במינכן נגד המשטר באיראן, במה שהוגדר כאחת ההפגנות הגדולות ביותר שנראו בעיר בשנים האחרונות.

המפגינים הגיעו מכל רחבי אירופה כדי למחות על הדיכוי האלים של גל המחאות באיראן בחודש שעבר, שבו נהרגו על פי הערכות ארגוני זכויות אדם למעלה משבעת אלפים בני אדם. הערכות אחרות מדברות על עשרות אלפים שנרצחו באכזריות - תוך שתי יממות בלבד.

המשטרה המקומית אישרה כי היקף המשתתפים הגיע לרבע מיליון איש, אשר גדשו את כיכר טרזיינווייזה תחת אבטחה כבדה, בזמן שבוועידת הביטחון הסמוכה התכנסו מנהיגי העולם.

המפגינים הניפו את דגלי איראן ההיסטוריים עם סמל האריה והשמש, המזוהים עם תקופת השלטון שקדמה למהפכה האיסלאמית ב-1979. לאורך שעות ההפגנה נשמעו קריאות קצובות של "שינוי משטר" וסיסמאות בגנות ההנהגה בטהרן.

עלי פרזאד, מפגין בן ארבעים שהשתתף באירוע, הסביר לעיתונאים כי "אנחנו כאן היום כדי לתמוך באנשים באיראן שנרצחו על ידי משטר המולות, וכדי לתמוך ברזא פהלווי כמנהיג שלנו בתקופת המעבר".