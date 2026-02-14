מאתיים וחמישים אלף בני אדם הפגינו בשבת במינכן נגד המשטר באיראן, במה שהוגדר כאחת ההפגנות הגדולות ביותר שנראו בעיר בשנים האחרונות.
המפגינים הגיעו מכל רחבי אירופה כדי למחות על הדיכוי האלים של גל המחאות באיראן בחודש שעבר, שבו נהרגו על פי הערכות ארגוני זכויות אדם למעלה משבעת אלפים בני אדם. הערכות אחרות מדברות על עשרות אלפים שנרצחו באכזריות - תוך שתי יממות בלבד.
המשטרה המקומית אישרה כי היקף המשתתפים הגיע לרבע מיליון איש, אשר גדשו את כיכר טרזיינווייזה תחת אבטחה כבדה, בזמן שבוועידת הביטחון הסמוכה התכנסו מנהיגי העולם.
המפגינים הניפו את דגלי איראן ההיסטוריים עם סמל האריה והשמש, המזוהים עם תקופת השלטון שקדמה למהפכה האיסלאמית ב-1979. לאורך שעות ההפגנה נשמעו קריאות קצובות של "שינוי משטר" וסיסמאות בגנות ההנהגה בטהרן.
עלי פרזאד, מפגין בן ארבעים שהשתתף באירוע, הסביר לעיתונאים כי "אנחנו כאן היום כדי לתמוך באנשים באיראן שנרצחו על ידי משטר המולות, וכדי לתמוך ברזא פהלווי כמנהיג שלנו בתקופת המעבר".
במקביל להפגנה ברחובות, רזא פהלווי, בנו של השאה האיראני האחרון, נשא דברים בפני משתתפי ועידת הביטחון של מינכן. פהלווי קרא למדינות המערב, ובראשן לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, להגביר את הלחץ על טהרן ולנקוט בצעדים מעשיים לתמיכה בעם האיראני.
בנאומו הצהיר פהלווי כי "אני כאן כדי להבטיח מעבר לעתיד דמוקרטי חילוני", והוסיף אזהרה למנהיגי העולם לפיה "כל יום שעובר, יותר אנשים עלולים למות" אם הקהילה הבינלאומית תמשיך לעמוד מנגד.
המחאה במינכן היא חלק מיום פעולה עולמי שעליו הכריזה האופוזיציה האיראנית בחוץ לארץ, כאשר הפגנות דומות תוכננו להתקיים גם בלוס אנג'לס ובטורונטו. המפגינים דרשו מהמדינות המשתתפות בוועידה להפסיק את הדיאלוג הדיפלומטי עם המשטר הנוכחי, להטיל עליו סנקציות נוספות ולהכיר בלגיטימיות של תנועת ההתנגדות. לטענת המפגינים, המשך הקשרים עם טהרן מעניק לגיטימציה למנגנון הדיכוי שפועל בתוך המדינה ומונע את שחרורם של עשרות אלפי עצורים פוליטיים.
