הזמר יניב בן משיח בביצוע מיוחד לשירו: "המלכה שלי", באירוע מרגש למשפחה שנולד להם ילד אחרי 12 שנות ציפייה, במלון 'לאונרדו פלאזה' באשדוד.

הזמר שלמה כהן משמח את הילד החולה חננאל קנתן בבני ברק, בשירה מרגשת: "הנני רופא לך", של הזמר מרדכי בן דוד.

המוזיקאים יהודה מנהיים ויוסי פולצ'ק בשירת: "היום יום הולדת", בחגיגות יום הולדת 45 בהפתעה למוטי בבצ'יק מבכירי חסידות גור וראש לשכתו של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יצחק גולדקנופף, בשבע ברכות יוקרתי למתנדב 'איחוד הצלה', בבית הכנסת העתיק במוצא.

הזמרים פיני איינהורן ומוטי ויזל והמוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו, בשירת: "אנא מלך", בהכנסת ספר תורה של איש הפרסום נתי קרויזר ורעייתו פייגי, לבית הכנסת 'מנין צעירים' בגבעת זאב.

הזמר אברומי וינברג בשירה מרגשת: "ריבונו של עולם", יחד עם הזמרים מנדי גולדברג וחברי מקהלת 'נשמה', בבר מצווה יוקרתית שחגג לבנו דוד, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, באולמי 'דימול פלטינום'.

לאחר מכן ראינו את הזמר ישי ריבו בדואט מיוחד עם אבי החתן אברומי וינברג, לשיר: "רצוננו לראות את מלכנו", של הזמר אברהם פריד.

לסיום ראינו את בכירי תעשיית המוזיקה בשירה משותפת לשיר: "לאבא שלי יש סולם", עם הבחור היתום מאיר נוגריאן שהפגין כישורי שירה מדהימים.

הזמר שימי וויס התארס השבוע עם חסי פלדמן, בהצעת הנישואין ראינו אותו פוצח בשירה עם גיטרה: "הטוב כי לא כלו רחמיך".

הזמר אלחנן ענבל, שזכה בתוכנית 'הקול החדש' ברדיו 'קול חי', בהקלטות לשיר חדש שצפוי לצאת בקרוב.

המוזיקאים שוקי סלומון ושימי יונייב בהקלטות למחרוזת פורים.

לא רק שדרן, גם זמר: אבי מימרן מרדיו 'קול חי', שחיתן את בתו באירוע מתוקשר באולמי 'נוף ירושלים' - בביצוע מיוחד לשיר 'עוף גוזל' של הזמר אריק איינשטיין, יחד עם המוזיקאים יואלי דיקמן וקובי ברומר.

בארצות הברית נערך השבוע אירוע מוזיקלי יוקרתי, שבו נחשפה מחרוזת מלהיטיו של הזמר מרדכי בן דוד, ששילבה קטעים מהקלטות עבר יחד עם שירה חיה על הבמה – דואט מפתיע בין מרדכי של פעם למרדכי של היום.

הזמרים יונתן רזאל ומרדכי בן דוד בדואט מיוחד לשיר: "והיא שעמדה" יחד עם תזמורת 'פריילאך', באירוע סיום הש"ס ביום אחד על ידי אלפי לומדים ביוזמת 'Shasathon', בארצות הברית.

הזמר שלום למר והמוזיקאי שמחה אברמצ'יק בהקלטות באולפן לקראת פרויקט מוזיקלי מושקע.

הזמרים ישי לפידות ומנדי ג'רופי והקלידן דוידי נחשון מקפיצים בשירת: "לחי עולמים", בחתונת בנו של העסקן החב"די ואיש החסד יוסי זליקוביץ מנהל מרפאות 'מאוחדת' בצפת ויו"ר 'חסדי שבתאי' - שהפגין כישורי שירה מיוחדים במהלך החתונה.

הזמרים ישי ריבו, בני פרידמן, שלום למר, ברי סחרוף ועומרי גליקמן, במופע הצדעה והוקרה לארגון זק"א - 'ובחרת בחיים 2' משיריו של הרב שלמה קרליבך זצ"ל - התזמורת הפילהרמונית 'חסידות בקלאס'.

הגיטריסט עמית יצחק בקבלת עול מלכות שמיים, בשמחת הברית לבנו שנערכה במערת המכפלה.

הזמר שמוליק טייטלבוים בהקלטות באולפן של המוזיקאי אבי ריימי, לקראת פרויקט חדש שצפוי לצאת בקרוב.

ישראל גולדרייך המכונה 'ילד הפלא על גלגלים' בביצוע מרגש לשיר: 'אדרבה' יחד עם הקלידן נחמן רוזנברג, באירוע של 'בועות' באולמי 'וואלי' בכפר סבא. האח שהפתיע, האח הגדול שהגיע לשיר והצצות לחתונות המסקרנות זינגער | 31.01.26 חתונת הזמר המרגשת, הלהיט שכובש את ארה"ב ומדוע "נקרע" חיים ישראל מצחוק בהופעה זינגער | 07.02.26 הזמר מוטי שטיינמץ משמח את הילד החולה חננאל קנתן בבני ברק, בשירה מרגשת: "אין שום ייאוש בעולם כלל".

הזמרים בערי וובר, חיים פולק, ג’ואי ניוקם, מאיר אדלר ותזמורתו, חברי מקהלות 'מלכות' ו'פומבדיתא', מקפיצים בשירה בחתונה היוקרתית לבתו של המיליונר אליעזר שיינר, בהפקה מושקעת במרוקו.

עם כאפיות וג'לביות: הזמר חנן בן ארי בביצוע מיוחד לשיר "אמן על הילדים" - בשבע ברכות יוקרתי לבתו של המיליונר אליעזר שיינר במרוקו.

לאחר מכן ראינו את הזמר מרדכי בן דוד בביצוע מיוחד לשירו 'Just One shabbes' יחד עם הקלידן אבי דרור.

הזמרים משה לוק ושמחה פרידמן, באולפן בביתו של המעבד עמי כהן, לקראת פרויקט משותף.

הזמר והיוצר עדי גביסון חיתן את בתו הבכורה דניאלה עם שניאור זלמן סעידיאן, באולמי 'אלה' בנס ציונה.

בימים הקרובים צפוי לצאת קליפ חדש מבית היוצר של הזמר יוסי פריד, את הלחן הוא הלחין ברגעים הקשים בחייו בהם היה חולה במצב קשה מאוד, כשלצידו עמד הזמר מוטי גולדמן - עכשיו הם סוגרים מעגל ויבצעו את השיר יחד בדואט.

הזמר עקיבא תורג'מן בשירה מרגשת לשירו "יש בך הכל", לילד חולה המאושפז בבית החולים 'תל השומר', יחד עם איש החסד שוקי בריף.

הזמר והיוצר אהרן רזאל בפינתו החדשה "מועדון הניגונים של אהרן רזאל", שירים שנגנזו במהלך השנים וכעת הוא החליט להוציא אותם לאוהדיו.

אהרן רזאל: "מאד היה לי קשה למצוא פסוק להלחין, בפרשת משפטים.

פרשה מלאה בחוקים ובדינים. עבד, שפחה, נזקים, חיפשתי משהו מתנגן, עם איזו מחזוריות במילים... וכך נחו עיני על הפסוק ידוע , אבל תסכימו אתי, לא חשבתם שאפשר להעשות מזה ניגון..

אז הנה אני משתף אתכם. ערב שבת מברכים אדר...

אגב אני אישית מרדים את הבנות הקטנות שלי כל שנה בפרשה הזאת, עם הניגון הזה..

אז הנה בלעדי, למועדון הניגונים השמעת בכורה עולמית: עין תחת עין:

בשמחה תמיד".

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה - "ביט על הפרשה".

