הזמרים אהרל'ה סמט ואבי אילסון בצילומים לקליפ חדש לדואט המשותף שלהם שיצא השבוע. 'זינגער' נהנה מהגיוון בבתי הכנסת שמופיעים בקליפ.
הזמר אליה והב בביצוע מיוחד לשירו: "רפא אלי", הילד החולה חננאל קנתן בבני ברק, 'זינגער' מצדיע לכל הזמרים שהגיעו לשמח את הילד החולה ומאחל לו רפואה שלמה בקרוב.
הזמרים עמירן דביר ושוקי סלומון בביצוע מיוחד לשירם: "שיר הביטחון", במופע 'חוגגים 30 שנות יצירה לעמירן דביר והלהקה', במרכז לתרבות ע"ש עפרה חזה בפתח תקווה.
בהמשך המופע ראינו את שדרן הרדיו והמוזיקה אפרים קמיסר, מתופף בתופים על הבמה, ל'זינגער' נודע כי מי שהיה המורה שלו לתופים הוא דניאל רוט, חתנו החרדי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנשוי לבתו נועה.
במהלך אירוע רפואי בו הוזנק הזמר יוסי פריד ככונן 'איחוד הצלה', בני משפחת החולה ביקשו מיוסי להנעים את הרגע עם כמה שירים על הפסנתר בביתם, בזמן שהמתינו לפינוי.
הפייטן משה לוק בשירת: "אשיר לכבוד חברים", בערב שירה ופיוט בבני ברק ביוזמת יו"ר המועצה הדתית הרב יחיאל לוי.
הזמר ארי היל ואחיו יוסף חיים היל, בשירה מרגשת בחתונת אחיהם הזמר יענקי היל עם אלמוג פישר, באולמי 'סרה' בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.
הזמרים משה לוק, מוטי שטיינמץ, מענדי ווייס והמעבד יהודה גלילי ותזמורתו, בשירה מרגשת בחופה יוקרתית שנערכה השבוע.
הזמר עדי רן מפתיע בשירה את הזמר איתי בירמן שחגג יום הולדת 40 בהפתעה.
העסקן החב"די לוי אדרעי מפגין כישורי שירה במעמד סיום הרמב"ם, בהילולה שערך איש 'הכנסת האורחים' מיכאל פינטו, בציונו של רבי שלמה בלחנש זצ"ל באוריקה שבמרוקו, לצידו נראים יעקב חגואל יו"ר ההסתדרות העולמית ואיש העסקים לוי בן טוב.
משעשע! הזמר חיים ישראל התפוצץ מצחוק באמצע הופעה באילת ולא הצליח להמשיך לשיר: "מאז שאני ילד יש לי בעיה חמורה עם הצחוק". 'זינגער' צפה משועשע והוא מאחל לחיים שרק יחייך כל החיים.
הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו ושר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, מפגינים כישורי שירה עם הרב ברוך צ'ייט ראש ישיבת 'מערבא', במהלך ביקור בישיבה.
מקהלת החזנות 'נריע' בניצוחו של המנצח משה סלושץ בביצוע מיוחד בחופה יוקרתית בפתח תקווה.
הקלידן דוד חי מפגין כישורי שירה במהלך החתונה בה הופיע יחד עם הזמר משה קליין.
הזמרים זאנוויל וינברגר, מנדי ווייס, חברי מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר והקלידן איציק אייזנשטט, בשירה מרגשת בחתונת בנו של מנדי שוורץ המשנה לראש העיר ביתר עילית.
הזמרים זאנוויל ויינברגר, אהרל'ה סמט, שלמה יעקב וובר, הקלידן יוסי אייזן וחברי מקהלת 'קאפלה' בניצוחו של המוזיקאי נותי רוטמן, בשירה מרגשת: "השתדלו והרבו תחינה", בחופת בנו של היועץ הרפואי הרב חזקי ברוין יו"ר ארגון 'יד אברהם', באולמי ‘גאמוס’ במעלה אדומים.
לאחר מכן באולם ראינו את הזמרים יואלי קליין, ארי ברוין (דוד הכלה) חברי מקהלת 'קאפלה' והקלידן יוסי אייזן, בשירה מרגשת במיוחד.
הזמר מוטי ויזל בשירה מרגשת בחתונת בנו החורג של אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בבני ברק - שרוליק שפריי עם חני מרבך, באולמי 'האצולה' באשדוד.
'זינגער' שמח לחשוף את קוראיו הישראלים ללהיט החדש שמתפתח מעבר לים - "אויף די פארענשטעס" מתוך האלבום "אלפא", של הזמר ארי סמט. השיר בלחנו של הרשי ויינברגר הפך כבר ללהיט. צפו בביצוע שלו על ידי הכוכב העולה שרולי גרין.
"אויף די פארענשטעס", ביצוע נוסף בחתונה של דיג'יי שמולי לנדאו. מה דעתכם על הטרנד החדש?
הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו הפופולרית "ביט על הפרשה".
הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה
- 'זינגער בכיכר' עם כל חדשות המוזיקה, אייטמונים, קטעים מהופעות, להיטים שבדרך וכל מה שמוזיקלי. אז אם יש לכם חומר רלוונטי, 'זינגער' מחכה לכם - nl@kikar.co.il או בוואטסאפ: כאן
0 תגובות