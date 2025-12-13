למה הופיע הזמר בשכיבה? וחגיגות היום הולדת הפומביות

יום הולדת 32 בהפתעה לזמר מידד טסה, במהלך מופע בחתונה חרדית באולמי 'ממילא' באשדוד. 'זינגער' שזוכר את הזמיר מסלסל עוד כזאטוט זב חוטם מרגיש זקן הרבה יותר. מזל טוב! מזל טוב!

( צילום: אביאל מכלוף )

דיג'יי רפאל נחום מקפיץ בשירה בשמחת האירוסין לבנה של מגישת הטלוויזיה עדן הראל - נועם ישראל, חדי עין יבחינו בבעלה מגיש הטלוויזיה עודד מנשה, מפזז ברחבת הריקודים עם החתן, ל'זינגער' נודע כי החתן הוא בנה מהנישואים הראשונים עם המוזיקאי אייל אייזנשטרוס והוא מאחל מזל טוב גדול לכל החוגגים.

כזה עוד לא ראיתם! הזמר שמוליק קליין שר בשכיבה בחתונה יוקרתית בגן האירועים 'חמישִׁים וֹשְׁמונֶה' בפתח תקווה.

( צילום: נתי קאליש )

הזמר שמוליק קליין חוגג יום הולדת 37 בהפתעה לצלם בצלאל כהן, במהלך ריקודים בחתונה חרדית.

( צילום קובי כץ )

חבריו של המפיק דודי באואר, הפתיעו אותו במהלך חתונתו בשיר חדש "פידלע" שביצעו הזמרים יואלי דוידוביץ, אהרל'ה סמט, מנדי וייס, שמחה בירנהאק וחברי מקהלת 'מלכות'.

הזמר בר צברי בביצוע מיוחד לשירו "המלך בשדה", יחד עם הראפר יאיר אלייצור, בסמוך לציון רבי נחמן מאומן באוקראינה.

הזמר יניב בן משיח בביצוע מיוחד לשירו "ירושלים שלי לעד", במהלך מופע באתונה של הזמר היווני סטמטיס גונידיס.

הזמר אייל טויטו בביצוע מיוחד לשיר "קטונתי מכל החסדים", באולפן של נתי חן.

דיג'יי יוסי אזולאי ברמיקס מיוחד לשיר "לא תנצחו אותי", בהשתתפות הזמרים ישי לפידות ועמירן דביר.

הזמר ישראל הס שר את הלהיט שלו "ככה השם רצה" יחד עם הזמר יהודה מלכה, בהתוועדות י"ט כסלו אצל הגאון הרב ישראל אברג'ל, ראש מוסדות "המאיר לארץ".

במהלך אירוע חתונה שהופיע הזמר הלל מאיר יחד עם המוזיקאי מאיר קליבנסקי ותזמורתו, עלה אחד האורחים כשהוא מחופש לאדמו"ר ופצח בדואט עם התזמורת.

( צילום: דוד קופרווסר )

הזמרים יהודה מנהיים, משולם זושא גולדשמידט ונחמן רוזנברג, מקפיצים את הקהל בחתונת המלחין שרוליק כהן.

כוכב הרשת הזמר שוקי סלומון בהקלטת קאבר לשיר "מנורה" של הזמר חיים ישראל, באולפן של המוזיקאי דייויד טויב.

המוזיקאי שלמה רוטנברג במחרוזת חנוכה אינסטרומנטלית קסומה. ההפקה המוזיקלית נעשתה באמצעות בינה מלאכותית.

הזמר ישראל אדלר מסכם בגראמען מיוחד את כל המסע האחרון של האדמו"ר מסאטמר בארץ ישראל, בחגיגות כ"א כסלו 'יום ההצלה של האדמו"ר בעל הויואל משה מסאטמר בארצות הברית.

הזמר אריק דביר הקדיש שיר ברדיו 'קול פליי' לאשת העסקים דבורה מירילשווילי שחיתנה את בתה מיכל.

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה - "ביט על הפרשה".

יומולדת בהפתעה לכוכב הענק וילד הפלא המתוק ביותר שתראו זינגער | 06.12.25