איזה שיר שרו בשבעה והצצות מיוחדות לאירועי השבוע

פרסום ראשון ב'זינגער': כשנה וחצי אחרי שהודיע על פסק זמן מתעשיית המוזיקה - הזמר נותי ליברמן יוציא בקרוב שירים חדשים: "הגענו לעולם הזה לעבור תיקונים, הגענו לפה כדי לעבור שיפוצים".

הזמר אביאל גראוכר ואחיו איש החסד הנגיד שי גראוכר, בשירי רגש על פסנתר של אביהם הזמר האהוב דדי גראוכר ז"ל.

הזמר שמוליק קליין והמוזיקאי רולי מנדלזון ותזמורתו, בביצוע מיוחד לשיר "בואי כלה" בחתונת המפיק יעקב כהן, באולמי 'גני הדקל' בבני ברק.

הזמרים אברהם פריד ורפאל אוזן והמוזיקאי בני לאופר ותזמורתו, בביצוע מיוחד לשיר "אלוקי נשמה", בחופה יוקרתית בירושלים.

( צילום: משה סוסנה )

הזמר הלל מאיר באולפן העריכה של הרשי סגל, בהכנות אחרונות למחרוזת חופה מושקעת עם המוזיקאי שמואל יפת שתראה אור בקרוב.

הזמר בני פרידמן בביצוע ספונטני לשירו "חראשו" יחד עם הקלידן אבי דרור, בקהילה של הרב בצלאל מנדל רבה של קהילת 'אוהלי יעקב' במוסקבה שברוסיה.

( צילום: נחום זיכרמן )

הזמרים משה לוק, זאנוויל ויינברגר, נפתלי קמפה, המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', בביצוע מיוחד לשיר "אם אשכחך ירושלים", בבר מצווה יוקרתית לבניו התאומים של הנגיד ג'ואקים (פנחס) כהן מצרפת, באולמי 'דיוויד קסטל - ויסטה' בירושלים.

( הפקה: שוש אלחדד 'רויאל פרודקשן' )

איש החסד שוקי בריף ומתנדבי 'רחשי לב' בשירה מרגשת "הנני רופא לך", משמחים חולים המאושפזים בבית החולים 'תל השומר' - "כשהתחלנו לשיר את המילים: 'שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעותיך', זלגו דמעות לחולים, רגע עוצמתי ונדיר שמזכיר לנו עד כמה הנשמה ערה גם כשגוף שותק".

הזמר ארי היל והמוזיקאי אהרל'ה נחשוני ותזמורתו, בשירה מרגשת בחופת בתו של פנחס ארליך מנהל אגף תרבות תורנית בעיריית ירושלים, באולמי 'קונקורד' בבני ברק.

לאחר מכן ברחבת הריקודים ראינו את הזמר בנצי שטיין והמוזיקאי אהרל'ה נחשוני ותזמורתו, מקפיצים בשירת "לאורו נסע ונלך".

הזמר שמוליק סוכות שר הלהיט שלו "תספר לו מה שכואב לך", בניחום אבלים אצל כוכב הרשת הזמר שוקי סלומון היושב שבעה על פטירת אביו ישראל ז"ל שנפטר בפתאומיות. 'זינגער' משתתף בצערו של סלומון ומאחל לו שלא ידע עוד צער לעולם.

כוכב הרשת שוקי סלומון תועד בשבעה גם שר את הלהיט יחד הזמר מוטי וייס, "על אבא לא שואלים שאלות".

הזמר משה דוד וייסמנדל, בשירה מרגשת "שערי שמיים פתח", באירוע הכנסת ספר תורה שנערך על ידי ראשי תוכנית 'קודקוד' החרדית במערכת הביטחון, לזכרו של רס"ן במילואים ד"ר משה ידידיה לייטר הי"ד שנרצח במלחמת 'חרבות ברזל' בעזה, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר.

( צילום: דודי קפלר )

המוזיקאי משה צבי וינטרוב, בזיץ ניגונים עתיקים, במהלך מסע חיזוק ותפילה לפראג, ביוזמת ארגון 'רפואה' בראשות הרב יצחק שעיה גבריאלוב.

( צילום: ינון שובלי. הפקה: מנדי לוק )

הזמר זאנוויל וינברגר, הקלידן צביקי לוין, וחברי מקהלות 'מלכות' ו'חסידמלעך', בשירה משותפת בשבע ברכות לאחיו של איש יחסי הציבור פנחס פלינקר.

בחתונה מושקעת באולמי VIA בנס ציונה נצפו על הבמה ביחד האמנים ברק גרוסברג, אביה שרמן ושני חיון בלהקה מורחבת ומקפיצה במיוחד.

הזמר סנדי דינקל ותזמורת יאפצ'ק שרים בהתלהבות את הלהיט "טאטע תטהר" של הזמר יאיר אלייצור.

( צילום: יעקב נויפלד )

הזמרים ליפא שמלצר ויששכר דרור בשירה מרגשת "השתדלו והרבו תחינה", בחתונה יוקרתית בלייקווד שבניו ג'רזי.

( צילום: אברהם ספטלס )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו האהובה - "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה