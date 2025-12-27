התיעוד מנחלאות שכבש את הרשת ותיעודים מיוחדים מחתונות הענק

הזמר שמעון לוי מקפיץ בשירה את מאות בחורי ישיבת 'עטרת שלמה' בבני ברק בעת כניסת ראש הישיבה הגאון הרב שלום בער סורוצקין.

( הפקה: שלוימי זולדן )

הזמר חיים ישראל בביצוע מיוחד לשיר: "אם אשכחך ירושלים", ביום הולדת 50 בהפתעה לאיש העסקים יוסי אפינגר, שערכה רעייתו אתי אפינגר, בדירת 'לב שלום' מול הכותל המערבי.

( צילום: נתנאל לוונשטיין. עיצוב: שירה אלבז )

הפייטן אלחנן משמרתי בהבדלה מוזיקלית מיוחדת, לאחר שבת חזנות בעיר ביוזמת ראש העיר יהודה בוטבול.

( צילום: איציק חדד )

הפייטן ארז יחיאל בקבלת עול מלכות שמיים, בהכנסת ספר תורה שכתב סופר הסת"ם גבי בוזגלו ותרמו בעלי מסעדת 'עבדאללה' באור יהודה, במעמד מזכה הרבים הרב שניר גואטה.

המוזיקאים פיני איינהורן, איציק אייזנשטט והאחים אברימי ושרוליק קלצקין, משמחים בחלאק'ה יוקרתי בספינה בלב ים, לבנו של אלחנן שראבני, יד ימינו של הגאון הרב שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה'.

( צילום: יהודה גרנובסקי )

הזמרים עדי רן וארי היל שרים יחד עם הזמר שמוליק סוכות את הלהיט שלו: "עברתי בחושך", מאחורי הקלעים במופע ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: מייקל מנס )

לאחר מכן שמע 'זינגער' את שמוליק סוכות מספר לזמרים מרדכי שפירא וארי היל והמפיק מעוז עבדי, מה עומד מאחורי הלהיט שלו: "תדבר איתו".

( צילום: מייקל מנס )

על הבמה במופע ראה 'זינגער' את הזמר שמוליק סוכות מקפיץ את הקהל עם הלהיט שלו: "באה השמחה", יחד עם הזמר מרדכי שפירא, המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה'.

( צילום: מייקל מנס )

ולסיום ראינו את הזמר עדי רן מלהיב את הקהל עם הלהיט שלו: "אתה קדוש".

( צילום: מייקל מנס )

הזמר שרולי וינברגר וחברי המקהלה שלו, בשירי רגש וקבלת שבת מיוחדת לקבוצת נגידים מארצות הברית שהגיעו לשהות בשבת מול הכותל המערבי.

הזמר הראל טל בביצוע מיוחד לשיר: "תתן אחרית לעמך" שהלחין הרב שלמה קרליבך זצ"ל, בחתונה באולמי 'אמרלד' בבית שמש.

( צילום: מנדי סגל. הפקה: גדי ויטמן )

הזמר והפייטן יחיאל נהרי בפיוט עוצמתי, במהלך מופע חזנות של ארגון 'תפארת' ב'בנייני האומה' בירושלים'.

( צילום: צביקה גרין ואלי אברמוב. הפקה: דודי עזריאלי )

הזמר יונתן רזאל בביצוע מיוחד לשירו: "קטנתי", יחד עם הזמר שולי רנד, בהיכל התרבות באריאל, באירוע הלאומי לרגל 50 שנות התיישבות בשומרון.

( צילום: פיני גולדברג )

הפייטן אלחנן משמרתי בביצוע מיוחד ל"ברכת כהנים" במבטא פרסי, בתפילת שחרית חגיגית ב'זאת חנוכה', בבית מדרשו של הגאון הרב אייל עמרמי ראש מוסדות 'כאייל תערוג' ורב שכונת 'הר חומה' בירושלים.

( צילום: עו"ד שמעון שמואלי )

הפייטן יחיאל נהרי בשירה ופיוט בבר מצווה לנכדו של הרב משה נמני, מי שהיה יד ימינו של המקובל הרב יצחק כדורי זצ"ל.

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון, מקפיץ בשירה בטקס הנחת אבן הפינה במתחם 'סקיי פארק' בעיר אלעד. 'זינגער' שם לב לריקוד מיוחד של סלומון עם רב העיר הספרדי הגאון הרב מרדכי מלכא, רב העיר האשכנזי הגאון הרב שלמה זלמן גרוסמן, הגאון הרב ליאור כהן ראש ישיבת 'מאור יוסף', ראש העיר יהודה בוטבול והמיליונר הצרפתי צבי עמאר, הבעלים של רדיו 'קול ברמה'.

הזמר שימי וייס בזיץ שירי רגש ב'זאת חנוכה' בשכונת 'נחלאות' בירושלים, האירוע הפך לויראלי והתיעודים מתוכו הגיעו למאות אלפי צפיות.

( צילום: ישראל רייך )

הזמר אבי אילסון, המוזיקאי ישראל סוסנה ותזמורתו וחברי מקהלת 'נגינה', בשירה מרגשת בחופת בתו של הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, עם בנו של הגאון הרב אליהו שטרית שהיה עוזרו של הראשון לציון הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, באולמי 'אווניו'.

( צילום: 'עמנואל סושיאל' )

לאחר מכן ברחבת הריקודים ראינו את אבי אילסון מקפיץ בשירה את הקהל ברחבת הריקודים, 'זינגער' ראה גם את אב הכלה הגאון הרב יגאל כהן מפגין כישורי שירה.

( צילום: 'עמנואל סושיאל' )

בסיום הערב, ראינו את הזמר שר שלום מהצרי, בביצוע מיוחד לשיר: "לבדי" של הזמר אליה והב.

( צילום: י.י. )

הזמר ארי היל והקלידן לייזר סופר, בשירה מרגשת בחתונת בתו של הפרשן ישראל כהן מרדיו 'קול ברמה' - יוטאלה עם הבחור אליעזר משה קליין, באירוע מתוקשר באולמי 'גני הדקל' בבני ברק. 'זינגער' מאחל מזל טוב חם לזוג הצעיר ולאבי הכלה האהוב.

( צילום: מנדי שיף. הפקה: חזקי פקשר )

לאחר מכן ברחבת הריקודים, ראינו את הזמר שמוליק לונגר והקלידן לייזר סופר שרים: "אל תירא ישראל" לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שפיזז בריקוד סוער.

( צילום: מנדי שיף. הפקה: חזקי פקשר )

ולסיום ראינו את שמוליק לונגר ולייזר סופר שרים: "וכל אשר יעשה יצליח", ליו"ר 'המחנה הממלכתי' ח"כ בני גנץ שפצח בריקוד עם האורחים.

( צילום: מוטי אטינגר. הפקה: חזקי פקשר )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו האהובה - "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה