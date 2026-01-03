החזן משה חבושה בשירה ופיוט בערב שירת הבקשות בבית הכנסת 'היכל משה' ברמת גן, ביוזמת עו"ד מנחם דוד, המשנה לראש העיר ויו"ר המחלקה לתרבות תורנית וגדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית. במהלך האירוע ביקש חבושה מהקהל: "לא לשרוק בבית הכנסת, זה לא מכובד".

( צילום: עו"ד שמעון שמואלי )

הזמר פיני איינהורן ותזמורת 'פריילאך' מארצות הברית, בשירה מרגשת: "אחינו כל בית ישראל", יחד עם לחומי יחידת דובדבן, בבר מצווה יוקרתית במיקום סודי בין הרי מצדה בדרום.

( צילום: פיני גולדברג )

הזמר ביני לנדאו בביצוע מיוחד לשירו "באתי לפניך", יחד עם הזמר פיני איינהורן, בהיכל התרבות בשכונת רמות בירושלים. 'זינגער' משתאה מהעובדה שבחורי הישיבות מפגינים ידע בכל מילות השיר ושרים בדבקות. זאת למרות שהזמר לא מושמע כמעט ברוב כלי התקשורת החרדים. האם משהו מפספס פה משהו?

( צילום: דני בצון 'Digo' )

הזמר פיני איינהורן בהקלטות לשיר חדש, כשהו מזיל דמעות מהתרגשות.

הזמר חיים ישראל בשירה מרגשת יחד עם משפחת הגאון הרב יגאל כהן בחתונת בתו.

נער הפלא הזמר שי וינר בצילומים לקליפ חדש "בזכות הרוח", בחוות הסוסים של איש העסקים, אלון אלגלי.

הזמר הצרפתי דוד אבבו בשירה מרגשת: "אנא בכוח", באירוע הוקרה בכנסת '30 שנה לזק"א', בהשתתפות אישי ציבור ובכירי ארגון זק"א בראשות המנכ"ל צבי חסיד.

( צילום: שוקי סלומון )

את המוזיקאי דודי קאליש וחברי מקהלות 'נשמה' ומוזיקאליש', ראינו בשירה ספונטנית של שירי שבת, במסעדה מקומית בבורו פארק.

הפייטן הספרדי ניסים יגן והזמר החסידי יוסל לייפער והקלידן אפרים מרקוביץ, בשירה ופיוט בחתונת בנו של הדרשן הרב חיים דוד יגן, 'זינגער' התלהב מהשילוב הספרדי והחסידי.

הזמרים שימי וייס וחיים ציפל, בביצוע מרגש לשיר: "השיבנו" של הזמר חנן בן ארי.

( צילום: אופיר פרל )

הזמר שלום למר והמוזיקאי בני לאופר ותזמורתו בשירה מרגשת: "שמע ישראל", לטל קופרשטיין, אביו של שורד השבי בר קופרשטיין - שהיה מתנדב ב'איחוד הצלה' ונפצע קשה בעת שהוזעק להציל חיים, במהלך אירוע הוקרה לאנשי עסקים מצרפת שערך ארגון 'איחוד הצלה' באולמי 'אווניו'.

( צילום: וידאו אריאל פרץ: הפקה: יהודה גבאי )

הזמר עקיבא תורג'מן בביצוע מיוחד לשירו: "אל תעזבי ידיים", יחד עם הזמר ישי ריבו, בערב הוקרה לחיילי צה"ל, ב'אקספו' תל אביב.

( צילום: שוקי בריף )

חברי תזמורת 'פריילאך' מארצות הברית שהגיעו לביקור בישראל, בצילומים לקליפ חדש בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים, יחד עם המפיק שרולי בלומנפלד.

הזמר בני אלבז בביצוע מיוחד לשירו: "הוא זכאי", שהוציא בשנות ה-2000 על יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, במהלך שבע ברכות שערך איש העסקים צביקה כהנא לגיסתו, בת לבתם של השחקנית החרדית פופי שטרן ובעלה איש העסקים איציק שטרן, באולמי 'רפאל' בתל אביב.

( צילום: מיקי כהן )

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון בהקלטות לשיר חדש ומרגש באולפן של המוזיקאי דייויד טויב.

הזמר עמרם אדר שר "אבינו שבשמיים" במהלך ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בבית כנסת מקומי במיאמי, במסגרת ביקור עבודה בארצות הברית.

הזמרים עמירן דביר ושמעון לוי בצילומים לקליפ חדש "להיות אהוב" בישיבת ההסדר החרדית 'ברקאי'.

( הפקה: משה ממן וזאבי רבינוביץ: צילום ועריכה: שרולי ברונכר )

הזמרים ליפא שמלצר ושלומי גרטנר, בהקלטות לשיר חדש.

הזמרים אייזיק האניג ויודי ביאלוסטוצקי בשירה מרגשת בחתונת בתו של הנגיד נחום רוקח בלייקווד שבניו יורק.

( צילום: שלומי כהן )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה