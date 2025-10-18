התיעוד המלא מחתונת השנה ותחרות שכיבות הסמיכה על הבמה

חתונת השנה: המוזיקאים ניסים סאאל, שלמה כהן, אוהד מושקוביץ, אהרל'ה נחשוני, קובי ברומר, מוטי שטיינמץ, שמוליק סוכות, יניב בן משיח, שלומי גרטנר, ישי לפידות, חיים ישראל, פיני איינהורן, נפתלי קמפה, שוקי סלומון, משה קליין, דוד בן ארזה, מרדכי בן דוד, שי וינר, שרולי גרין, שמילי לנדא, ישי ריבו וחברי מקהלת 'נשמה', משמחים בחתונת בתו הבכורה של מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר, באירוע יוקרתי באולמי 'גאמוס' בהשתתפות, רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה. 'זינגער' מאחל מזל טוב רותח לאב המאושר וברכות רבות לזוג הצעיר, שיזכו להקים בית נאמן בישראל.

( צילום: יהודה גרנובסקי ופיני גולדברג. הפקה: 'פליישמן פלס' )

המשפיע הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי, שר "אוחילה לאל", יחד עם הזמרים מוטי שטיינמץ ופיני איינהורן בשמחת בית השואבה בסוכות הנגיד גבריאל יצחקוב.

( צילום: מייקל מנס )

"מצטער שאיחרתי, זה בגלל הבני דודים שעושים שטויות בכבישים" • הראפר יאיר אלייצור בראפ מיוחד בהופעה בחברון.

( צילום: מייקל מנס )

מייק האקבי שגריר ארצות הברית בישראל ודייוויד פרידמן לשעבר שגריר ארצות הברית בישראל, שרים ורוקדים עם הזמר אברהם פריד ואלי ביר נשיא 'איחוד הצלה', בשמחת בית השואבה של 'איחוד הצלה' ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: אבי סויסה. מסכים: 'ויזואל לייב' )

חברי מקהלת 'נרננה' מקפיצים בשירת "הפכת מספדי למחול לי" של הזמר אברהם פריד, בשמחת בית השואבה בירושלים בסוכה של איש העסקים קובי אלהרר ממיאמי, בתיעוד נראים גם הרב ברוך דרעי חתנו של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר והזמר עמרם אדרי ממיאמי.

הזמר משה דוויק בביצוע מיוחד ל"אני מאמין" בשמחת בית השואבה בסוכתו באשדוד, מהצד נראה ממלא מקום ראש העיר ויו"ר תנועת ש"ס המקומי אבי אמסלם.

( צילום: אוריה חלא )

"רק שאנחנו נמצאים ביחד, חרדים וחילונים יהיה טוב" • הזמר ליפא שמלצר בתפילת הלל מוזיקלית יחד עם הזמר בנצי שטיין, וחברי מקהלות 'נשמה' ו'חסידמלך', בסוכתו של איש החסד שי גראוכר במלון 'מצודת דוד'.

( צילום ועריכה: דודי קפלר ויהושע אייזקס )

הזמר בערי וובר בשירה מרגשת יחד עם ראש העיר ביתר עילית מאיר רובישנטיין וממלא מקומו וסגנו דודי זלץ, בשמחת בית השואבה בעיר.

הזמר שמוליק קליין בביצוע מרגש לשירו "לראות בנים" יחד עם חברי מקהלת 'נגינה', במופע 'ישיבישיר' של רדיו 'קול ברמה' ב'בנייני האומה' בירושלים, בניצוחו של המוזיקאי יואלי דיקמן.

( צילום ח.ג. הפקה: מעוז עבדי )

יו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי ומנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן מפגינים כישורי שירה יחד עם הזמר יהודה עמר, בתפילת חג סוכות וקידוש לרגל הולדת בתו החמישית של ישראל אוזן. ויקרא שמה בישראל: הדר.

"כל החטופים החיים חזרו הביתה - עם ישראל חי!" • הזמר פיני איינהורן יחד עם חברי מקהלת נשמה ואהרל'ה נחשוני, בשירה מרגשת בתפילת הושענא רבה, בעקבות חזרת כל החטופים החיים משבי חמאס בעזה, באולמי 'דיוויד קסטל - ויסטה' בירושלים.

( צילום: יהודה גרנובסקי )

לאחר מכן ראינו את הזמר בערי וובר במונולוג מחזק ושירה מרגשת: "הושע נא".

( צילום: דודי קפלר )

הזמר והיוצר שוקי סלומון מקפיץ בהקפות שניות במוסדות 'אורחות יצחק' בנתניה, בראשות הרב פנחס שקד.

( הפקה: ישי כהן )

"ופדויי ה' ישובון" • הזמר יונתן רזאל בשירה מרגשת בהקפות שניות במתחם תחנת משטרת שדרות, שהוחרבה על ידי מחבלי חמאס בשמחת תורה לפני שנתיים ונבנתה מחדש.

הזמר אלי כהן החזן האשכנזי של הכותל המערבי, יוני אליאב ותזמורתו וחברי מקהלת 'נרננה', מקפיצים בשירה בהקפות שניות בכותל המערבי.

( צילום: הקרן למורשת הכותל )

לא רק כוכב רשת וצלם, גם זמר: שלומי כהן מפגין כישורי שירה יחד עם הזמר קובי ברומר, בתפילת חג מוזיקלית באחוזתו של הקבלן ישראל פלדמן בירושלים.

"כל התקשורת מודה רק לטראמפ וביבי - צריך להגיד גם תודה לבחורי הישיבות שלמדו והתפללו להצלחת המלחמה" • הזמר ישי לפידות במונולוג על תרומתם של בחורי הישיבות למלחמה של ישראל עם עזה, יחד עם חברי מקהלת 'נגינה', במופע 'ישיבישיר' של רדיו 'קול ברמה' ב'בנייני האומה' בירושלים, בניצוחו של המוזיקאי יואלי דיקמן.

( צילום: לידור בידוש. הפקה: מעוז עבדי )

ראש עיריית לוד יאיר רביבו מפגין כישורי שירה, בשמחת בית השואבה בסוכתו של סגן ראש העיר בני סיתאלכיל.

( צילום: ישראל מזרחי )

"ושבו בנים לגבולם" • שלמה זלמן סיונוב סגן ראש עיריית אור יהודה, מפגין כישורי ניגון בפסנתר הצהוב בעיר, לרגל שובם של החטופים החיים משבי חמאס בעזה ובכללם הפסנתרן אלון אהל, שיוזמת הפסנתרים נוצרה למען שובו.

הזמרים בערי וובר ו'מ' המסתערב', בתחרות שכיבות שמיכה במהלך מופע של 'מעגל הידידות'.

( צילום: מענדי קורנט. הפקה: 'צבעים הפקות' )

הזמר זאנוויל ויינברגר בביצוע עוצמתי יחד עם חברי מקהלת 'מלכות', בשמחת בית השואבה לילדים מיוחדים של 'שיח סוד'.

( צילום: דודי קפלר )

הזמרים יענקי היל ואברימי לונגר, מקפיצים בשירת "אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה", בשמחת בית השואבה אצל הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' בירושלים.

( צילום: 'ברסלב ישראל' )

ערב מרגש ומיוחד נערך בחג הסוכות באולמי פביליון בירושלים, לרגל שנה לפטירתו של המלחין והמנצח יגאל צליק ז"ל. למעלה מאלף משתתפים גדשו את האולם יחד עם בני המשפחה ובוגרי המקהלה מכל השנים שביצעו בניצוחו של הבן יואל צליק את מיטב להיטי "פרחי לונדון". על הפסנתר היה הרב יששכר (סוקי) ברי.

הזמר שוקי סלומון מקפיץ בשירה בשמחת בית השואבה בביתם של איש העסקים מיכאל פינטו ורעייתו השפית מורן פינטו, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים.

הזמרים שמוליק סוכות, אברומי וינברג, חברי מקהלת 'נשמה' ויואלי דיקמן ותזמורתו, מקפיצים בשירת "ושבו בנים לגבולם", לרגל שובם של החטופים משבי חמאס בעזה, בשמחת בית השואבה לאנשים מוגבלים ב'אהל שרה'.

( הפקה: מוטי בוקצ'ין )

לא רק שר, גם זמר: יצחק וסרלאוף בביצוע מיוחד לשיר "צמאה לך נפשי", יחד עם הזמר נמואל, חברי מקהלת 'מלכות' ובליווי בני לאופר ותזמורתו, בהקפות שניות בכפר חב"ד.

( צילום: צביקה מנציק. הפקה: 'צבעים הפקות' )

הזמר ליפא שמלצר שינה את מילות הלהיט שלו "אוי לי על גלות השכינה" והקדיש הקדשה מיוחדת למוזיקאי יואלי דיקמן: "אתה מתנה גדולה לעם ישראל במה שאתה עושה במוזיקה", בשמחת בית השואבה בסוכתו של הנגיד יוסי בייניש בירושלים.

הזמר אלחנן שטיינמץ בביצוע מיוחד ל"ושבו בנים לגבולם", יחד עם ישראל סוסנה ותזמורתו, בשמחת בית השואבה במערת המכפלה בחברון.

איש החסד והבן של... שי גראוכר בשירה מרגשת "שערי שמים פתח", בתפילת ליל הושענא רבה בקבר יוסף הצדיק בשכם, יחד עם ח"כ צבי סוכות, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש מועצת גבעת זאב יוסי אסרף ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

( צילום: אבי אלמליח )

הזמר הצעיר ירמי סלייטר, מי שאנו מכירים מ'כוכב המג'יק קאס' ולאחרונה גם ניסה את כוחו ב'קול החדש', תועד במהלך חג הסוכות כשהוא שר בשמחת בית השואבה.

לא רק ראש עיר, גם זמר: תומר גלאם ראש עיריית אשקלון מפגין כישורי שירה ושר את הפיוט "מפי אל" יחד עם הזמר אבי אילסון, בהקפות שניות של המועצה הדתית בראשותו של הרב שלמה פרוור.

הזמרים ישי ריבו ומוטי שטיינמץ בביצוע מיוחד לשיר "נפשי", במופע משותף ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: חנוך מרצנט )

הזמרים משה דוויק, אריק דביר וקובי ברומר, משמחים בחתונת נכדתו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, בת לבנו שלומי אבוחצירא, באירוע יוקרתי באולמי 'האחוזה' במודיעין.

( צילום: אוריה חלא )

הדיג'יי שמילי לנדא מארצות הברית מקפיץ בשירה במופע של הזמר משה דוד וייסמנדל ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: שניאור מוניס. מנצח מוזיקלי: יואלי דיקמן. הפקה: נטע לוין )

המוזיקאים ליפא שמלצר, קובי ברומר, אהרל'ה נחשוני ונער הפלא שי וינר, בשירה מקפיצה בהקפות שניות שערכו 'קשר יהודי' והכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של אריה כהן ז"ל שנהרג בתאונת אופנוע, בבית הכנסת הגדול בירושלים, לעשרות שורדי מסיבת 'הנובה' מאסון השבעה באוקטובר.

( צילום: שלומי כהן )

הזמר מרדכי בן דוד ערך הופעה מיוחדת ויוקרתית ב'מוזיאון המוזיקה העברי' בירושלים לרגל יום ההילולה של האדמו"ר מריבניץ זצ"ל. 'זינגער' שקל להגיע למופע, אך נוכח לדעת שעליו למכור כליה בכדי לממן את הכרטיס שעלה 1250 שקלים.

( צילום: דודי קפלר )

בהמשך המופע הזמר מרדכי בן דוד חשף לראשונה בהיסטוריה תיעוד נדיר של האדמו"ר מריבניץ זצ"ל שר את ניגון הרבי.

( הפקה: שלמה מלול וזאבי פריד )

"הם חזרו הביתה" • הזמר משה קליין בביצוע מיוחד לשירו "תחזור הביתה", לרגל שובם של החטופים משבי חמאס בעזה, במופע ב'היכל התרבות' בפתח תקווה.

( צילום: ישראל עבו )

הזמר שימי ליפשיץ בשירה מקפיצה בהקפות שניות במוסדות 'חוט של חסד', בתיעוד נראה הגאון הרב שלום ארוש רוקד ושר.

במהלך אירוע פרטי, הזמר מרדכי גולדמן שר ניגון חדש שלא ראה עדיין אור, השיר הולחן ע״י הזמר והמלחין יוסי פריד שהוא בעצמו נכח באירוע.

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה