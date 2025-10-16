הבת הבכורה מנחם טוקר חיתן את בתו, כל התעשייה הגיעה לאחל מזל טוב! | תיעוד נרחב מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו החרדי מנחם טוקר, חיתן את בתו הבכורה - סוני, עם הבחור החשוב אברהם שטלצר מישיבת 'איתרי', כאשר ראש הישיבה הגאון רבי אריאב עוזר היה מסדר קידושין | האירוע היוקרתי נערך באולמי 'גאמוס' בהשתתפות, רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה, בהפקת 'פליישמן פלס' • צפו בגלריה של הצלם שלומי כהן (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 10:44