כיכר השבת
הבת הבכורה

מנחם טוקר חיתן את בתו, כל התעשייה הגיעה לאחל מזל טוב! | תיעוד נרחב

מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו החרדי מנחם טוקר, חיתן את בתו הבכורה - סוני, עם הבחור החשוב אברהם שטלצר מישיבת 'איתרי', כאשר ראש הישיבה הגאון רבי אריאב עוזר היה מסדר קידושין | האירוע היוקרתי נערך באולמי 'גאמוס' בהשתתפות, רבנים, אישי ציבור, אנשי תקשורת ובכירי תעשיית המוזיקה, בהפקת 'פליישמן פלס' • צפו בגלריה של הצלם שלומי כהן (ברנז'ה)

11תגובות
הגאון רבי אריאב עוזר בסידור קידושין (צילום: שלומי כהן)
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

11
וווווווווואו וווווווווואו וווווווווואו וווווווווואו מרגש ❤️🔥 רואים גם את שי וינר התותח
יצחק הצלם שלכם 📷
10
הי הי איפה אני בתמונות ? ?
כווולם חוץ ממני
9
להסיר את התמונות של הנשים בבקשה. תודה רבה.
מתיתיהו
8
מזל טוב. למה לא רואים תמונה של דודי קפלר? הוא גם היה. מזל טוב ובניין עדי עד.
בני
7
מזל טוב!! תמונות יפות ומרגשות. כל גדולי ישראל הגיעו לחלוק כבוד.
רפאל
6
יש מישהו מעולם המוזיקה\העיתונות\היח"צנו שלא היה שם?!! 😄
שאלה רצינית!
5
לא אוהב את הברנז'ה הזאת אבל מחבב את מנחם ושמח בשמחתו מזל טוב!!!
אושי
4
חתונה של פעם בדור
יוסי
3
איזה קטעים! אני נזכר בחתונה של מנחם טוקר עצמו... הייתי נער ותיעוד מהחתונה הופץ בחסידישקייט המיתולוגי...!! הזמן טס...
ישראל
2
חתונה בלי נשים וחתן??? יאללה נשמח לראות את המשפחה שלו קצת....
חנה
1
זה איש שמשמח שנים כבר את עם ישראל
האמת מרגש

