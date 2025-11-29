אמן החושים עשה קסם והפך לזמר? ושתי החתונות שהתחברו במפתיע

כזה לא רואים כל יום: שני חברים התחתנו באולם אחד על יד השני בסוף השבוע שעבר. שני החתנים ישנו באותו חדר בפנימייה ופשוט באמצע החתונה פתחו את הדלת בין האולמות ורקדו יחד עד אור הבוקר. לייבי דייטש וחיים ברייאר בחתונה אחת, שרוליק טייטלבום ויוסי אייזן בחתונה השניה, כשעל ההפקה של שניהם עומד מנשה פרלשטיין.

הזמר זאנוויל ויינברגר בביצוע עוצמתי יחד עם חברי מקהלת 'מלכות', באירוע ענק בירושלים, של האדמו"ר מסאטמר שהגיע לביקור בישראל.

( צילום: דודי קפלר )

הזמרים בנצי שטיין ומוטי ויזל, המוזיקאי יענקי לנדאו ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', בשירה מרגשת בבר מצווה יוקרתית לבנו של האדמו"ר מממז'יבוז', בגן האירועים 'חמישִׁים וֹשְׁמונֶה', בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים.

( צילום: יאיר פליישמן. הפקה: אלי סבן 'הרים הפקות'. הפקה מוזיקלית: מוישי ביכלר )

לאחר מכן ראינו את ישראל גולדרייך המכונה 'ילד הפלא על גלגלים', בשירה מרגשת "הנני רופא לך".

( צילום: צילום: צביקה גרין. הפקה: אלי סבן 'הרים הפקות'. הפקה מוזיקלית: מוישי ביכלר )

הזמרים בנצי שטיין ושלומי גרטנר, הגיטריסט יענקי קופילוביץ והקלידן יהודה הרשנבוים, בזיץ שירי שבת באירוע פרטי בליל שישי במסעדה של השף אלי דיוויס.

הזמרים יונתן רזאל ואלי הרצליך, בתפילת הלל מוזיקלית בראש חודש 'כסלו', במניין של הרב שלמה יהודה בארי 'הינוקא', באולמי 'לאגו' בראשון לציון.

( צילום: איתמר בבי )

הזמר ישי ריבו מקפיץ בשירה ביריד עלייה בהשתתפות מאות יהודים בלונדון, יחד עם שר העלייה והקליטה אופיר סופר.

החזן והפייטן ישי סודרי ובנו כוכב הטיקטוק דניאל סודרי, בביצוע מיוחד לשיר "שערי שמיים פתח".

המוזיקאים יענקי דסקל, צביקי לוין, האחים אברימי ושרוליק קלצקין וחברי מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר, מקפיצים בשירת "שישו ושימחו בשמחת התורה", באירוע בשיכון סאטמר בבני ברק בהשתתפות האדמו"ר שהגיע לביקור בישראל.

( צילום יח"צ: 'ויראלי' )

המוזיקאים אברימי מושקוביץ וצביקי לוין וחברי מקהלת ויז'ניץ, בשירה מרגשת בחתונת בתו של האדמו''ר מתולדות משה, עם נכדו של הפוסק הגאון הרב שמואל אליעזר שטרן רב מערב העיר בני ברק.

( צילום: שרוליק רוזנברג. יחסי ציבור: 'ויראלי' )

הזמר אברומי וינברג והמוזיקאי בני לאופר ותזמורתו, בשירה מרגשת בחופה של חתן יתום בבני ברק.

( צילום: נחמיה כהן )

לא רק אמן חושים, גם זמר: מני הולנדר בביצוע מרגש לשיר "ריבונו של עולם" של הזמר איציק אשל, בחופה של אחיו הצלם שרגא הולנדר עם מיה חוה הלפרין, באולמי 'עולמיא' בירושלים.

( צילום: פיני גולדברג. מנחה: עודד מנשה. הפקה: יהודה עמר )

לאחר מכן ראינו את הזמר שימי וייס בביצוע מלהיב במיוחד לשיר "אם אני כאן הכל כאן" של להקת 'זושא'.

( צילום: פיני גולדברג. מנחה: עודד מנשה. הפקה: יהודה עמר )

בסיום החתונה הזמר פיני איינהורן והקלידן שמחה אברמצ'יק, ערכו זיץ מרגש במיוחד יחד עם האורחים, חדי עין יבחינו בנגידים יוסי בייניש ושלומי הלר מארצות הברית.

( צילום: פיני גולדברג. מנחה: עודד מנשה. הפקה: יהודה עמר )

הזמר אמיר דדון בביצוע מיוחד לניגוני חב"ד, בשבע ברכות יוקרתי ב'יקבי ברקן', לצלם שרגא הולדנר, שערכו הנגידים יוסי בייניש ושלומי הלר מארצות הברית.

( צילום: רפאל זיו. הפקה: חיים אילוז. שף: ליאור מיכאל )

הזמרים שוקי סלומון ומוטי וייס בהקלטות לשירים חדשים באולפן של המוזיקאי דייויד טויב.

הזמרים אבי אילסון ומוטי איידנסון בצילומים לסינגל קליפ חדש.

( צילום: דוד אוריאן )

הזמר שלמה אשר בשירת "ימים על ימי מלך" לראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, באירוסי בתו של מנכ"ל משרד הדתות יהודה אבידן, באולמי 'אילבן' באשדוד.

המוזיקאי יענקי קופילוביץ בקאבר מיוחד לשיר 'זכור' של בערי וובר, באולפנו של חיים לוין.

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה "ביט על הפרשה".

