אירוע הפורים שלא תשכחו והאם מחכה לנו דואט מפתיע במיוחד? 

'זינגער' מתכונן לפורים בקדחתנות ומספק לכם הצצה נדירה במיוחד אשר כמותה לא הייתה וכמוה לא תהיה למין היום אשר יצאנו ממצרים ועד הנצח. במסגרת תוכנית הפורים של 'המבקר' ב'כיכר השבת' הגיעו לאולפן למשתה פורים מרגש ומשמח במיוחד הזמרים מוטי ויזל, יהודה מנהיים אושי פרוש, עקיבא גרומן ומקהלת קאפלה מלווים בקלידן ישראל בריינס. והעיר ירושלים צהלה ושמחה. היכונו ותעקבו.

10 10 0:00 / 0:31

הזמר פיני איינהורן והקלידן יהודה רושגולד, בהבדלה מוזיקלית מרגשת לאחר שבת בר מצווה יוקרתית במלון 'המלך דוד' בירושלים, לבנם של יענקי ראבד היועץ המשפטי של עיריית בני ברק ורעייתו האדריכלית מיכל ראבד.

- צילום: שוקי סלומון | צילום: צילום: שוקי סלומון 10 10 0:00 / 5:36 ( צילום: שוקי סלומון )

הזמר אברומי וינברג והקלידן שמחה אברמצ'יק בשירה מרגשת, בחופת בנה של אשת הנדל"ן חני הורביץ - יוסף עם נעמי קורמן, באירוע יוקרתי באולמי 'לאגו'.

- צילום: יהודה גרנובסקי ונתי בדש. הפקה: גדי ויטמן | צילום: צילום: יהודה גרנובסקי ונתי בדש. הפקה: גדי ויטמן 10 10 0:00 / 0:53 ( צילום: יהודה גרנובסקי ונתי בדש. הפקה: גדי ויטמן )

הזמר יהודה מנהיים והמוזיקאי איציק אייזנשטט ותזמורתו, בשירה מרגשת בשבע ברכות לנכדתו של חנוך זייברט ראש עיריית בני ברק, בת לבנו משה זייברט מנכ"ל רשת החינוך המיוחד 'צהר הלב'.

- צילום: זאבי רבינוביץ 'ויראלי' | צילום: צילום: זאבי רבינוביץ 'ויראלי' 10 10 0:00 / 1:07 ( צילום: זאבי רבינוביץ 'ויראלי' )

הזמר גד אלבז בשירה מרגשת בחופת הזמר נתנאל ישראל שהתחתן בשנית כשנה וחצי לאחר שהתגרש.

- צילום: אלחנן בן חיים | צילום: צילום: אלחנן בן חיים 10 10 0:00 / 0:49 ( צילום: אלחנן בן חיים )

הזמר הלל מאיר וקלידן יהודה שץ מקפיצים בחתונה עם הלהיט: "בעקיטשע" של הזמרים מוטי וייס ושרולי גרין.

- צילום: יהודה שץ | צילום: צילום: יהודה שץ 10 10 0:00 / 0:25 ( צילום: יהודה שץ )

שורדת השבי אגם ברגר, מנגנת בכינור ב'קונצרט הגאולה' של החזן יצחק מאיר הלפגוט לציון 60 שנה לפטירתו של החזן משה קוסביצקי ז"ל, בהיכל התרבות בתל אביב.

- צילום: מוישי גרוניך | צילום: צילום: מוישי גרוניך 10 10 0:00 / 1:48 ( צילום: מוישי גרוניך )

הזמר נמואל הרוש שר בצרפתית בחתונת אחיו, יחד עם חברי מקהלת 'נשמה'.

- צילום: בעריש פילמר | צילום: צילום: בעריש פילמר 10 10 0:00 / 0:48 ( צילום: בעריש פילמר )

הזמר יונתן רזאל בביצוע מיוחד לשיר: "ממקומך", באירוע ההצדעה למאות מתנדבי זק"א ב'אווניו'.

- הפקה: מוטי בוקצ'ין | צילום: הפקה: מוטי בוקצ'ין 10 10 0:00 / 1:07 ( הפקה: מוטי בוקצ'ין )

הזמרים אייל טויטו ושימי תבורי בתחרות טונים במהלך אירוע פרטי, כשעל הקלידים המוזיקאי שימי יונייב.

- צילום: יוסף חזי | צילום: צילום: יוסף חזי 10 10 0:00 / 0:51 ( צילום: יוסף חזי )

הזמרים יעקב שוואקי וזאנוויל ויינברגר והמוזיקאי אהרל'ה נחשוני, בביצוע מיוחד לשיר: "שערי שמיים פתח", בחופה של חגי אפינגר, בנם של אנשי העסקים יוסי ואתי אפינגר, עם שלי שריון בתם של אנשי העסקים גילי ורחל שריון, באירוע יוקרתי 'דייויד אינטרקונטיננטל' תל אביב.

- צילום: יהודה גרנובסקי | צילום: צילום: יהודה גרנובסקי 10 10 0:00 / 1:27 ( צילום: יהודה גרנובסקי )

הזמר אליה והב בביצוע מיוחד לשיר: "שבחי ירושלים", ביום הולדת לאיש העסקים אלי מזרחי.

- צילום: אבירם ג'רפי | צילום: צילום: אבירם ג'רפי 10 10 0:00 / 5:05 ( צילום: אבירם ג'רפי )

המוזיקאי יואלי דיקמן מנצח ביד רמה על המוזיקה לצד חברי מקהלת 'מלכות', באירוע בר מצווה יוקרתי לבנו של הגאון הרב יהודה טייכטל רבה הראשי של ברלין.

- צילום: אריאל רבינסקי | צילום: צילום: אריאל רבינסקי 10 10 0:00 / 0:47 ( צילום: אריאל רבינסקי )

הזמר חיים ציפל בביצוע מרגש לשיר: ׳נפשי׳ בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים ו-40 חברי מקהלת ׳הללו׳, במופע לארגון ׳אמונה׳ בתיאטרון ירושלים.

- צילום: דוד בצון | צילום: צילום: דוד בצון 10 10 0:00 / 0:42 ( צילום: דוד בצון )

הזמר יעקב שוואקי והקלידן דניאל קירשבוים, משמחים את הילד החולה חננאל קנתן עם השיר: "גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד".

- צילום: עמוס לוי | צילום: צילום: עמוס לוי 10 10 0:00 / 2:05 ( צילום: עמוס לוי )

לקראת שיר משותף? הזמר חנן בן ארי עם הזמר החסידי מאיר אדלר, באולפן הקלטות של המוזיקאי שלוימי בוקשפן.

10 10 0:00 / 0:12

הזמר שמוליק קליין מקפיץ בשירי פורים, בחתונת אחותו של מוטי ניסן מעצב השיער של המגזר ומבכירי המתנדבים במד"א, חדי עין יבחינו בכוכב הרשת 'יוסף חיים של השמחות' מפזז ברחבת הריקודים.

- צילום: אריאל ניסן | צילום: צילום: אריאל ניסן 10 10 0:00 / 1:32 ( צילום: אריאל ניסן )

את המוזיקאי ישי אבן חיים ראינו בחופה מנגן על פסנתר עם כיסוי בעקבות הגשמים.

- צילום: דוד טויטו | צילום: צילום: דוד טויטו 10 10 0:00 / 0:40 ( צילום: דוד טויטו )

המוזיקאים יענקי סלומון ואבי מנחם, מקפיצים בשירה בהכנסת ספר תורה במוסדות של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו.

- צילום והפקה: מאיר מנצור | צילום: צילום והפקה: מאיר מנצור 10 10 0:00 / 1:16 ( צילום והפקה: מאיר מנצור )

הזמר והמוזיקאי דניאל סעדון נותן גוון מזרחי לשיר "באתי לגני" של יונתן שינפלד.

10 10 0:00 / 4:15

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה "ביט על הפרשה".

10 10 0:00 / 0:48

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה