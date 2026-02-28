אירוע הפורים שלא תשכחו והאם מחכה לנו דואט מפתיע במיוחד? 

'זינגער' מתכונן לפורים בקדחתנות ומספק לכם הצצה נדירה במיוחד אשר כמותה לא הייתה וכמוה לא תהיה למין היום אשר יצאנו ממצרים ועד הנצח. במסגרת תוכנית הפורים של 'המבקר' ב'כיכר השבת' הגיעו לאולפן למשתה פורים מרגש ומשמח במיוחד הזמרים מוטי ויזל, יהודה מנהיים אושי פרוש, עקיבא גרומן ומקהלת קאפלה מלווים בקלידן ישראל בריינס. והעיר ירושלים צהלה ושמחה. היכונו ותעקבו.
הזמר פיני איינהורן והקלידן יהודה רושגולד, בהבדלה מוזיקלית מרגשת לאחר שבת בר מצווה יוקרתית במלון 'המלך דוד' בירושלים, לבנם של יענקי ראבד היועץ המשפטי של עיריית בני ברק ורעייתו האדריכלית מיכל ראבד.
הזמר אברומי וינברג והקלידן שמחה אברמצ'יק בשירה מרגשת, בחופת בנה של אשת הנדל"ן חני הורביץ - יוסף עם נעמי קורמן, באירוע יוקרתי באולמי 'לאגו'.
הזמר יהודה מנהיים והמוזיקאי איציק אייזנשטט ותזמורתו, בשירה מרגשת בשבע ברכות לנכדתו של חנוך זייברט ראש עיריית בני ברק, בת לבנו משה זייברט מנכ"ל רשת החינוך המיוחד 'צהר הלב'.
הזמר גד אלבז בשירה מרגשת בחופת הזמר נתנאל ישראל שהתחתן בשנית כשנה וחצי לאחר שהתגרש.
הזמר הלל מאיר וקלידן יהודה שץ מקפיצים בחתונה עם הלהיט: "בעקיטשע" של הזמרים מוטי וייס ושרולי גרין.
שורדת השבי אגם ברגר, מנגנת בכינור ב'קונצרט הגאולה' של החזן יצחק מאיר הלפגוט לציון 60 שנה לפטירתו של החזן משה קוסביצקי ז"ל, בהיכל התרבות בתל אביב.
הזמר נמואל הרוש שר בצרפתית בחתונת אחיו, יחד עם חברי מקהלת 'נשמה'.
הזמר יונתן רזאל בביצוע מיוחד לשיר: "ממקומך", באירוע ההצדעה למאות מתנדבי זק"א ב'אווניו'.
הזמרים אייל טויטו ושימי תבורי בתחרות טונים במהלך אירוע פרטי, כשעל הקלידים המוזיקאי שימי יונייב.
הזמרים יעקב שוואקי וזאנוויל ויינברגר והמוזיקאי אהרל'ה נחשוני, בביצוע מיוחד לשיר: "שערי שמיים פתח", בחופה של חגי אפינגר, בנם של אנשי העסקים יוסי ואתי אפינגר, עם שלי שריון בתם של אנשי העסקים גילי ורחל שריון, באירוע יוקרתי 'דייויד אינטרקונטיננטל' תל אביב.
הזמר אליה והב בביצוע מיוחד לשיר: "שבחי ירושלים", ביום הולדת לאיש העסקים אלי מזרחי.
המוזיקאי יואלי דיקמן מנצח ביד רמה על המוזיקה לצד חברי מקהלת 'מלכות', באירוע בר מצווה יוקרתי לבנו של הגאון הרב יהודה טייכטל רבה הראשי של ברלין.
הזמר חיים ציפל בביצוע מרגש לשיר: ׳נפשי׳ בליווי התזמורת הסימפונית ירושלים ו-40 חברי מקהלת ׳הללו׳, במופע לארגון ׳אמונה׳ בתיאטרון ירושלים.
הזמר יעקב שוואקי והקלידן דניאל קירשבוים, משמחים את הילד החולה חננאל קנתן עם השיר: "גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד".
לקראת שיר משותף? הזמר חנן בן ארי עם הזמר החסידי מאיר אדלר, באולפן הקלטות של המוזיקאי שלוימי בוקשפן.
הזמר שמוליק קליין מקפיץ בשירי פורים, בחתונת אחותו של מוטי ניסן מעצב השיער של המגזר ומבכירי המתנדבים במד"א, חדי עין יבחינו בכוכב הרשת 'יוסף חיים של השמחות' מפזז ברחבת הריקודים.
את המוזיקאי ישי אבן חיים ראינו בחופה מנגן על פסנתר עם כיסוי בעקבות הגשמים.
המוזיקאים יענקי סלומון ואבי מנחם, מקפיצים בשירה בהכנסת ספר תורה במוסדות של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו.
הזמר והמוזיקאי דניאל סעדון נותן גוון מזרחי לשיר "באתי לגני" של יונתן שינפלד.
הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה "ביט על הפרשה".
