האח שהפתיע, האח הגדול שהגיע לשיר והצצות לחתונות המסקרנות

הזמר אלקנה אדרי בשירה ופיוט בהילולת 'הבבא סאלי' באחוזה של שמעון סויסה מנהל לשכת ראש העיר אלעד יהודה בוטבול, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

( צילום: איציק אוחנה )

נער הפלא מנדי רוט בצילומים לקליפ חדש.

( צילום: יהודה לובין Nr Management )

לא רק זמר, גם צלם: במהלך צילומי קליפ לאלבומו החדש, ראינו את יודי ביאלוסטוצקי תופס את עמדת הבמאי, בלי לפספס את קריאת ה"אקשן" המיתולוגית.

הזמר גד אלבז ובנו בכורו, הזמר בנימין אלבז, בביצוע מרגש ל"שיר למעלות", בבריתה לבתו של גד, הֵלֵנִי אַיָּלָה, בארצות הברית.

הפייטן אבי קדוש מרקיד בשירה ופיוט את הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בהילולת 'הבבא סאלי' באולמי 'נסיה', מהצד נראה איש העסקים מאיר בלעיש.

( צילום: ניתאי צמח )

הזמר שלומי דסקל הפתיע את אחיו יענקי דסקל שחיתן את בתו - והגיע במיוחד מארצות הברית להופיע בחתונה, יחד עם המוזיקאים צביקי לוין והאחים אברימי ושרוליק קלצקין וחברי מקהלת ויז'ניץ.

המוזיקאי בני לאופר בהקלטת כינורות ונשפנים, לקראת אלבום חדש מניגוני בית ויז'ניץ לרגל ההתוועדות העולמית לציון 25 שנות חינוך.

הזמרים ישי ריבו, יונתן רזאל, ישי לפידות ויואלי דיקמן ותזמורתו, בביצוע מרגש לשיר: "וזכני לגדל", בבר מצווה יוקרתית לבניו התאומים של הנגיד ג'ואקים (פנחס) כהן בצרפת.

‏הזמר איציק וינגרטן בהקלטות לקראת שיר חדש.

( צילום: 'אולפני ברוין' )

המפיק יונתן בן טוב מפגין כישורי שירה ופיוט בהילולת רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל במרוקו.

( צילום: נתי תורג'מן )

הזמר שולי רנד הופיע השבוע באירוע הוקרה למתנדבי 'איחוד הצלה' בחדרה • מנחה האירוע: הרב בן ציון נורדמן מרבני חדרה.

הזמר יונתן רזאל שר "והיא שעמדה" לנשיא המדינה יצחק הרצוג, מאחורי הקלעים באירוע שיא הגינס של ארגון 'מתנת חיים' ל-2,000 תורמי כליה בישראל, ב'בנייני האומה' בירושלים.

הזמרים משה קליין ואלחנן משמרתי ודוד חי ותזמורתו ביצוע מיוחד לשיר: "שערי שמים פתח" במנגינת ילדים.

הזמר שולי רנד בביצוע מיוחד לשיר: "ואפילו בהסתרה", יחד עם המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו, בחתונת בתו של הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב, עם בנו של שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש, באולמי 'האחוזה' במודיעין.

( צילום: יעקב קופמן. הפקה: גדי ויטמן )

( צילום: מני כהן. הפקה: גדי ויטמן )

דוד דוויק, בנו של הזמר משה דוויק חגג השבוע בר מצווה יוקרתית ב'חצר המלכה', במהלך האירוע ראינו אותו מפגין כישורי שירה בביצוע לשיר: "תדבר איתו" יחד עם הזמר שמוליק סוכות, המוזיקאי אהרל'ה נחשוני ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה'. באירוע השתתף גם הזמר קובי ברומר שנצפה רוקד ושר על הבמה.

( צילום: אוריה חלא )

לאחר מכן ראינו את הזמרים הערבים איאד טנוס ו'פייסל' ממרוקו במופע מיוחד.

( צילום: מנשה צמח )

הזמרים בנצי שטיין והרשי סגל וחברי מקהלת 'נגינה', בשירה מרגשת בחופת רפי פרלשטיין יועצו של שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש, שהתחתן בשנית כשנה וחצי לאחר שהתגרש - עם ליבי פרידמן, באולמי ‘גאמוס’ במעלה אדומים.

( צילום: שלומי כהן )

הזמר דוד חפצדי מקדיש את שירו: "אמא", לזמר איתי לוי שידוע כמי שמכבד מאוד את אמו רותי, בהילולה שערך לוי לעילוי נשמת הגאון המקובל הרב שלום שרעבי זצ"ל 'הרש"ש הקדוש', באולמי 'עדיה' ביבנה.

( צילום: משה בן ישי )

לאחר מכן ראינו את הזמר אליהו והב בביצוע מיוחד לשירו: "רפאני", יחד עם המוזיקאי דוד חי ותזמורתו.

( צילום: אבירם ג'רפי )

הזמר התימני שר שלום מהצרי, מפגין כישורי שירה במרוקאית בהילולת הצדיק רבי מכלוף אבוחצירא זצ"ל, שערך הגאון הרב דוד אבוחצירא רבה של העיר יבנה.

( צילום: מ.י. )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה