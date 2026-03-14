כיכר השבת
"זינגער בכיכר"

זינגער עם מיטב התיעודים מחתונות המקלטים ולמה בכה פיני איינהורן?

'זינגער בכיכר': כל הנייעס החמים של המוזיקה היהודית במקום אחד. תיעודים חמים ממיטב אירועי השבוע של הזמרים והמוזיקאים ברחבי העולם היהודי (זינגער)

הזמר יובל טייב והקלידן דוד ביתן בביצוע מיוחד ומרגש לשיר: "רפאני", לילד החולה חננאל קנתן.

(צילום: עמוס לוי)

הפייטן אלחנן משמרתי בשיר ספונטני ברוח המלחמה עם איראן: "ממ"ד אלך, גם קליטה אינלי, ממ"ד בלי כרית, בלי מיטה ובלי חלון".

הזמר יצחק בן ארזה בהקלטות לשיר שבת חדש בהפקת המוזיקאים אלי קליין ואיצי ברי.

המוזיקאי שמחה אברמצ'יק שהופיע בחתונה מצומצמת בעקבות הנחיות פיקוד העורף והמלחמה עם איראן, משמח את החתן וחבריו במקלט של האולם.

(צילום: מאיר גוטמן)

הזמר הרשי אייזנבך שהופיע בחתונת מלחמה מצומצמת, מודיע על אזעקת צבע אדום באמצעות הטלפון הכשר שלו.

הזמרים אהרל'ה סמט ומוטי ויזל בדואט לשיר: "אדרבה" יחד עם תזמורת מורחבת בניצוחו של המוזיקאי מנדי ברנדויין, בהילולת רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל.

(צילום: יוסי וייס)

הזמר שמוליק קליין חוגג יום הולדת 27 למוזיקאי יוחנן אורי, במהלך חתונת מלחמה באולמי 'בריליאנט' במודיעין עילית.

הפייטן יצחק חדד (אביו של הזמר משה קליין), בשירה ופיוט בברית לנכדו של הרב בנימין פחימה ראש מוסדות 'תורה וחסד' בבני ברק, בן לבנו יהודה פחימה סמנכ"ל הטכנולוגיה של רמי לוי.

(צילום: שלמה הניה)

לאחר מכן ראינו את הסבא רבא הרב אליהו סויסה שהיה מרבני העיר אשדוד, מפגין כישורי שירה יחד עם הפייטן יצחק חדד.

(צילום: שלמה הניה)

המשפיע הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי מפגין כישורי שירה: "דע לך בני", בחתונת מלחמה, יחד עם המוזיקאים שימי סקלאר ושמוליק גפנר.

הזמר מוישי וולס מקפיץ בשירת: "טאטאלע קום שוין אהיים", בחתונת מלחמה מצומצמת בהשתתפות הגאון דוד יצחק שפירא ראש ישיבת 'באר יעקב'.

(צילום: דניאל נפוסי)

המוזיקאים יענקי היל ויוחנן אורי מקפיצים בחתונה עם טראק משעשע ברוח המלחמה עם איראן: "אייתוללה עלי חמינאי מת".

הזמר פיני איינהורן חשף השבוע בראיון למנחם טוקר: "כשהייתי ילד החרימו אותי בבית הספר - פגעו בי וצחקו עליי בגלל הקרחת בראש, הייתי בוכה המון".

(מתוך ראיון למנחם טוקר ברדיו 'קול חי')

הזמר יעקב שוואקי בשירה ספונטנית עם בחורים אמריקאים במסעדה של השף אלי דיוויס.

בחתונת מלחמה מצומצמת ב'דיסיטי' במעלה אדומים, מצאו את עצמם הזמר משה דוד וייסמנדל וחברי מקהלת 'נרננה', עושים סאונד לפני החופה לאוזני האדמו"ר ממודז'יץ שהקדים לבא לחופה. 

(צילום: אבי פרטיג 'חסידישע סושיאל')

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה - "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפראיציק אוחנה

  • 'זינגער בכיכר' עם כל חדשות המוזיקה, אייטמונים, קטעים מהופעות, להיטים שבדרך וכל מה שמוזיקלי. אז אם יש לכם חומר רלוונטי, 'זינגער' מחכה לכם - nl@kikar.co.il או בוואטסאפ: כאן

2
הם לא מפרסמים הכול!!! היו השבוע מלא אירועים. ומפרסמים דוגמית כאילו!?
צצצ
1
גבסו מיוחד
יוס

