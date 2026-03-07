פורים במקלטים: 'זינגער' בתיעודים ממיטב משתאות הפורים 

פורים השנה היה מאתגר במיוחד עבור כולנו עם המלחמה באיראן. 'זינגער' ליקט לכם את מיטב התיעודים ממשתאות הפורים בכל המקומות. המדהים ביותר היה של המוזיקאי יצחק בן ארזה בקומזיץ פורים לקבוצת נגידים, כשהוא מחופש בדייקנות לדמותו של המוזיקאי הרב שלמה קרליבך זצ"ל.

הזמרים משה לוק ומנדי וייס בדואט מיוחד לשיר: "קנא לשמך" של הזמר יוסי גרין, במהלך חתונה יוקרתית.

- צילום: אביחי מלול | צילום: צילום: אביחי מלול 10 10 0:00 / 2:07 ( צילום: אביחי מלול )

הזמר יעקב שוואקי בקומזיץ מרגש עם משתתפי שיעור דף היומי של הרב אלי סטפנסקי.

- צילום: יהודה בינט | צילום: צילום: יהודה בינט 10 10 0:00 / 0:42 ( צילום: יהודה בינט )

הזמר שמעון לוי בשירי פורים בבר מצווה לבנו של המפיק משה ממן, יחד עם תזמורתו של רועי פנחסי.

- הפקה מוזיקלית: זאבי רבינוביץ | צילום: הפקה מוזיקלית: זאבי רבינוביץ 10 10 0:00 / 0:31 ( הפקה מוזיקלית: זאבי רבינוביץ )

הזמר מוטי איידנסון שנפצע בגבו, הופיע בחתונה כשהוא יושב על כסא גבוה ומתנייד באמצעות קביים.

החזן הבינלאומי, ניסים סאאל מדגים מחיית עמלק עם קולו העוצמתי במיוחד. 'זינגער' עדיין מתאמן על עשרת בני המן בנשימה אחת.

המוזיקאים החב"דיים שמחה פרידמן וברק גרוסברג, בביצוע סוחף ללהיט הנוסטלגי "עושים תשובה", לזכרם של האחים המוזיקאים יוסי ואבי פיאמנטה ז"ל, שימו לב לסולו גיטרה מאחורי הגב כמחווה ליוסי פיאמנטה.

- קלידים: מושמוש אברהם. צילום: ארז אדרי | צילום: קלידים: מושמוש אברהם. צילום: ארז אדרי 10 10 0:00 / 1:06 ( קלידים: מושמוש אברהם. צילום: ארז אדרי )

הזמר מני שטרייכר והקלידן דודי מנדל, משמחים במסיבת פורים במרכז בריאות הנפש בבית החולים 'מעייני הישועה', ביוזמת האח החרדי יואל שוורץ יו"ר 'אהבת נפש'.

- צילום: ר.א. | צילום: צילום: ר.א. 10 10 0:00 / 0:30 ( צילום: ר.א. )

הזמר מאיר גפני והקלידן אלי רוזנפלד, בשירה מרגשת: "השתדלו והרבו תחינה", לילד החולה חננאל קנתן.

- צילום: עמוס לוי | צילום: צילום: עמוס לוי 10 10 0:00 / 2:18 ( צילום: עמוס לוי )

הזמר יעקב שוואקי והקלידן מני כהן בביצוע מרגיש לשיר: "והיא שעמדה", במסיבת פורים למאושפזים במחלקת דיאליזה בבית החולים 'שערי צדק', ביוזמת עמותת 'תקוה ומרפא'.

- צילום: יעקב גפני | צילום: צילום: יעקב גפני 10 10 0:00 / 1:56 ( צילום: יעקב גפני )

הזמרים ארז יחיאל ושר שלום מהצרי בדואט עוצמתי לשיר: "לך אלי", בדינר לכולל 'לפני ה' תטהרו' באולמי 'ארי' בראש העין.

- צילום: ש.י. | צילום: צילום: ש.י. 10 10 0:00 / 0:56 ( צילום: ש.י. )

"ביי ביי חמינאי" • הזמר עמירן דביר ולהקת הילדים 'פרחי ירושלים', בשיר מיוחד בעקבות חיסולו של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי.

- צילום באדיבות: לינוי ניב | צילום: צילום באדיבות: לינוי ניב 10 10 0:00 / 0:22 ( צילום באדיבות: לינוי ניב )

שי אברמסון החזן הצבאי הראשי, בביצוע מיוחד ל"מי שברך" לחיילי צה"ל, בחופה לחתן וכלה שחתונתם נערכה באופן מצומצם בווילה היוקרתית של איש העסקים יקי רייסנר בסביון, בעקבות המלחמה עם איראן.

להקת הילדים 'פרחי ירושלים' בביצוע מיוחד ל"מי שברך" לחיילי צה"ל, בשירת מרפסות בעיר פתח תקווה.

המוזיקאים הלל מאיר ומאיר קליבנסקי, הוסיפו מטאטא להרכב המוזיקלי, במהלך הופעה בחתונה.

- צילום: אביב קופל | צילום: צילום: אביב קופל 10 10 0:00 / 0:22 ( צילום: אביב קופל )

הזמר 'שמואל' בביצוע מיוחד לשירו: "תן לי תפילה", בחתונה יוקרתית בניו ג'רזי. שמואל ומנהלו אריה הנץ נתקעו בארה"ב בעקבות המלחמה ו'זינגער' מאחל להם שיבה בטוחה הביתה.

הזמר משה לוק בביצוע מיוחד לפיוט: "בן אדמה", לכבודו של רב הסלבס מרדכי חסידים שהודיע לאחרונה כי הוא שוקל להתמודד בבחירות הבאות לראשות העיר ירושלים - במסיבת פורים ויום הולדת 40 לברוך נידאם ראש החטיבה הבינלאומית בזק"א. 'זינגער' מתכוון גם להתמודד ראש בראש עם רב הסלבס ומסתבר כי ההתמודדות תהיה צמודה במיוחד.

לאחר מכן ראינו את כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון מקפיץ את הקהל בשירי פורים.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 0:44 ( צילום: שלומי כהן )

הזמר שמוליק סוכות בביצוע מיוחד לשירי פורים במסיבה שנערכה בביתו של הפרסומאי נתי קרויזר בגבעת זאב.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 1:28 ( צילום: שלומי כהן )

הזמר אבי מן מקפיץ בשירי פורים במסיבה בביתם של איש העסקים מיכאל פינטו ורעייתו השפית מורן פינטו בירושלים.

המוזיקאים קובי מירסקי, דניאל אלישע ונתן הילסון, בראפ משעשע במסיבת פורים בביתו של המפיק שמוליק שרבאני.

- צילום: מייקל מנס | צילום: צילום: מייקל מנס 10 10 0:00 / 0:39 ( צילום: מייקל מנס )

המוזיקאים יהודה שץ ויוסי רוטנר מקפיצים בשירה בחתונה שנערכה בבית המדרש בישיבת 'אוהל יוסף', בעקבות המלחמה עם איראן וסגירת האולמות.

ח"כ חיים ביטון ויזם הנדל"ן אבי סמואלס, מפגינים כישורי שירה בביצוע מיוחד לשיר: "מידת הרחמים", בסעודת פורים של יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה', במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

- צילום: מ. לביא | צילום: צילום: מ. לביא 10 10 0:00 / 1:01 ( צילום: מ. לביא )

"בחוץ יש אזעקות, אבל אנחנו במרתף, אז באו נצעק: 'יבטל כל הגזירות'" • הזמר בנצי שטיין בשירה מרגשת, במשתה פורים של איש העסקים אלי פוברסקי, שנערך במרתף ממוגן בעקבות המלחמה עם איראן.

- צילום: דודי קפלר. הפקה: מאיר מרגלית | צילום: צילום: דודי קפלר. הפקה: מאיר מרגלית 10 10 0:00 / 0:58 ( צילום: דודי קפלר. הפקה: מאיר מרגלית )

הזמרים מוטי ויזל וארי היל וחברי מקלהת 'נשמה', בשירה מרגשת במשתה הפורים של איש החסד שי גראוכר, אצל הגאון הרב יונתן וילנסקי ראש ישיבת 'דרך חכמה'.

- צילום: דודי קפלר | צילום: צילום: דודי קפלר 10 10 0:00 / 1:00 ( צילום: דודי קפלר )

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מפגין כישורי שירה ופיוט, במשתה פורים.

- צילום: שמעון ברדי | צילום: צילום: שמעון ברדי 10 10 0:00 / 0:12 ( צילום: שמעון ברדי )

הזמרים יעקב שוואקי ושרולי וינברגר, בשירה מרגשת במשתה פורים בביתו של איש העסקים אברימי גולדשמידט הבעלים של 'אופטיקה 280'.

הזמר החב"די ברק גרוסברג בסט ניגונים סוחף במיוחד במסיבת פורים בבית חב"ד בשכונת קטמון בירושלים, על התופים הופקד הפרשן הפוליטי מתי טופכלד מ'ישראל היום'.

הקלידן צביקי נוילנדר מקפיץ בשירה במסיבת פורים בישיבת 'חברון'.

- צילום: יאיר נוילנדר | צילום: צילום: יאיר נוילנדר 10 10 0:00 / 1:35 ( צילום: יאיר נוילנדר )

הקלידן צביקי מילר משמח במסיבת פורים יוקרתית שערך איש העסקים יוסי אזרזר, חדי עין יבחינו בשחקן המתחזק עומר חזן.

- צילום: אבישי אזרזר | צילום: צילום: אבישי אזרזר 10 10 0:00 / 0:14 ( צילום: אבישי אזרזר )

המוזיקאים נמואל הרוש ואהרל'ה נחשוני בביצוע לשיר: "עם ישראל לא מפחד", בחתונה שנערכה במקלט בעקבות הגבלות פיקוד העורף בשל המלחמה עם איראן.

- צילום: יהודה גרנובסקי. הפקה: גדי ויטמן | צילום: צילום: יהודה גרנובסקי. הפקה: גדי ויטמן 10 10 0:00 / 0:30 ( צילום: יהודה גרנובסקי. הפקה: גדי ויטמן )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה "ביט על הפרשה".

