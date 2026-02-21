עם סכינים באוויר: המוזיקאים אבי מן ואשר גבאי מקפיצים בשירה בחתונה חרדית: "חמינאי עולה באש", באולמי 'אודל' בפתח תקווה.

הזמר נתן גושן בביצוע מיוחד לשירו: "נחכה לך", בשבע ברכות יוקרתי לבנו של הנגיד יצחקי אלטמן מארצות הברית, שערך הנגיד יוסי בייניש ויהודה סרבניק מנכ"ל ישיבת 'עטרת שלמה', ב'חוות עמק איילון'.

הזמר נתן גושן בביצוע מיוחד לשירו: "נחכה לך", בשבע ברכות יוקרתי לבנו של הנגיד יצחקי אלטמן מארצות הברית, שערך הנגיד יוסי בייניש ויהודה סרבניק מנכ"ל ישיבת 'עטרת שלמה', ב'חוות עמק איילון'.

- הפקה: אייזיק גפן. קלידים: יואלי דיקמן. צילום: צביקה גרין

הזמר והפייטן דוד חפצדי בשירה ופיוט באירוע ברית לבנו של מנהלו האישי משה בן ישי.

הזמר והפייטן דוד חפצדי בשירה ופיוט באירוע ברית לבנו של מנהלו האישי משה בן ישי.

- צילום: ישי רז

הזמר בנצי שטיין וחברי מקהלות 'מלכות ו'נגינה' בצילומים לקליפ חדש.

המוזיקאי חנן אביטל, מנהל ומייסד להקת הילדים 'פרחי ירושלים', זכה השבוע בפרס ירושלים לתרבות - על 50 שנות פעילות מוזיקלית בארץ ובעולם. בכאפיות וג'לביות: החתונה המטורפת במרוקו והצצות למיטב אירועי השבוע זינגער | 14.02.26 לצד הזכייה המרגשת, אביטל השיק גם ספר חדש לציון חגיגות היובל ללהקה וכולל בתוכו עשרות שירים מקוריים, תמונות ותיעודים נדירים של 50 שנות פעילות.

באדיבות: לינוי ניב יחסי ציבור ותקשורת

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון בביצוע מרגש ללהיט שלו: "בזכות אהבת חינם", בבת מצווה לבתו של דודי שוורץ יועצו של עוזי ביתן מנכ״ל 'מאוחדת'.

- צילום: לוי קדם | צילום: צילום: לוי קדם 10 10 0:00 / 0:38 ( צילום: לוי קדם )

הזמרים משה דוויק ובנצי שטיין מקפיצים בשירת: "לכבוד התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי", בחתונה של העסקן אילוש שראבני.

הזמר שלוימי מאיר והמוזיקאי ברוך קמינצקי ותזמורתו, שרים לחתן שקרע את צו הגיוס שלו: "לקדש שם שמיים". 'זינגער' מתלבט מה השמחה הגדולה ומניח שזה קשור אולי לחודש אדר...

- צילום: אביעד חנימוב | צילום: צילום: אביעד חנימוב 10 10 0:00 / 0:18 ( צילום: אביעד חנימוב )

במהלך חתונה שהופיעו יחד, תיעד הזמר מנדי וייס את המקצועיות של המעבד והמנצח יהודה גלילי - החתן ביקש מגלילי שיר ספציפי בחופה, אך הוא לא הכיר אותו, הוא ביקש לשמוע את השיר והוא כתב את האקורדים על המקום משמיעה ראשונה. 'זינגער' עצמו הצליח גם לכתוב את 'אשרי יושבי ביתך' משמיעה ראשונה!

המוזיקאי והיוצר אבי דרור בסרטון לחודש אדר בו הוא מבצע את מנגינת אדר הידועה בסגנונות מוזיקליים מורכבים שרק הוא יכול להביא ממוחו הקודח.

הזמר יניב בן משיח בביצוע מיוחד לשירו: "פתח לבי בתורתך", בברית לנכדו בן לבנו דניאל, באולמי 'לונה' באור עקיבא. 'זינגער' מאחל לסבאל'ה המוכשר הרבה מזל טוב ונחת!

- צילום: גלעד יצחק | צילום: צילום: גלעד יצחק 10 10 0:00 / 0:44 ( צילום: גלעד יצחק )

לאחר מכן ראינו את הזמר משה פרץ בביצוע מיוחד לשיר המשותף שהוציא בעבר עם יניב בן משיח: "אחרי ככלות הכל", במהלך השיר חשף איך נולד הדואט המדובר.

- צילום: גלעד יצחק | צילום: צילום: גלעד יצחק 10 10 0:00 / 1:49 ( צילום: גלעד יצחק )

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון שמגלם דמות של 'מרדכי היהודי', במחזמר פורים של ארגון 'תפארת' המתקיים בימים אלו ברחבי הארץ - בביצוע מיוחד לשירו: "שיר השמחה", יחד עם שותפו לשיר הזמר ישי לפידות, במחזמר בעיר נהריה, חדי עין (או סתם אנשים שהרכיבו את המשקפיים) יבחינו שלפידות מחזיק את נכדו הקטן על ידיו.

- במאי: קלוד דדיה. הפקה: אלי אברמוב | צילום: במאי: קלוד דדיה. הפקה: אלי אברמוב 10 10 0:00 / 0:38 ( במאי: קלוד דדיה. הפקה: אלי אברמוב )

הזמרים ישי ריבו ואוהד מושקוביץ והמוזיקאי אהרל'ה נחשוני ותזמורתו, בשירה מרגשת: "שערי שמיים פתח", בחופת בתו של איש העסקים ישראל מורגנשטרן יו"ר 'יחידת 360 מערך הסיוע הלאומי', עם בנו של יזם הנדל"ן יאיר רייכנברג, באולמי 'אווניו'.

- צילום: אריה סוטון. הפקה: מאיר מרגלית | צילום: צילום: אריה סוטון. הפקה: מאיר מרגלית 10 10 0:00 / 0:55 ( צילום: אריה סוטון. הפקה: מאיר מרגלית )

בהמשך ראינו את הזמר משה דוד וייסמנדל וחברי מקהלת 'נשמה' בביצוע מיוחד לשיר: "על אבא לא שואלים שאלות", של הזמר מוטי וייס.

בהמשך ראינו את הזמר משה דוד וייסמנדל וחברי מקהלת 'נשמה' בביצוע מיוחד לשיר: "על אבא לא שואלים שאלות", של הזמר מוטי וייס.

- צילום: אריה סוטון. הפקה: מאיר מרגלית

החזן שלמה סלצקי והקלידן אושי צייגר בביצוע מיוחד לשיר: "ירושלים של זהב", בטקס קבלת פנים לחברי הוועד להגנת בית העלמין הר הזיתים בירושלים.

- צילום: דודי קפלר | צילום: צילום: דודי קפלר 10 10 0:00 / 1:05 ( צילום: דודי קפלר )

הזמר דניאל אלישע בשירי רגש, באירוע השקת האפליקציה החדשה של רשת קבוצות הוואטסאפ הפופולרית 'הפרגוד', בניהולו של איש התקשורת יענקי קצבורג, במלון 'ירמיהו 33' בירושלים.

- צילום: דודי קפלר | צילום: צילום: דודי קפלר 10 10 0:00 / 0:33 ( צילום: דודי קפלר )

הזמרים הרשי ויינברגר, משה דוד וייסמנדל, יוחנן אורי וחברי מקהלת 'נשמה', בשירה מרגשת בחתונת בנו של העסקן הרפואי מוטי פריד יו"ר 'סעד ומרפא', באולמי 'האצולה' באשדוד, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ובכירי עולם הרפואה.

- צילום: ישי ירושלמי | צילום: צילום: ישי ירושלמי 10 10 0:00 / 1:36 ( צילום: ישי ירושלמי )

הזמר משה דוויק בשירה ופיוט ביום הולדת 40 למפיק דודי עזריאל, באולמי 'האגם' בירושלים.

הזמר משה דוויק בשירה ופיוט ביום הולדת 40 למפיק דודי עזריאל, באולמי 'האגם' בירושלים.

- צילום: אוריה חלא

במסיבת ראש חודש אדר בבית חב"ד אחד העם בראשון לציון נצפו אמן הגיטרה ברק גרוסברג, יחד עם המשנה לראש העיר אוהד אוזן, כשהוא על סט התופים בביצוע רוקיסטי במיוחד!

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית "ביט על הפרשה".

