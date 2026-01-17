סיום הענק המרגש ונגינת הכינור המפתיעה במיוחד

לא רק מזכה רבים, גם זמר: הרב שניר גואטה מפגין כישורי שירה בביצוע לשיר: "שביל האושר" של הזמר תמיר גל, יחד עם הפייטן ארז יחיאל.

( צילום: עמית סאסי )

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון מקפיץ בשירת: "אשרי מי שגדול בתורה", במעמד חנוכת הבית למשרדים של 'דף היומי משניות' בירושלים, בראשות הנגיד שמוליק הלפרין.

( צילום: ננה הלפרין )

הזמר דוד בן ארזה בצילומים לקליפ חדש: "תהילים" - בתוך בית שנבנה במיוחד בתוך הים.

( צילום: 'ST' )

לא רק איש חסד, גם זמר: מאיר מוכני בהקלטות לשיר חדש שהלחין: "מה בצע בדמי".

( צילום: מאיר ליברמן )

הרב אלי סטפנסקי מגיש 'דף היומי הגדול בעולם - MDY', מפגין כישורי שירה יחד עם המוזיקאים יואלי דיקמן ושלומי דסקל, בשירה מרגשת: "שערי שמיים פתח", באירוע סיום מסכת זבחים הענק והמרגש במיוחד שנערך בארצות הברית.

המקובל הגאון הרב יצחק בצרי מפגין כישורי שירה והגאון הרב משה אליהו בוסו מפגין כישורי ניגון בכינור, בהילולת רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל 'אביר יעקב'. 'זינגער' חשב עד היום שרק אדמו"רים מזייפים עם כינור בחנוכה...

הזמר בני אלבז והמוזיקאי שימי יונייב בביצוע מיוחד לשיר: "מודה אני", באירוע פרטי.

הזמר דניאל אלישע בביצוע מיוחד לשיר: "לאבא שלי יש סולם", בשמחת האירוסין למעצב האופנה בנצי בקשי מבכירי חברת 'בגיר' וחנה שוקרון מבכירי חברת 'בזק', באולמי 'הטרקלין' בירושלים.

( צילום: אריאל פרץ )

המוזיקאים יוסי ויטמן, שמוליק ולדר ומיכאל כהן, בשירה מרגשת בהכנסת ספר תורה שתרם חזקי כהן מבעלי מאפיית ויז'ניץ, חדי עין יבחינו ברב חיים מאיר הגר בנו של האדמו"ר מויז'ניץ.

( צילום:יעקב כהן. הפקה: חזקי פקשר )

הזמר גד אלבז מקפיץ עם הלהיט שלו: "השם מלך", באירוע לארגון 'חזק' במיאמי, בראשות הרבנים האחים אילן ויניב מאירוב ובמעמד נשיא הארגון הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף. חדי עין יבחינו בכוכב הכדורסל האמריקאי, אמארה סטודמאייר, שהתגייר והפך לשומר תורה ומצוות.

( צילום: ויקטוריה זירקייב )

הזמרים ליפא שמלצר ומוטי ויזל, המוזיקאי אהרל'ה נחשוני ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', בשירת: "נגיל ונשיש בזאת התורה", באירוע הכנסת ספר תורה ובר מצווה לבנו של איש העסקים חיים בנדיקט באולמי 'ג'ויה מיה', חדי עין, או סתם אנשים עם משקפיים, יבחינו בשר התקשורת שלמה קרעי מפזז בריקוד עם ספר התורה.

( הפקה: גדי ויטמן. צילום: שלומי כהן )

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון משמח את הילד החולה חננאל קנתן עם הלהיט שלו: "שיר הרפואה", שהוציא יחד עם הזמר שלומי שבת.

למחרת ראינו את הזמר שר שלום מהצרי משמח את הילד החולה עם השיר: "רפאני" של הזמר איציק קלה.

הזמר אהרל'ה סמט מקפיץ בשירה בשמחת החתונה לנכדו של הגאון הרב שמואל בצלאל חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, עם בתו של הגאון הרב חנוך כהן ראש ישיבת 'באר התלמוד', ונכדתם של הגאון הרב יהודה כהן ראש ישיבות 'יקירי ירושלים' ו'באר התלמוד' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והגאון הרב שלמה בן שמעון זצ"ל.

הפייטן איציק שריקי בשירה ופיוט בהילולת 'הבבא סאלי' שערך נכדו האדמו"ר הרב שלמה בוסו, במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

( צילום: דודי קפלר. הפקה: אייזיק גפן. מנחה: יוסי ניאזוב )

הזמר שלמה אשר מקפיץ בשירה את מזכה הרבים הגאון הרב ליאור גלזר, בריקוד סוער בבר המצווה לבנו של מיכאל לוזיא מבכירי 'הידברות'.

( צילום: נועם אליהו )

המוזיקאים האחים הלל ופיני פלאי, בשירה מרגשת בנופש לגברים חולי סרטן, שנערך ע"י עמותת 'עזר מציון' במלון שפיים, חדי עין יבחינו באיש החסד זאבי פרוינד מבכירי הארגון בריקוד על הבמה.

לאחר 4 שנים שלא זכו להופיע יחד, הזמר פיני איינהורן התרגש השבוע לחזור לעבוד עם המעבד והמנצח יהודה גלילי ותזמורתו.

הזמר נמואל הרוש שחיתן השבוע את בתו הבכורה שרה עם יוני רויטבלט, באירוע יוקרתי באולמי 'דימול פלטינום' ברמת גן בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה, חשף שיר חדש שיוציא בשבוע הבא עם הזמר יידל ורדיגר, 'זינגער' קלט גם את היום הולדת הספונטנית שעשה הרוש לורדיגר שנהיה בן 55 והוא מאחל לאב הנרגש ולחתן היומולדת הצלחה, שמחה וברכה!

( הפקה: אלי אברמוב. צילום: מאיר דהן )

הזמר מנדי וייס בביצוע מיוחד לשיר: "וזכני לראות בנים", בחופת בנו של הרב רפאל מנת רב חברת 'אסם' עם בתו של איש העסקים אליהו קסטנבוים, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

( צילום: שלומי כהן )

בשמחת החתונה באולם ראינו את הזמר בנצי שטיין וחברי מקהלת 'נשמה', מקפיצים בשירת: "טאטאל'ע קום שוין אהיים", בתיעוד נראה המשפיע הגאון הרב שמעון גלאי בריקוד עם החתן וההורים.

( צילום: שלומי כהן )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית הקבועה והאהובה "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה