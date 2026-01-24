מופע הענק של ארה"ב והצצה לחתונת המוזיקאי

הזמר יעקב שוואקי והקלידן אריק דביר בצילומים לקליפ חדש בישיבת 'מערבא' בראשות ראש הישיבה, הרב ברוך צ'ייט.

הזמרים אהרל'ה סמט ואברהם מרדכי שוורץ, בשירה מרגשת בחופת המוזיקאי ארי ברנד שהתחתן עם רייזל בלך, באולמי 'וגשל' בבני ברק, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.

( צילום: אבי רפאלי )

לאחר מכן בשמחת החתונה, ראינו את החתן ארי ברנד מפגין כישורי נגינה בקלרינט.

( צילום: נתן קוט )

לסיום ראינו את המוזיקאים שימי ליפשיץ ויוחנן אורי מקפיצים בשירה את החתן הטרי: "תקשיב טוב טוב אם שברת כוס אין מנוס".

( צילום: מוטי אטינגר )

הזמר אלי הרצליך בשירת: "אחד יחיד ומיוחד", לגאון הרב יחיאל אבוחצירא רב העיר הספרדי של העיר רמלה ובנו הרב יצחק אבוחצירא שנבחר לרב העיר, במקום אביו שסיים את תפקידו.

לא רק כוכב רשת, גם זמר: דודי קפלר בדואט עם הזמר יעקב שוואקי לשירו החדש: "חזק" על שבת, במהלך ראיון בתוכנית של מנחם טוקר ברדיו 'קול חי'.

חגיגת יום הולדת 50 בהפתעה למוזיקאי חיים סימן טוב, במסעדת 'רוזה' במודיעין, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.

( צילום: בן ציון טוקר )

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון בהקלטות אצל המוזיקאי דייויד טויב, למחזמר פורים של ארגון 'תפארת' שיתקיים בחג פורים ברחבי הארץ.

המוזיקאים יענקי דסקל, שימי קפלן, אברימי לונגר, מנדי ברנדווין וחברי מקהלות 'מלכות' ו'חסידימלעך', באירוע סיום דף היומי בליקוטי הלכות ב'אווניו', שנערך אחת לשבע שנים על ידי חסידי ברסלב.

( הפקה: 'אקטיבר הפקות' )

המוזיקאים שרולי וינברג, מוישי ברנדמרק ופיני אלחמיסטר, בביצוע מיוחד לשיר: "קל מסתתר", באירוע פרטי של חסידות באיאן.

( צילום: אלעזר כהן )

על חוף הים: המוזיקאים שמוליק ברגר ודור אסרף בצילומים לקליפ חדש - ניגון 'הבעל שם טוב' בגרסה חדשנית.

( צילום: שניאור מוניס )

הזמרים שלום למר, בני פרידמן, איציק דדיה, מוטי וייס, שרולי גרין, שמילי אונגר, נפתלי קמפה, בשירה וריקודים במופע 'האסק' בארצות הברית.

( צילום: משה רוזנברג. הפקה: שלומי שטיינמץ. בימוי: אסתי קוק. מסכים: 'ויזואל לייב' )

במהלך המופע ראינו ביצוע מיוחד של הזמר איציק דדיה וילד הפלא מוקי סלומון לשיר: "שמש" של הזמר חנן בן ארי, כשעל המוזיקה מנצח המעבד יואלי דיקמן.

( צילום: יצחק שגיא. הפקה: שלומי שטיינמץ. בימוי: אסתי קוק. מסכים: 'ויזואל לייב' )

שלומי אסקל ומנחם ברנשטיין בביצוע ספונטני ומרגש לשירו של אברהם מרדכי שווארץ - "רבי רבי", יחד עם קליפ מיוחד.

( צילום: זוהר עוקבי )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו האהובה והפופולרית - "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה

