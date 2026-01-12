הברכה מהראשון לציון לכוכב שהתגייר: "תמשיך לעשות קידוש השם"

מפגש מעניין נרשם הלילה (שני) במיאמי, בין עולם התורה לעולם הספורט הבינלאומי: הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, השוהה במסע חיזוק בקהילות היהודיות בארה"ב, נועד עם כוכב הכדורסל אמארה סטודמאייר.

ברכה לרך הנולד במהלך המפגש, בירך הראשון לציון את סטודמאייר על הצעדים המשמעותיים שעשה בשנים האחרונות בעולם היהדות. "תמשיך להתחזק ולעשות קידוש השם בעולם הספורט", אמר לו הרב. בנוסף, העניק הראשון לציון ברכת "שיגדל לתורה, לחופה ומעשים טובים" לבנו הטרי של השחקן שנולד לאחרונה.

השינוי של "יהושפט" סטודמאייר, מהשחקנים הבולטים בתולדות ה-NBA וקבוצות ליגת העל בישראל, עבר בשנים האחרונות תהליך גיור מקיף, חזר בתשובה ומנהל כיום אורח חיים חרדי. שמו העברי, כפי שמוכר בקהילה היהודית, הוא יהושפט בן אברהם.

המפגש נערך כחלק מסבב ביקורים שעורך הראשון לציון בקרב הקהילה היהודית במיאמי, במטרה לחזק את הקשר עם יהדות התפוצות.

סטודמאייר שיחק תקופה ארוכה בליגה האמריקאית ה-NBA וכעת משחק בקבוצת 'מכבי תל אביב', לפני כחמש שנים הגיע למשחק הפיינל פור, כשהוא עם מגבעת וחליפה ועם מסיכה של "לשון הרע לא מדבר אלי".

הדבר גרם לקידוש השם גדול, כאשר עשרות אלפים בארץ ובעולם צפו במשחק בשידור חי.