כיכר השבת
מפגש חיזוק במיאמי 

הברכה מהראשון לציון לכוכב שהתגייר: "תמשיך לעשות קידוש השם"

בעיצומו של מסע חיזוק בארה"ב, נפגש הגאון רבי דוד יוסף עם הכדורסלן האגדי יהושפט בן אברהם לשעבר אמארה סטודמאייר • הראשון לציון בירך את בנו שנולד לאחרונה וחיזק את השחקן על התקדמותו הרוחנית: "תמשיך להתחזק בעולם הספורט"  (ברנז'ה)

הראשל"צ והשחקן (צילום: באדיבות)

מפגש מעניין נרשם הלילה (שני) במיאמי, בין עולם התורה לעולם הספורט הבינלאומי: , הגאון רבי דוד יוסף, השוהה במסע חיזוק בקהילות היהודיות בארה"ב, נועד עם כוכב הכדורסל אמארה סטודמאייר.

הראשל"צ מברך את השחקן (צילום: באדיבות)

ברכה לרך הנולד במהלך המפגש, בירך הראשון לציון את סטודמאייר על הצעדים המשמעותיים שעשה בשנים האחרונות בעולם היהדות. "תמשיך להתחזק ולעשות קידוש השם בעולם הספורט", אמר לו הרב. בנוסף, העניק הראשון לציון ברכת "שיגדל לתורה, לחופה ומעשים טובים" לבנו הטרי של השחקן שנולד לאחרונה.

השינוי של "יהושפט" סטודמאייר, מהשחקנים הבולטים בתולדות ה-NBA וקבוצות ליגת העל בישראל, עבר בשנים האחרונות תהליך גיור מקיף, חזר בתשובה ומנהל כיום אורח חיים חרדי. שמו העברי, כפי שמוכר בקהילה היהודית, הוא יהושפט בן אברהם.

המפגש נערך כחלק מסבב ביקורים שעורך הראשון לציון בקרב הקהילה היהודית במיאמי, במטרה לחזק את הקשר עם יהדות התפוצות.

סטודמאייר שיחק תקופה ארוכה בליגה האמריקאית ה-NBA וכעת משחק בקבוצת 'מכבי תל אביב', לפני כחמש שנים הגיע למשחק הפיינל פור, כשהוא עם מגבעת וחליפה ועם מסיכה של "לשון הרע לא מדבר אלי".

הדבר גרם לקידוש השם גדול, כאשר עשרות אלפים בארץ ובעולם צפו במשחק בשידור חי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד באנשים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר