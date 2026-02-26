כיכר השבת
הפרשה מזווית חדשה

"לאן משה נעלם?" | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת תצווה • צפו

רבנית הרשת המצליחה, הרבנית גילי, מגיעה ל'כיכר השבת': בכל שבוע ביום חמישי תגיש כאן באתר פינה ייחודית על פרשת השבוע מהזווית האישית שלה | והפעם: זאת הפרשה היחידה בחומש בה משה רבנו לא מוזכר בה בכלל! כאילו מישהו לחץ על "Delete" על השם הכי חשוב בתורה. למה?! • צפו (אולפן כיכר)

1תגובות
הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת תצווה
הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת תצווה
הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת תצווה

שלום בנות ישראל צדיקות. פרשת השבוע שלנו היא פרשת תצוה. זאת הפרשה היחידה בחומש בה משה רבנו לא מוזכר בה בכלל!

שמו הושמט!

נעלם מהר יותר ממשה שלי ברגע שאני מוציאה את הדלי של הספונג'ה.

לא "וידבר ה' אל משה", לא "ויאמר משה", נאדה. כאילו מישהו לחץ על "Delete" על השם הכי חשוב בתורה.

כאילו יום אחד יעלה פה סרטון רק של צילה. הזיה.

המפרשים מסבירים לאן נעלם משה: זה קשור לאמירה של משה אחרי חטא העגל: "מחני נא מספרך". הקב"ה אמר לו: "אל תדאג, לא נמחק אותך לגמרי... אבל פרשה אחת? נסתדר בינינו?".

ועכשיו מגיע החלק המעניין: דווקא בפרשה הזאת מדברים על שמן זית זך כתית למאור – שמן שצריך הרבה מכות, כתישה, סחיטה, סקילה, שריפה, הרג וחנק! כדי שיוציא את האור שהיה חבוי בו תמיד.

את מבינה צילה? אני לא קשוחה. אני מזככת אותך.

אז מה הקשר, בין השמן למשה?

משה "נמחק" מפה, אבל דווקא כשהוא "נדחק הצידה" – האור שלו ממשיך להאיר! כמו השמן: ככל ש"מכים" אותו יותר, הוא מאיר יותר חזק ויותר זמן. זו תזכורת יפה: לפעמים דווקא כשמישהו "לא נראה" – דווקא אז הוא הכי משפיע.

לכן יש ימים שאני לא מעלה סטורי, מה קרה? משפיעה מרחוק. תתגעגעו קצת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מושלם.
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד באולפן כיכר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר