שלום בנות ישראל צדיקות. פרשת השבוע שלנו היא פרשת תצוה. זאת הפרשה היחידה בחומש בה משה רבנו לא מוזכר בה בכלל!

שמו הושמט!

נעלם מהר יותר ממשה שלי ברגע שאני מוציאה את הדלי של הספונג'ה.

לא "וידבר ה' אל משה", לא "ויאמר משה", נאדה. כאילו מישהו לחץ על "Delete" על השם הכי חשוב בתורה.

כאילו יום אחד יעלה פה סרטון רק של צילה. הזיה.

המפרשים מסבירים לאן נעלם משה: זה קשור לאמירה של משה אחרי חטא העגל: "מחני נא מספרך". הקב"ה אמר לו: "אל תדאג, לא נמחק אותך לגמרי... אבל פרשה אחת? נסתדר בינינו?".

ועכשיו מגיע החלק המעניין: דווקא בפרשה הזאת מדברים על שמן זית זך כתית למאור – שמן שצריך הרבה מכות, כתישה, סחיטה, סקילה, שריפה, הרג וחנק! כדי שיוציא את האור שהיה חבוי בו תמיד.

את מבינה צילה? אני לא קשוחה. אני מזככת אותך.

אז מה הקשר, בין השמן למשה?

משה "נמחק" מפה, אבל דווקא כשהוא "נדחק הצידה" – האור שלו ממשיך להאיר! כמו השמן: ככל ש"מכים" אותו יותר, הוא מאיר יותר חזק ויותר זמן. זו תזכורת יפה: לפעמים דווקא כשמישהו "לא נראה" – דווקא אז הוא הכי משפיע.

לכן יש ימים שאני לא מעלה סטורי, מה קרה? משפיעה מרחוק. תתגעגעו קצת.