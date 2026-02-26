כיכר השבת
נתפס עם אבן

השופט זעם על העצור החרדי: "מסוכנות רבה" | עורך הדין: "נפלתם עליו"

מעצרו של צעיר חרדי בן 18, שנעצר אמש בהפגנה בכביש 1, הוארך בבית המשפט | השופט זעם על התנהגותו וטען כי יש בה מסוכנות רבה | עורך דינו של החשוד: "למה אתם נופלים עליו?" (חרדים)

הפגנה בירושלים (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בבית משפט השלום בירושלים הוארך היום (חמישי) מעצרו של צעיר חרדי בן 18, שנעצר אתמול בהפגנה בכביש 1 בירושלים בעקבות מעצר תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכת הגיוס.

לפי הדיווח של שלומי הלר בערוץ I24NEWS, השופט אריאל ארליך זעם על התנהגותו של הצעיר החרדי בזמן ההפגנה וטען כי הייתה בה "מסוכנות רבה".

לדבריו, לפי הדיווח, "הצתת חפצים במסגרת הפגנה, תוך עימות עם כוחות המשטרה, היא פעולה שיש בצדה מסוכנות רבה".

עוד ציין השופט כי "פעולות החקירה שהוצגו אינן רבות. המשטרה עומדת על כוונתה למצות את הדין באירועים כאלה שנעשו חזון נפרץ ולהגיש בהקדם".

במהלך הדיון ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו והוסיפו כי בכוונתם להגיש נגדו כתב אישום. יחד עם זאת ציינו כי אין חשש לשיבוש חקירה באם ישוחרר.

עורך דינו של החשוד, דניאל שימשילשווילי, תקף את המשטרה בדיון. לפי הדיווח, הוא תהה: "למה אתם נופלים עליו? על אירועים יותר חמורים אתם מגישים בקשה לשחרור בתנאים, במקרה חמור יותר של זריקת לפיד על פרש משטרתי בית משפט שחרר. הוא לא הצית את הפח והמקל שהוסיף לא בער".

החשוד נתפס כשברשותו אבן שאותה לפי החשד תכנן לזרוק על שוטרים. הוא נעצר בחשד שזרק מקל וליבה אש בפח אשפה שהוצת בידי המוחים.

לא חבל להתחיל את החיים עם הרשעה פלילית
אבי
מי שלא הבין זה נקרא 'אכיפה בררנית' זה בררנית במסננת עם חורים שרק מישהו לא חרדי יכול לצאת ממנה... זה בררנית כמו ילד שמגיע הביתה והמקרר מלא אוכל אבל הוא מחפש משהו מתוק לאכול... זה בררנית כמו שאתה מגיע לבית מדרש והארון מלא גמרות ישנות של וגשל אבל אתה מחפש את העוז והדר...
איך שהמדינה מתייחסת לחרדים, כך העולם מתייחס ליהודים ... אוי, למה החילונים לא עושים אחד ועוד אחד???
מישהו

