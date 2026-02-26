בבית משפט השלום בירושלים הוארך היום (חמישי) מעצרו של צעיר חרדי בן 18, שנעצר אתמול בהפגנה בכביש 1 בירושלים בעקבות מעצר תלמיד ישיבה שלא התייצב בלשכת הגיוס.

לפי הדיווח של שלומי הלר בערוץ I24NEWS, השופט אריאל ארליך זעם על התנהגותו של הצעיר החרדי בזמן ההפגנה וטען כי הייתה בה "מסוכנות רבה".

לדבריו, לפי הדיווח, "הצתת חפצים במסגרת הפגנה, תוך עימות עם כוחות המשטרה, היא פעולה שיש בצדה מסוכנות רבה".

עוד ציין השופט כי "פעולות החקירה שהוצגו אינן רבות. המשטרה עומדת על כוונתה למצות את הדין באירועים כאלה שנעשו חזון נפרץ ולהגיש בהקדם".

במהלך הדיון ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו והוסיפו כי בכוונתם להגיש נגדו כתב אישום. יחד עם זאת ציינו כי אין חשש לשיבוש חקירה באם ישוחרר.

עורך דינו של החשוד, דניאל שימשילשווילי, תקף את המשטרה בדיון. לפי הדיווח, הוא תהה: "למה אתם נופלים עליו? על אירועים יותר חמורים אתם מגישים בקשה לשחרור בתנאים, במקרה חמור יותר של זריקת לפיד על פרש משטרתי בית משפט שחרר. הוא לא הצית את הפח והמקל שהוסיף לא בער".

החשוד נתפס כשברשותו אבן שאותה לפי החשד תכנן לזרוק על שוטרים. הוא נעצר בחשד שזרק מקל וליבה אש בפח אשפה שהוצת בידי המוחים.