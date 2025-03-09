הכנה דרבה לקראת שבת זכור: חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן יגיע להיכל בית המדרש המרכזי של חסידות בעלזא בירושלים, שעה קצרה לפני כניסת השבת, למסור שיעור עיוני ושיחת חיזוק לאלפי בחורי החסידות | השיעור יעסוק בסוגיה המפורסמת ב'תקפו כהן' | ראשי הישיבות של בעלזא ישתתפו במעמד (חסידים - עולם הישיבות)
קמפיינים מבריקים מול לחץ מיותר: ריאיון מרתק ומקיף עם יהודה גליקמן, שחי את עולם הישיבות ולוקח אותנו אל תוך עולם התתי"ם והקמפיינים של הבחורים | למה יש בחורים שנגררים לעמוד בצומת ואיך עוצרים את ההשפלה | וגם חיקוי מצויין של אריה דרעי ומידע מפתיע על ישיבת מיר | צפו בקטע מתוך 'דבר ראשון' (מעניין)
פיוטו
של רבנו אלעזר הקליר לפרשת זכור מסתיים
בחרוז מסתורי:
"תכלית
שבעים נתלה על חמישים"
| מאחורי
מילים אלו מסתתרים פירושים עמוקים וסיפור
מופלא מימי קדם,
הקושרים
את המן,
התורה
ונס פורים (יהדות
ואקטואליה)
"ויקרא אל משה", מדוע לא מוזכר שה' קרא? מדוע נוהגים ללמד ילדים פסוקים מפרשת ויקרא? ושאלה מוזיקלית: 'שושנת יעקב' עם הקלידן יענקי סלומון • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על פרשת ויקרא • צפו (יהדות)
מציאות הפוליטיקה בימינו היא גלגל חוזר בעולם של מבוכת יהודי שושן, אין חדש תחת השמש, הכמיה למשכן ה' מול משכן פוליטי, לזכור שעמלק זה לא סיפור היסטורי אלא התמודדות קבועה, לחיות אמונה בימים גדולים זה הבסיס לחינוך יהודי - בטורו השבועי של הרב אברהם בורודיאנסקי (יהדות)