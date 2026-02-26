פעוט בן שנתיים הסתובב לבד בשכונת 'גאולה', שוטרים כרזו באידיש

עוברים ושבים ברחוב מלכי ישראל בירושלים שפשפו את עיניהם היום (חמישי), כשגילו ילד קטן כבן שנתיים משוטט ברחוב הסואן לבדו וללא כל השגחה.

זה קרה בשעות אחר הצהרים. במקביל אחת הנשים שהבחינה בפעוט מיהרה לעדכן על כך את המשטרה. שוטרי תחנת לב הבירה מיהרו למקום והחלו לפעול לאיתור משפחתו של הילד.

במהלך הסריקות כרזו השוטרים ברחוב בעברית וביידיש, ובמקביל הפיצו את תמונת הפעוט בקבוצות הקהילתיות ועדכנו את מפקד השיטור הקהילתי.

לאחר ששום סימן לא התקבל, הועבר הפעוט לתחנת המשטרה, שם זכה ליחס חם מהשוטרים שדאגו להרגיעו והעניקו לו ממתקים.

לאחר זמן קצר פנתה האימא המודאגת למשטרה ודיווחה כי בנה נעלם. ראש המשמרת בתחנה ביצע הצלבה מהירה והשיב את הפעוט לאמו כשהוא בריא ושלם.

"​משטרת ישראל קוראת להורים לגלות ערנות יתרה ותשומת לב קפדנית בהשגחה על ילדים קטנים, כדי למנוע מקרים דומים", נמסר מהמשטרה.