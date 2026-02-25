הערוץ הממשלתי של רוסיה מתנצל: "תרגמנו בשקר את דברי בן גביר"

ערוץ RT הרוסי, בעל 3.3 מיליון עוקבים ברשת החברתית X, פרסם לפני זמן קצר התנצלות רשמית על פרסום סרטון עם כתוביות תרגום שקריות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. הערוץ הסיר את הסרטון המקורי ופרסם אותו מחדש עם כתוביות תרגום נכונות.

RT (ראשי תיבות: Russia Today) היא חברת טלוויזיה רב-לשונית בינלאומית בבעלותה של ממשלת רוסיה ובמימונה. החברה מפעילה ערוץ חדשות רוסי המשדר לכל העולם, הראשון מסוגו ברוסיה, והוא מכוון לקהלים ואף בשפות שמחוצה לה. שידוריו ברחבי העולם נקלטים דרך לוויין וכבלים.

המהלך מגיע לאחר שהסרטון המזויף עורר גל אנטישמיות ברשתות החברתיות ברחבי העולם, כאשר התרגום השקרי הציג את השר כמי שמצהיר כי "יהודים הם מעל החוק". הסרטון תועד במהלך הריסת בית בלתי חוקי בנגב, אך התרגום סילף באופן מכוון את דברי השר.

כשהשר אמר "מה שלא חוקי הורסים", התרגום טען: "אנחנו הורסים כאן, זה הבית שלי". כשבעלי הבית התווכחו עמו והוא השיב "אני מרים את החוק מהרצפה", הסרטון תרגם: "לא איכפת לי, יהודים הם מעל החוק".

הסרטון המזויף זכה למאות אלפי צפיות ועורר תגובות אנטישמיות חריפות ברשתות החברתיות. משתמשים רבים ברחבי העולם שיתפו את הסרטון תוך שהם מאמינים שמדובר בתרגום אמיתי של דברי השר הישראלי.

ערוץ RT לא היה היחיד שפרסם את הסרטון המזויף. כלי תקשורת נוספים ברחבי העולם שיתפו את הסרטון עם התרגום השקרי, מה שהעצים את הנזק והפיץ את המסר האנטישמי לקהלים רחבים נוספים.