כיכר השבת
אחרי גל ביקורת

הערוץ הממשלתי של רוסיה מתנצל: "תרגמנו בשקר את דברי בן גביר"

ערוץ RT עם 3.3 מיליון עוקבים פרסם התנצלות רשמית על כתוביות תרגום מזויפות • הסרטון המקורי הוסר והוחלף בגרסה עם תרגום נכון | התיעוד השקרי עורר גל אנטישמיות ברשתות (בעולם)

1תגובות
הסרטון עם התרגום השקרי
הסרטון עם התרגום השקרי| צילום: צילום: מתוך רשתות ערביות
הסרטון עם התרגום השקרי (צילום: מתוך רשתות ערביות)

ערוץ RT הרוסי, בעל 3.3 מיליון עוקבים ברשת החברתית X, פרסם לפני זמן קצר התנצלות רשמית על פרסום סרטון עם כתוביות תרגום שקריות של השר לביטחון לאומי . הערוץ הסיר את הסרטון המקורי ופרסם אותו מחדש עם כתוביות תרגום נכונות.

RT (ראשי תיבות: Russia Today) היא חברת טלוויזיה רב-לשונית בינלאומית בבעלותה של ממשלת רוסיה ובמימונה. החברה מפעילה ערוץ חדשות רוסי המשדר לכל העולם, הראשון מסוגו ברוסיה, והוא מכוון לקהלים ואף בשפות שמחוצה לה. שידוריו ברחבי העולם נקלטים דרך לוויין וכבלים.

המהלך מגיע לאחר שהסרטון המזויף עורר גל אנטישמיות ב ברחבי העולם, כאשר התרגום השקרי הציג את השר כמי שמצהיר כי "יהודים הם מעל החוק". הסרטון תועד במהלך הריסת בית בלתי חוקי בנגב, אך התרגום סילף באופן מכוון את דברי השר.

כשהשר אמר "מה שלא חוקי הורסים", התרגום טען: "אנחנו הורסים כאן, זה הבית שלי". כשבעלי הבית התווכחו עמו והוא השיב "אני מרים את החוק מהרצפה", הסרטון תרגם: "לא איכפת לי, יהודים הם מעל החוק".

הסרטון המזויף זכה למאות אלפי צפיות ועורר תגובות אנטישמיות חריפות ברשתות החברתיות. משתמשים רבים ברחבי העולם שיתפו את הסרטון תוך שהם מאמינים שמדובר בתרגום אמיתי של דברי השר הישראלי.

ערוץ RT לא היה היחיד שפרסם את הסרטון המזויף. כלי תקשורת נוספים ברחבי העולם שיתפו את הסרטון עם התרגום השקרי, מה שהעצים את הנזק והפיץ את המסר האנטישמי לקהלים רחבים נוספים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

1
הלוואי שבן גביר יבוא למאה שערים ויעשה ככה סדר יזרוק כל דבר ש כל דבר שהוא עשה נגד היהדות כגון בובות שהם נגד גדולי ישראל גם הודעות שקריות נגד האריה דרעי וכדומה
שלמה

כיכר השבת
