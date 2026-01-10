האם עוד להיט נכנס מאחורי הגב שלנו לרחבות הריקודים?

'זינגער' מנסה להבין האם זה עוד להיט שנכנס לנו מאחורי הגב? הזמרים שרולי גרין, משולם זושא גולדשמיט ויוחנן אורי, תועדו בביצוע מיוחד לשיר: "השיבנו" של הזמר חנן בן ארי, באירוע באולמי 'גולדן סקיי' בביתר עילית.

( צילם: מוטי אטינגר )

גם הזמר שייע ברקו תועד כשהוא מבצע את "השיבנו" של חנן בן ארי, במהלך בר מצווה יוקרתית בניו יורק.

( צילום: אופיר פרל )

הזמר מידד טסה בקאבר לשיר: "עוף מוזר" של הזמר פאר טסי, באולפן של המוזיקאי עילי סידי.

להקת הילדים 'פרחי ירושלים' בביצוע מיוחד לשיר: "ככה השם רצה" של הזמר ישראל אס.

( צילום: חנן אביטל ועילאי שטרית )

הזמר יהודה מנהיים בגראמען מיוחד ומרגש בחופת אחותו, על הסבתא של המשפחה שנפטרה שבוע לפני החתונה.

( קלידן: איציק אייזנשטט. צילום: מוישי ביכלר )

הזמר עמירן דביר, הקלידן אבי דרור ונער הפלא שי וינר, בדואט לשיר הנוסטלגי "פרי גנך", ביום הולדת לאח עדי דביר.

הזמר משה דוויק שר: "ישמח חתני" למזכה הרבים הרב שניר גואטה, ביום הולדת 38 בהפתעה שערכו לו בני משפחתו ותלמידיו במסעדת 'סמרקנד' באור יהודה.

( צילום: אבי סבג )

לאחר מכן ראינו את הזמר תמיר גל בביצוע מיוחד לשירו: "שביל האושר", לכבוד חתן היום הולדת הרב שניר גואטה.

הזמר ישראל אבר והקלידן דניאל קירשבוים, בצילומי קליפ בשכונת ימין משה בירושלים, יחד עם המפיק אלי אברמוב.

המוזיקאים שיעל'ה רוט ומוישי שרמן מקפיצים בשירת: "אשרי מי שעמלו בתורה", במעמד סיום מסכת בישיבת חברון יחד עם ראש הישיבה הגאון הרב דוד כהן חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

( צילום: ס.א )

שדרן הרדיו והדיג'יי יהודה שוקרון, מרדיו 'קול חי', מקפיץ בשירה בשמחת האירוסין של עו"ד רועי אוסדיטשר, בנו של הפרקליט הבכיר עו"ד משה אוסדיטשר - שהתארס עם רחלי אלטמן מירושלים.

( צילום: נתי שולמן )

הזמר משה דוד וייסמנדל בשירה מרגשת: "השתדלו והרבו תחינה", בחתונת בתה הבכורה של אשת הנדל"ן חני שטיגליץ - חיה מרים עם אריה יהודה אברהאם, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

( צילום: יהודה גרנובסקי. הפקה: גדי ויטמן )

המוזיקאים חיים פולק וצביקי לוין וחברי מקהלת 'מלכות', בשירה מרגשת בחתונת בנו של סגן ראש העיר יהושע מנדל, באולמי 'וגשל' בבני ברק.

הזמרים משה דוויק וחיים ישראל בדואט משותף לשיר: "מול אלי וגודלו", בהילולה השנתית של ישיבת 'כסא רחמים' ב'גני התערוכה' בתל אביב.

( צילום: ידידה לורי )

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון מקפיץ בשירה מרגשת את הילדים המיוחדים בעמותת 'להחיות', יחד עם אחיו הקלידן יענקי סלומון והקלידן נתנאל רוטנברג.

( צילום: יהודה גרנובסקי )

הזמר יעקב שוואקי בביצוע מיוחד לשיר: "חזק קרייתי", מתוך מחרוזת עונג שבת שלו מפרויקט השבת הגדול שהוציא.

הפייטן חיים אלבז בפיוט מיוחד לשחר טל ראש מטה מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה: "את שחר כולם אוהבים, מספר אחד במשרד הפנים", בהילולת רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל 'אביר יעקב', שערך מאור אשש ממלא מקום ראש העיר רמלה.

( הפקה: יונתן בן טוב )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו האהובה "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה