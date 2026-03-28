'זינגער' שמח במיוחד לפתוח את המדור בברכת מזל טוב לבבית לזמר והיוצר המוכשר דוד בן ארזה לרגל אירוסיו בשעה טובה ומוצלחת עם בת זוגו, אסתר כהן. יהי רצון שיהיה זה הבית, בית נאמן בישראל מלא בשמחה, אושר ועושר.

בינתיים, בזמן ש'זינגער' מחטט בין הסדקים והבלטות ומחפש את החמץ, הזמרים אהרל'ה סמט ושוכי גולדשטיין תועדו בהקלטות ללהיט חדש בלחנו של המוזיקאי שמחה בלעך, באולפנו של המוזיקאי יונתן בלוי.

הזמר משה דוויק מקפיץ בשירת: "אשיר לכבוד חברים", בשבע ברכות יוקרתי לבנו של איש העסקים יוסי אזרזר עם בתו של איש העסקים ציון זר, שערך איש העסקים יגאל לוי במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

הפקה: יונתן בן טוב. צילום: נתי תורג'מן

המוזיקאים יוסי לייפער ויוסי אייזן, בשירי רגש במעמד סיום הש''ס בישיבת 'קול תורה' לצעירים.

במהלך אירוע לבחורי ישיבות בין הזמנים, הגאון הרב יצחק אזרחי ראש ישיבת 'מיר' ביקש מהזמר נחמן גולדברג להפסיק את השיר: "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים".

הפקה מוזיקלית: זאבי רבינוביץ

הזמר יעקב שוואקי והקלידן והזמר איציק וינגרטן בביצוע מיוחד לשיר: "והיא שעמדה", באירוע פרטי בלוס אנג'לס.

צילום: משפחת בלונדר

הזמרים מוטי ויזל, אהרל'ה סמט ומנדי גולדברג, הקלידן צביקי לוין וחברי 'מקהלת מלכות', בשירה מרגשת בחופת העסקן מוטי דייטש מבכירי 'שלומי אמונים', במתחם 'דיסיטי'.

הזמר אליה והב שחגג השבוע ברית לבנו החמישי, בביצוע עוצמתי לשירו: "מקלט לדמעותי", יחד עם הזמרים יניב בן משיח וארז יחיאל.

צילום: דוד יצחק 'שירת התהילים'

בהמשך האירוע ראינו את הזמר דוד חפצדי בשירה ופיוט: "היום יום הולדת" לאבירם ג'רפי המנהל של אליה והב, שחגג יום הולדת 39.

צילום: משה בן ישי

הזמר שילה אליה משמיע לגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל והרב יהונתן פרטוש - את השיר החדש שהקליט לכבוד חג הפסח: "אחד מי יודע".

צילום: רון עמר

הזמר דניאל אלישע והקלידן יהודה גלילי, בביצוע מרגש לשיר: "אם אשכחך ירושלים", בחופת איש היין יאיר אופק ורותי פכטר, הבת של שרה פכטר מגישת תוכנית השידוכים 'ווארט', האירוע התקיים בבית הכנסת הגדול בירושלים באופן מצומצם בהתאם להנחיות פיקוד העורף בעקבות המלחמה עם איראן.

צילום: אלכס וילנסקי

המוזיקאים שמעון לוי ושייע דוידוביץ, בשירי רגש ביום הולדת יוקרתית לישראל שטיין מבעלי מאפיית ויז'ניץ, במסעדת 'הבציר'.

הזמרים משה דוד וייסמנדל וחיים ציפל בקטע משעשע לשיר: "בעקיטשע", של הזמרים מוטי וייס ושרולי גרין, במהלך חתונה יוקרתית.

צילום: דני בצון

לא רק כוכב רשת, גם זמר: דודי קפלר בביצוע מיוחד לשיר: "המלאך הגואל אותי".

הפקה: שמוליק ברגר. הפקת שירה: דייויד טויב

"אבא לא משאיר בקשות בתא קולי ודואג לכולם" • הראפר בני הורביץ בראפ דתי לשיר: "אבא אבא" של הזמר עומר אדם.

הזמרים עמירן דביר ומנדי טברסקי והבמאי שרולי ברונכר, בצילומים לקליפ חדש: "הייליג", ב'משקה בר' בירושלים.

הדיג'יי, האומן והיוצר לירן אלקובי משיק פרויקט חדש ומיוחד, פרויקט קאברים הכולל 10 קטעים אינסטרומנטליים שונים, כאשר כל קטע מצולם בנוף ולוקיישן אחר – חוויה מוזיקלית וויזואלית מרגשת. 'זינגער' בתיעודים מיוחדים מחתונות המלחמה ואירועי הבוטיק זינגער | 21.03.26 צפו ב"אבא" של בן צור בגרסה של אלקובי.

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו הפופולרית "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה