למה קשקש ליפא על הקיטל שלו? והצצות לאירועי 'פסח מלחמה'

הזמרים ארי היל ושימי וייס בביצוע מיוחד לשיר: "נר לרגלי" שהלחין המוזיקאי חיים בנט.

הזמר אופיר סלומון מברך בשירה ופיוט בקביעת מזוזה בביתו החדש בראשון לציון.

הזמר גד אלבז בביצוע מרגש לשיר: "אם אשכחך", בחופה לבתו של הרב שמואל קמינצקי שליח חב"ד בעיר דנייפרו שבאוקראינה.

המוזיקאים מונה רוזנבלום ומשה ויינטרוב, יחד עם העסקן ישראל לייזר, בשירי רגש למאושפזים במחלקות החירום ובמתחמים התת קרקעיים של בית החולים 'תל השומר'.

הזמר שרוליק מילר וחברי מקהלת 'ידידים העולמית', בשירי רגש במעמד הכנה לליל הסדר לתושבי שכונת הר נוף בירושלים.

הזמר שמעון לוי בביצוע מיוחד לשיר: "השיבנו" של הזמר חנן בן ארי, באירוע פרטי לקבוצת נגידים מחו"ל.

"קדש ורחץ כרפס יחץ" • הפייטן אלחנן משמרתי בביצוע מיוחד לפיוט של ליל הסדר באירוע במדרשיית 'בנים של מלך' באשקלון בראשות הרב דניאל מכלוף.

הזמר יודי ביאלוסטוצקי בשירת: "יבטל כל הגזירות" במופע שערך בניו ג'רזי יחד עם הזמרים יענקי דסקל וג'ואי ניוקם.

כזה עוד לא ראיתם! הזמר ליפא שמלצר מקשקש על הקיטל שלו בחופשה של 'לב טרוול' ביוון: "אני חושב על אחינו בארץ ישראל הנתונים בצרה ובשביה" • על הפסנתר: המוזיקאי יהודה גלילי.

הזמר נמואל הרוש והקלידן אבי דרור בשירה מרגשת: "הנני רופא לך", עם הילד החולה חננאל קנתן.

את הזמר ברק גרוסברג ראינו מופיע באירוע ברית המילה לבנו של הרב אור זיו משלוחי חב"ד בירושלים, חדי עין יבחינו בשולחן הכבוד בשימי סגל דובר חב"ד ויונתן אוריך יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

"נשבר לנו מהצרות די לנו ממלחמות" • הזמר ישראל אס בשיר חדש: "אהבת השם".

השף ליאור מיכאל מפגין כישורי שירה יחד עם הזמר משה דוויק, לשיר: "שערי שמיים פתח", באירוע פרטי שערך איש היין שמעון בדוש.

