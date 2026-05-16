ארבע בבות בלוויה וקטעים ייחודיים מתוך אירועי השבוע

הזמר פיני איינהורן והקלידן דניאל קירשבוים בביצוע מרגש לשיר: "אבא איתי" של הזמרים ארי היל וחיים ישראל, לילד החולה חננאל קנתן.

- צילום: עמוס לוי | צילום: צילום: עמוס לוי

החזן ישראל אדלר נכנס בהקלטות לאלבום השבת שלו שצפוי לצאת בקרוב • על הפקת השירה הופקד המוזיקאי אבי ריימי.

הזמר הרשי אייזנבך בשירה מרגשת בהלוויית הרבנית רחל רוזנבוים ע"ה, רעייתו של האדמו"ר ממעז'יבוז', שנפטרה בגיל 37 ממחלת הסרטן.

הזמר מנדי רוט בהקלטות לפרויקט מוזיקלי חדש.

הזמר חיים ישראל והמוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו, בביצוע מרגש ל"ברכת כהנים" בחופת בתו של איש הנדל"ן מאיר פרי - שירה עם חגי יום טוב ואקנין.

- צילום: שלומי כהן | צילום: צילום: שלומי כהן

משה ליאון ראש עיריית ירושלים מפגין כישורי שירה לשיר: "הכותל" שכתב המוזיקאי יוסי גמזו בזמן שחרור הכותל המערבי, יחד עם המוזיקאי רפי ביטון והמקהלה שלו 'קולות מן השמים', במופע לרגל יום ירושלים ב'בנייני האומה'.

- צילום: רות חיון | צילום: צילום: רות חיון

הזמר עמרם אדר בצילומי קליפ חדש יחד עם הזמר אברהם פריד, מתוך אלבומו החדש שצפוי לצאת בקרוב.

- הפקה: מוטי ברקוביץ. אסטרטגיה: 'Solblum'. צילום: 'Reels Media' | צילום: הפקה: מוטי ברקוביץ. אסטרטגיה: 'Solblum'. צילום: 'Reels Media'

"לאמיר זינגען שבחים" • הזמר יעקב שוואקי חשף השבוע מחרוזת שבת חדשה מתוך פרויקט השבת שלו, באירוע השקת ספרי 'הזוהר היומי' ו'שניים מקרא' של הנגיד הרב רונן גנון, ב'בנייני האומה' בירושלים.

- הפקה: דוד פדידה. עיבוד מוזיקלי: אהרל'ה נחשוני | צילום: הפקה: דוד פדידה. עיבוד מוזיקלי: אהרל'ה נחשוני

הזמר נחמן ביטון בביצוע עוצמתי ל"ברכת כהנים", בבר מצווה יוקרתית לבנו של שחר טל ראש מטה רשות האוכלוסין וההגירה, ב'דיויד קסטל' בירושלים, בהשתתפות: רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור.

- צילום: אלכס וילנסקי. הפקה: יונתן בן טוב | צילום: צילום: אלכס וילנסקי. הפקה: יונתן בן טוב

המוזיקאים מנדי וייס ושמואל יפת מקפיצים בחתונת בתו של יהודה בוטבול ראש עיריית אלעד עם הבחור נתנאל לוי מבחירי ישיבת 'יסודות' באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, חדי עין יבחינו בראש הישיבה הגאון הרב ברוך צבי לב ואבי הכלה יהודה בוטבול בריקוד סוער.

- צילום והפקה: מאיר גרסון | צילום: צילום והפקה: מאיר גרסון

המוזיקאים יוסי רוטנר ושמוליק ברגר בצילומים לקליפ חדש בנמל תל אביב, יחד עם סט רקדנים בהשראת רקדני 'רבי ג'ייקוב'.

- צילום והפקה: שניאור מוניס ואביגדור מאיר | צילום: צילום והפקה: שניאור מוניס ואביגדור מאיר

במהלך הצילומים שוטרים הוזעקו למקום ודרשו להפסיק את הצילומים בטענה לרעש מוגבר, בעקבות כך הצילומים עברו למקום אחר באזור.

- צילום והפקה: שניאור מוניס ואביגדור מאיר | צילום: צילום והפקה: שניאור מוניס ואביגדור מאיר

הזמר שמוליק סוכות בביצוע מיוחד לשירו: "הילד הזה" יחד עם הגיטריסט יענקי קופילוביץ - לילד החולה חננאל קנתן, בבית 'רחשי לב' בבית חולים 'תל השומר'.

- צילום: 'קסם' | צילום: צילום: 'קסם'

הזמרים יצחק מאיר הלפגוט, אוהד מושקוביץ ויונתן רזאל, בביצוע מיוחד לשיר: "אדרבה", באירוע לזכרו של אייל חיימובסקי ז"ל שהיה מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, בהשתתפות ראש העיר משה ליאון ובכירי העירייה.

- הפקה: דוד פדידה | צילום: הפקה: דוד פדידה

הזמר שמוליק טייטלבוים בהקלטות למחרוזת חדשה באולפנו של המוזיקאי אבי ריימי.

הזמר נתנאל ברדה הוציא השבוע סינגל מיוחד לרגל יום ירושלים: "אחד שלא עוזב" - 'זינגער' חושף לכם הצצה מההקלטות לשיר המדובר עם התזמורת הסימפונית של בודפשט בהשתתפות 50 נגנים.

הזמר פיני איינהורן שהופיע יחד עם חברי מקהלת 'נשמה' והמוזיקאי אהרל'ה נחשוני ותזמורתו, בחתונת בת הזקונים של הרב יגאל בן עזרא מנכ"ל בד"ץ 'בית יוסף' - קיים מצוות השבת אבדה במהלך החתונה והשיב שיניים תותבות שנאבדו לאדם מבוגר.

- צילום: שבאתי מיכאלי. הפקה: נתי חזן | צילום: צילום: שבאתי מיכאלי. הפקה: נתי חזן

הפסנתרן אחיה כהן מנגן ושר את פרק התהילים: "אשא עיני', בברית לבנו החמישי של הגאון הרב שלמה יהודה בארי 'הינוקא' - ויקרא שמו בישראל: יואל מנחם, ל'זינגער' נודע כי מדובר בלחן האהוב על הרב.

המוזיקאים אברהם משה ברדוגו ושימי יונייב, בהקלטות לשיר חדש לקראת חג השבועות.

הזמר מוטי וייס בצילומים לקליפ חדש: 'עוז והדר' עם תלמידי מכינת 'ניצוץ באמונה' של עמותת 'נצח יהודה'.

הזמר אלי פרידמן בביצוע מיוחד לשירו: "לטעום מהאור", יחד עם כוכב הרשת דודי קפלר.

רב הסלבס מרדכי חסידים מפגין כישורי שירה ופיוט יחד עם הפייטן אלקנה אדרי, בשבע ברכות יוקרתי לאחיו של ישראל אילוז ראש מטה שר הבריאות.

- צילום: אברהם רוזיליו | צילום: צילום: אברהם רוזיליו

הזמרים חיים ישראל ואמיר דדון בדואט מיוחד לשיר: "בין קודש לחול", בטקס הענקת אות 'יקיר ירושלים' במגדל דוד.

- צילום: אלי אברמוב. הפקה: דוד פדידה | צילום: צילום: אלי אברמוב. הפקה: דוד פדידה

הזמרים מוטי ומענדי ויזל וחברי מקהלות 'מלכות' ו'זינגערליך', בצילומים לסינגל חדש.

- בימוי והפקה: שרולי ברונכר | צילום: בימוי והפקה: שרולי ברונכר

הזמר אליה והב בביצוע מיוחד לשירו: "מקלט לדמעותי" יחד עם הזמר אופיר סלומון, ביום הולדת 30 לאיש יחסי הציבור אסף משיח.

- צילום: לירון אלמלם | צילום: צילום: לירון אלמלם

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית הקבועה - "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה

זינגער חוזר לעניינים עם הצצות לאירועי השבוע זינגער | 09.05.26