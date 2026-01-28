כולם הגיעו עם סעודת הילולה לרש"ש: כך חגג הזמר איתי לוי יום הולדת 38 | גלריה הזמר איתי לוי ערך אמש (שלישי) הילולה לעילוי נשמת הגאון המקובל הרב שלום שרעבי זצ"ל 'הרש"ש הקדוש', לרגל יום הולדתו ה-38, באולמי 'עדיה' ביבנה | השתתפו רבנים, אישי ציבור, אנשי עסקים ובכירי תעשיית המוזיקה | על החלק המוזיקלי הופקדו הזמרים: ציון גולן, חיים ישראל, יניב בן משיח, דוד חפצדי, אליה והב ושילה אשואל | צפו בגלריה של אֶרן חן (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 19:32