מחובר למסורת הספורטאי והכדורגלן: "אני מניח תפילין כל יום ושומר שבת" | צפו הספורטאי והכדורגלן לשעבר איציק זוהר מדבר על הקשר לדת ולמסורת היהודית: "בזכות רב הסלבס מרדכי חסידים אני מניח תפילין כל יום ושומר שבת - תמשיך לקדש שם שמיים ברבים" • צפו

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 19:53