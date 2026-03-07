הספורטאי והכדורגלן: "אני מניח תפילין כל יום ושומר שבת" | צפו

מחובר למסורתהספורטאי והכדורגלן: "אני מניח תפילין כל יום ושומר שבת" | צפוהספורטאי והכדורגלן לשעבר איציק זוהר מדבר על הקשר לדת ולמסורת היהודית: "בזכות רב הסלבס מרדכי חסידים אני מניח תפילין כל יום ושומר שבת - תמשיך לקדש שם שמיים ברבים" • צפואאאיציק אוחנהכיכר השבת | 19:53 - צילום: ללא קרדיט| צילום: צילום: ללא קרדיט10100:00/0:50 (צילום: ללא קרדיט)האם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:הזמר הישראלי: "גם תמורת 3 מיליון דולר לא אופיע בשבת" | צפואיציק אוחנה|05.03.26ניצחון האור: האזעקה פילחה את השקט והשם המרגש נחשף בבריתאיציק אוחנה|04.03.26ההתלהבות של אהבת השם גודרון אחרי הנאצות: "זה היה מתוק בטירוף"יאיר טוקר|26.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:כשנה וחצי אחרי שהתגרש: הזמר נתנאל ישראל התחתן | צפואיציק אוחנה|24.02.26כל המי ומי בשמחת נישואי בן יד ימינו של הרב לאו עם בת יו"ר המועצה הדתית של ר"גאיציק אוחנה|23.02.26"הייתי ערל כל חיי": הווידוי המצמרר של גד אלבז בגיל 39איציק אוחנה|22.02.26
