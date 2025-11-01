הפתעה: המעבד התגלה כזמר אופרה ומיטב הבר מצוות הייחודיות

המוזיקאי שימי יונייב מפתיע בביצוע אופרה מרשים, במהלך נופש בוטיק בעיר וינה שבאוסטריה.

הזמר אליה והב בביצוע מיוחד לשירו "מקלט לדמעותי", יחד עם הזמר שר שלום מהצרי, בהילולת מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל בהרצליה, לרגל 12 שנה לפטירתו.

לא רק שרים, גם זמרים: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ושר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, מפגינים כישורי שירה, יחד עם הזמרים שוקי סלומון, משה קליין, יוסי ברגר וישראל סוסנה ותזמורתו, בבר מצווה לבנו של אריאל אלחרר, יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בסיום האירוע, ראינו את זיץ מוזיקלי בשילוב מוזיקה חסידית ומזרחית, חדי עין יבחינו באיש העסקים אלון אלגלי מפזר שטרות של כסף על חתן הבר מצווה כסגולה לשפע גדול.

הזמר והיוצר שוקי סלומון והקלידן משה לוין משמחים בבר מצווה לבנו של הרב ישי וליס מ'ערכים'.

הזמר איציק אשל שחגג בר מצווה יוקרתית לבנו אהרון נחמן, באולמי 'עדיה' ביבנה - בביצוע מיוחד לשירו: "שר ישראל שר התורה", לזכרו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לרגל 12 שנה לפטירתו, באירוע השתתפו בכירי תעשיית המוזיקה.

בהמשך ראינו את הדוד הזמר אבישי אשל בדואט שירה ופיוט יחד עם הזמר משה קליין.

"כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה'' • הזמר מוטי ויזל בשירה מרגשת בעצרת של תלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' מול כלא 10, בעקבות מעצרם של בני הישיבות בכלא הצבאי.

הפייטן משה חבושה בשירה ופיוט בברית לנכדו הבכור של המקובל הרב יהונתן חן.

המוזיקאים ואנשי התקשורת משה מונה רוזנבלום, מוישי רוט, אברימי רוט, נפתלי קמפה, אלי קליין, איצי ברי, יובל סטופל, עוזר דרוק, אפרים קמיסר ומוטי כהן, בזיץ חסידי בבר מצווה לבנו של חנני בלייך, עורך מגזין 'קול פליי'.

הזמר יעקב שוואקי בביצוע מיוחד לשירו: "גוף ונשמה", במהלך מופע בקהילה היהודית בבואנוס איירס שבארגטינה.

הזמר שמוליק סוכות בצילומים לקליפים חדשים, עם טלית וספרי קודש.

הזמרים רפי ביטון, משה דוד וייסמנדל ואריק דביר, בביצוע מרגש ומיוחד, בחופת בתו של חזי שבקס יו"ר 'יחידה 360 - מערך הסיוע הלאומי', באירוע יוקרתי באולמי 'דימול פלטינום' ברמת גן, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים.

לאחר מכן ברחבת הריקודים ראינו את הזמרים שוקי סלומון, ישי לפידות, קובי ברומר ועמירן דביר מקפיצים את הקהל בשירה וריקודים.

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה "ביט על הפרשה".

