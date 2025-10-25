ריקודים בשערי הכלא ושבע הברכות מאחורי הקלעים

בכירי תעשיית המוזיקה בחגיגת שבע ברכות לבתו הבכורה של מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר, במהלך מופע 'קומזינג גלובל' של הזמר שמילי אונגר ב'בנייני האומה'.

( צילום: אליה דיין ובני קוביץ. הפקה: שלום וגשל. מסכים: 'ויזואל לייב' )

במהלך המופע המדובר, הקהל הופתע לגלות באמצע האולם את הזמר שמחה בירנהאק, שהוזמן היישר מהקהל לבצע דואט מיוחד יחד עם הזמר שמילי אונגר בליווי תזמורת 'המנגנים' בניצוחו של יהודה גלילי.

( צילום: ישראל אבו )

הזמר נפתלי קמפה בביצוע מיוחד לשירו: "בעבור אבותינו" יחד עם הזמרים, יוסי רוטנר, יחיאל ליכטיגר, מוטי איידנסון, יונתן שינפלד, משה דוד וייסמנדל, ארי גולדוואג, יואלי דוידוביץ, רפאל מלול, בני לאופר ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', במופע בין הזמנים בעיר בית שמש ביוזמת 'הרשות החרדית'.

( צילום: דודי קפלר. הפקה: ישראל לובין )

הזמר ישי ריבו משמח בשירה את שורדי השבי ששוחררו משבי חמאס בעזה, במחלקת השבים בבית החולים 'תל השומר', יחד עם הרב בנימין בן חמו יו"ר 'תורה בוקס'.

( צילום: יונתן ברדה )

הזמר יידל ורדיגר בדואט עם אביו הזמר מרדכי בן דוד "עננו אבינו עננו", יחד עם יואלי דיקמן ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', במופע '30 שנות יצירה ליידל ורדיגר' ב'היכל שלמה' בירושלים.

( צילום: מייקל מנס )

לאחר מכן ראינו את יידל ורדיגר ובנו הזמר חיים אליעזר ורדיגר בביצוע מיוחד לשיר "בני", יחד עם המוזיקאי הרב עקיבא המניק.

( צילום: צביקה גרין )

הזמר שמעון לוי בביצוע מיוחד לשירו "אין דבר רע", יחד עם הזמר פיני איינהורן ואהרל'ה נחשוני ותזמורתו, במופע ל'איגוד בני הישיבות' בשכונת רמת שלמה בירושלים.

( צילום: צ'שוע אייזיקס. הפקה: זאבי רבינוביץ )

הזמר יניב בן משיח ב"קבלת עול מלכות שמים" מרגשת, בבר מצווה יוקרתית לבנו של עו"ד מני חכם, בהשתתפות אישי ציבור ואנשי עסקים, באולמי 'גאיה' בנס ציונה.

לאחר מכן ראינו את כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון מקפיץ בשירה את הקהל ברחבת הריקודים.

בסיום הערב ראינו את הזמר חיים ישראל בביצוע מיוחד לשירו "מלאכים הקדושים".

הזמרים קובי ברומר ושר שלום מהצרי וישראל סוסנה ותזמורתו, בביצוע מיוחד לשיר "לאבא שלי יש סולם" של עמיר בניון וששון שאולוב, בטקס הענקת פרס 'הרב עובדיה יוסף' לכתיבה הלכתית של המחלקה לתרבות תורנית בתל אביב.

( צילום: רפאל פינטו )

"איך קום אהיים" • הזמר מענדי טוורסקי בביצוע מיוחד ביידיש לשיר "חוזרים הביתה".

הפייטנים שלומי לוגסי, יעקב בן אדיבה, מנור בן דוד, יצחק כהן ומרדכי אלחרר - מהמרכז לפיוט ושירה בניצוחו של מרדכי עזרן, בליווי התזמורת האנדלוסית הישראלית, פתחו את עונת הבקשות של החורף הקרוב בעיר אשדוד.

לא רק ראש עיר, גם זמר: משה ליאון ראש עיריית ירושלים בביצוע מיוחד לשיר "אל תשליכני לעת זקנה" יחד עם הזמרים מוישי וולס ואפרים מרקוביץ וחברי מקהלת 'קאפלה', באירוע פרטי בהשתתפות הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.

הזמרים חיים ישראל, יעקב שוואקי ומשה דוויק, שרים לזכרו של מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל, לרגל 12 שנה לפטירתו, באירוע 'יוסף עליכם' ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: אוריה חלא )

הזמר שמוליק סוכות בביצוע מיוחד לשירו "עברתי בחושך" יחד עם אבי חסידים שבנו נאור הי"ד נרצח באסון השבעה באוקטובר, במהלך מופע לבני ישיבות באשדוד, ביוזמת ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי וממלא מקומו ויו"ר תנועת ש"ס בעיר אבי אמסלם. התיעוד המלא מחתונת השנה ותחרות שכיבות הסמיכה על הבמה זינגער | 18.10.25 ניהול מוזיקלי: יואלי דיקמן ותזמורתו.

( צילום: יוסי מור יוסף 'אמן המדיה VJ' )

הזמרים שוקי סלומון ואלעד כהן משמחים בבר מצווה לבנו של ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, 'זינגער' הופתע לגלות במהלך האירוע כישורי שירה של חתן הבר מצווה מרדכי.

( צילום: קובי שירה )

הזמר אבי אילסון ויהודה שץ ותזמורתו משמחים בחתונה יוקרתית של המשפחות העשירות בברזיל - ספרא והורן.

הזמר סנדי דינקל והקלידן אהרל'ה גולדמן שרים "יוונים נקבצו עלי", בעצרת של תלמידי ישיבת 'עטרת שלמה' מול כלא 10, בעקבות מעצרם של בני הישיבות בכלא הצבאי.

( צילום: אושי שארף )

הזמר ישי לפידות והגבס בביצוע מיוחד לשיר שהלחין "עלה קטן שלי" יחד עם הזמר אבישי אשל, בבר מצווה לבנו של איש העסקים חיים מלכה.

( צילום: 'קיפי' )

הזמר והיוצר האהוב עדי גביסון בפינתו הפופולרית "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה