היארצייט של המלחין האגדי ולמה בירך אברהם פריד שהחיינו במופע?

"יענקי אתה אבא מושלם" • הזמר מוטי ויזל והקלידן אושי צייגר, בשיר יום הולדת מיוחד בלחן של השיר "אבא מלך העולם" של הזמר אברהם פריד - בחגיגות יום הולדת 40 בהפתעה לאסטרטג יענקי ביכלר, בהשתתפות אישי ציבור ואנשי עסקים, בבית כנסת העתיק במוצא.

הזמר בערי וובר בשירת "אמר רבי עקיבא" באירוע פרטי בארגנטינה.

( צולם: דוד נאקע )

הזמר בני הורביץ בראפ מיוחד לשיר "לא המשוגע היחידי" של הזמר חנן בן ארי.

הזמר ארי סלמנוביץ חבר מקהלת 'קאפלה' בשירה מרגשת בחתונתו יחד עם חברי המקהלה והזמר יואלי דוידוביץ, ל'זינגער' נודע שהכלה היא בתו של אבי רוזן, המומחה לאירועי הכנסות ספרי תורה.

( צילום: 'חדשות בית שמש' )

הזמר אבי אילסון ויהודה שץ ותזמורתו משמחים בחתונה יוקרתית של המשפחות נאקע ושרוגו בארגנטינה.

( צולם: דוד נאקע )

המוזיקאים דוידי נחשון ויחיאל ליכטיגר, בשיר מיוחד לרגל הילולת 'רחל אמנו', בלחן של השיר "אתה זוכר" של הזמרים מרדכי בן דוד וישי ריבו.

לא רק עיתונאי? נתנאל לייפר, עורך מדור המוזיקה ב'כיכר השבת', תועד בשירה מרגשת יחד עם הזמר עדי גביסון, במהלך חתונתו עם העובדת הסוציאלית והמטפלת הדס אביב, בבית הכנסת העתיק במוצא. 'זינגער' מתלבט מה "המבקר" היה אומר על הביצוע...

הראפר יאיר אלייצור משמח בשירי אמונה את שורד השבי בר קופרשטיין ששוחרר משבי חמאס בעזה, יחד עם הרב שלמה רענן יו"ר 'איילת השחר'.

הזמר 'נמואל' ואהרל'ה נחשוני ותזמורתו, משמחים בחתונת בנו של הגאון הרב יצחק אבוחצירא - דוד מאיר עם לאה אלחדד, באירוע יוקרתי באולמי 'אגדתא' בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

( צילום: מנדי שיף )

הזמר אברהם פריד בירך 'שהחיינו' על ההופעה הראשונה שלו עם הזמר שמוליק סוכות, במסגרת דינר יוקרתי לטובת ארגון 'תן יד' בניו יורק, לאחר מכן ביצוע השניים דואט מיוחד לשיר "אל תיפול".

( צילום: ישראל שר )

לאר מכן ראינו דואט מיוחד של שמוליק סוכות, יחד עם הזמר מרדכי בן דוד לשיר "אתה זוכר".

( צילום: ישראל שר )

הזמר יניב מדר ורעייתו חגית חגגו בריתה יוקרתית לבתם החמישית תהל, באירוע יוקרתי באולמי 'יסמין' בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.

( צילום: נתי בדש )

גם זמר? דודי קפלר בדואט עם הזמר שמוליק סוכות לשירו החדש "הילד הזה", בפגישה אצל מעצב האופנה ישראל קויפמן.

( צילום: יעקב קופמן )

הזמר והיוצר 'שמואל' ונגן הבס המוכשר שחם אוחנה, בשירה מרגשת לכבוד היארצייט של המלחין הרב שלמה קרליבך ז"ל, במהלך מופע ב'גריי' במודיעין.

( צילום: אריה הנץ )

הזמרים זאנוויל ויינברגר, ישי לפידות, שוקי סלומון, 'נמואל', חברי מקהלת 'מלכות' ואהרל'ה נחשוני ותזמורתו, מקפיצים בשירה בבר מצווה יוקרתית לבנו של איש העסקים יוסי לרר במלון 'וולדורף אסטוריה' בירושלים.

הזמר שוקי סלומון בשירה יחד עם מאות אנשים שבאו להתפלל בציונו של המלחין האגדי, רבי שלמה קרליבך ז"ל, לרגל יום השנה לפטירתו.

המלחין והזמר יוסי פריד בהקלטות למחרוזת שבת אצל המעבד מוישי כהנא.

בשמחת ברית המילה לבנו של הזמר והגיטריסט החב"די ברק גרוסברג נצפה משמח את האורחים הזמר והיוצר אלייצור יחד עם ברק ולהקתו

עוד באותו אירוע של גרוסברג נצפו הזמרים ישי לפידות ועמירן דביר בביצוע מרגש לשירו של ישי - "עלה קטן".

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו המצליחה והפופולרית - "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה