החתונה המיוחדת שלא הותירה עין יבשה ומדוע שר הזמר על הרצפה?

מזל טוב! יום הולדת 31 בהפתעה לזמר אבי מן, במהלך מופע בחתונה חרדית באולמי 'מונדיאל' בירושלים.

( צילום: דוד טויטו. ליווי מוזיקלי: ישי אבן חיים )

מזל טוב! חגיגות יום הולדת 50 בהפתעה לקלידן מוטי בן משיח באולמי 'ANNY' באשדוד • על החלק המוזיקלי: האח הזמר יניב בן משיח.

( צילום: אלי מלכא )

הזמר יונתן רזאל בצילומי קליפ לשיר "הטוב כי לא כלו רחמיך" של הרב שלמה קרליבך זצ"ל - יחד עם תלמידי ישיבת 'כרם ביבנה' וחיילים שחזרו בשלום מהמלחמה.

הזמרים יצחק צין ואברומי וינברג בהקלטות לשיר חדש: "אתה המלך".

( הפקה מוזיקלית: יענקי כהן. צילום: עדי אברהם )

המוזיקאים יוסי ויטמן ושייע פריד וחברי מקהלת 'בעלזא' מקפיצים בשירת "וחיי עולם נטע בתוכנו", בהכנסת ספר תורה בישיבה גדולה של חסידות 'בעלזא'.

( צילום: דודי דרזנר )

הזמר ליפא שמלצר וחברי להקת 'ג'עלה', בביצוע מיוחד לשיר "בזכות יוסף הצדיק".

הזמר אלי כהן, החזן האשכנזי של הכותל המערבי, בשירת "הנרות הללו", בהדלקת נרות חנוכה בכותל המערבי, בהשתתפות הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ושגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי.

הזמר והחזן ניסים סאאל, המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', בביצוע עוצמתי לשיר "הוא יברך את החתן ואת הכלה, בחופת בתו של מפיק הסרטים החרדי שלום אייזנבך, באולמי 'דימול פלטינום' ברמת גן.

( הפקה: גדי ויטמן. הפקה מוזיקלית: מוישי ביכלר )

לאחר מכן באולם ראינו את הזמרים ישי לפידות ושמוליק קליין, המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', בביצוע מיוחד לשיר "בום פם".

( הפקה: גדי ויטמן. הפקה מוזיקלית: מוישי ביכלר )

ולסיום ראינו את השחקן יהודה לוי ואיש העסקים יקי רייסנר שרים בדבקות את הלהיט "ויהי נועם", יחד עם הזמר משה דוד וייסמנדל, המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה'.

( הפקה: גדי ויטמן. הפקה מוזיקלית: מוישי ביכלר )

"ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלסטין" • השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר והזמר חיים ישראל, בביצוע מיוחד לשיר "זכרני נא", בבריתה לבתו של העיתונאי אריאל עידן מ'ערוץ 14' ורעייתו סיון, באולמי 'עדיה' ביבנה.

( צילום: אלוני מור 'זום 99' )

לאחר מכן הזמר והפייטן דוד חפצדי עלה לבמה והקפיץ את הקהל בחפלה מזרחית, חדי עין יבחינו באבי הבת אריאל עידן מפזר שטרות של כסף על הזמר.

הזמר יוסי רוטנר בביצוע מיוחד לשיר: "מנורה" של הזמר אברהם פריד, בעיבוד של המוזיקאים יאיר בודנר ואבי ריימי .

( צילום ועריכה: 'G-MEDIA' )

הזמרים פיני איינהורן ואריק דביר, שרים יחד עם המשפיע הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי, את הלהיט "טאטאל'ע קום שוין אהיים", במסיבת חנוכה לילדים מיוחדים מ'שתילים' של הרב ישראל רייסנר, באולמי 'הדודאים' בבני ברק.

( צילום: דודי קפלר )

הזמרים בני פרידמן שלומי דסקל ודובי מייזליש, בשירה מרגשת בחתונה יוקרתית לבתו של הנגיד ישראל פרידמן בניו ג'רזי.

( צילום: יואלי לאופר. הפקה: יואלי גרינוולד. )

הזמר ישראל אס מקפיץ עם הלהיט שלו: "ככה השם רצה", בחגיגות יום הולדת 59 בהפתעה לאדמו"ר המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן 'הרנטגן', בהשתתפות: רבנים, אישי ציבור ואנשי עסקים, באולמי 'לוריא' בנתיבות'.

( צילום: יוסף פרץ )

הזמר נפתלי קמפה בביצוע מיוחד לשירו: "בעבור אבותינו", במהלך מופע בהיכל התרבות בשכונת רמות בירושלים.

( צילום: מייקל מנס )

הזמר מוטי שטיינמץ והקלידן דודי פלדמן בשירה מרגשת: "מכניסי רחמים", לבחור ובחורה מיוחדים, שהתחתנו באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, ל'זינגער' נודע כי מי שעמד מאחורי ההפקה של החתונה המרגשת היה הזמר רולי דיקמן. התיעוד מהחתונה היכה גלים ברשת וריגש רבים מאד.

הזמרים בנצי שטיין וליפא שמלצר, בשירה חסידית מרגשת במסיבת חנוכה יוקרתית בניו יורק.

הזמר דוד ד'אור מקפיץ בשירת "מחשבות טובות", במסיבת חנוכה במלון 'הילטון גארדן' בבודפשט שבהונגריה, ביוזמת הרב שמואל רסקין שליח חב"ד המקומי ומאיה קדוש שגרירת ישראל בהונגריה.

המוזיקאי ברק גרוסברג מקפיץ בשירת "עם ישראל חי" בהדלקת נרות חנוכה בקהילה היהודית בטורונטו שבקנדה.

דיג'יי יוסי מימון מקפיץ בשירה במסיבת חנוכה בכיכר 'טיימס סקוור' בניו יורק, 'זינגער' גאה בקידוש השם של מימון בצל האנטישמיות בעולם ויכול לספר לכם שהוא לבש אפוד מגן מתחת לבגדיו מטעמי ביטחון. 'זינגער' היה בטוח בהתחלה שמימון עוסק בהידור מוקפד על אכילת סופגניות בגדר "מוסיף והולך".

( צילום: ‏נהוראי אדרי )

הזמר נפתלי קמפה בביצוע מיוחד לשירו: "לב נשבר" יחד עם חברי מקהלת 'נשמה', במופע חנוכה בעיר בית שמש ביוזמת ראש העיר שמוליק גרינברג וחבר המועצה אהרון כהן וארגון 'תפארת'.

( צילום: יהודה גרנובסקי )

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון בשירה מרגשת לשירו: "בזכות אהבת חינם", בניחום אבלים אצל בני משפחתו של חמי ארלנגר ז"ל, מתנדב 'איחוד הצלה' שנהרג בתאונת אופנוע.

כוכב הרשת והזמר שוקי סלומון ואחיו הקלידן יענקי סלומון והזמר אבי מנחם, מקפיצים בשירה במסיבת חנוכה בבית מדרש רשב"י תל אביב בראשות הרב מרדכי משולם.

ישראל גולדרייך המכונה 'ילד הפלא על גלגלים', בשירה מרגשת: "שערי שמיים פתח, במסיבת חנוכה לילדים מיוחדים מארגון 'רפואה וחיים' של עסקני הרפואה הרב יצחק שטרן והרב ברוך הימל.

חתן גר צדק מקולומביה התגייר יחד עם אחיו התאום, שניהם המשיכו לשירות בצה’’ל ונלחמו יחד בעזה, בשלב מסוים, בעוד החתן עצמו משרת כצלף ומנטרל סכנות ואיומים על חיילים בשטח, הוא רואה לפתע דרך העדשה שלו את אחיו התאום חוטף פגיעה ונפצע קשה. יומולדת בהפתעה לכוכב הענק וילד הפלא המתוק ביותר שתראו זינגער | 06.12.25 למה הופיע הזמר בשכיבה? וחגיגות היום הולדת הפומביות זינגער | 13.12.25 השבוע החתן גר הצדק זכה להיכנס לחופה והאח שבינתיים החלים בחסדי השם השתתף, שמח ורקד. השמחה הועצמה על ידי השתתפותו של הזמר אהרל’ה סמט שבא להנעים בקולו בחופה, וביצע יחד עם הזמר הלל מאיר ביצוע מרגש בתפילה לישועתם של כל אחינו הנתונים בצרה.

הזמר הלל מאיר מרקיד את האחים הגיבורים. 'זינגער' מאחל מזל טוב מכל הלב!

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו האהובה "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה