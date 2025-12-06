יומולדת בהפתעה לכוכב הענק וילד הפלא המתוק ביותר שתראו

הזמר פיני איינהורן בשירה מרגשת "אני מאמין בביאת המשיח", למשפחתו של סרן שגיא יעקב רובינשטיין הי''ד שנפל לפני כשנה בקרבות בדרום לבנון, במוצאי שבת 'קרליבך' במלון 'כינר'.

( צילום אהובי ברלב 'דיגו' )

הזמר והפייטן ישי סודרי מפייט בהבדלה של מוצאי שבת במלון 'המלך שלמה' בנתניה, בהשתתפות השר לביטחון לאומי איתמר בן דביר ואיש העסקים דודו עשור שחגג שבת חתן.

הזמרים שמחה פרידמן וציון גולן בדואט תימני לשיר "לך אלי", בחתונה בכפר חב"ד.

( צילום: אוריה אהרון )

המוזיקאים זאנוויל ויינברגר, מוטי ויזל, מאיר אדלר וצביקי לוין בשירה מרגשת בחופת בתו של הזמר אהרל'ה סמט, בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה החסידית.

עם חנוכייה וסופגניות: הזמר קובי ברומר בצילומים לקליפ חדש לקראת חג החנוכה

( צילום: ישראל רובן )

הזמרים ליפא שמלצר ושלום למר בחגיגות יום הולדת 36 בהפתעה לזמר מרדכי שפירא, במהלך חתונה יוקרתית בניו יורק. 'זינגער' מאחל לאיש והאנרגיות הבלתי נגמרות הרבה שמחה ואושר!

המוזיקאים דודי פולק, שלמה גובי ומיילך יוזף, בשירה מרגשת באירוסי העסקן מוטי דייטש מבכירי 'שלומי אמונים'.

( צילום: שלומי כהן )

ילד הפלא איתמר קפלן ממקהלת הילדים 'פרחי נתניה', בביצוע מיוחד לשיר "אין דבר רע" של הזמרים יעקב שוואקי ושמעון לוי. 'זינגער' מתמוגג מהמתיקות של קפלן.

( צילום והקלטה: יענקי אזולאי )

הזמרים מוטי שטיינמץ ואריק דביר, בביצוע מרגש לשיר "וזכני לגדל", בחופת נכדתו של הפוסק הגאון הרב משה שטרנבוך ראב"ד 'העדה החרדית', עם נכדו של הדיין הגאון הרב ישראל ויזל מרבני שכונת 'איילת השחר' שבצפון בני ברק, באולמי 'קדמא' ב'נווה אילן'.

הזמר מוטי וייס בביצוע מרגש לשיר "אבא" של הזמר אביתר בנאי, בחופת בנו של הרב יעקב ג'אן רב העיר אומן שבאוקראינה.

( צילום: עזרא כהן )

הזמר משה דוד וייסמנדל והקלידן אלי וייס וחברי מקהלת 'נגינה', בשירת "ימים על ימי מלך", לגאון הרב שלמה יהודה בארי 'הינוקא', בבר מצווה לבנו של היועץ האסטרטגי אליהו ארנד, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור, באולמי 'וגשל' בבני ברק.

( הפקה מוזיקלית: מוישי ביכלר )

הזמר אבי אילסון והמוזיקאי שימי יונייב ברגע מפתיע ומשעשע - החלפת תפקידים במהלך מופע באירוע פרטי.

הזמרים אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, בניה ברבי ועקיבא תורג'מן, בשירה וריקוד סוחף "צמאה לך נפשי", במופע של 'צמאה' ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: מאיר דהן )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו האהובה והפופולרית - "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה