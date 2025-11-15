למה פיני איינהורן זרק את החליפה? והפייטן ששר "יונתן הקטן"

במהלך חתונת בתו של הנגיד משה ארנפלד באולמי 'כינור דוד' בבית שמש, הזמר פיני איינהורן זרק לקהל במפתיע את החליפה החסידית שלו.

( הפקה: שמוליק שרבאני )

הזמר יניב בן משיח בשירה ופיוט, בשמחת האירוסין לבנו של הגאון הרב יעקב אביטן רב המועצה האזורית חוף אשקלון עם בתו של אלירם כהן יו"ר המועצה הדתית ביהוד.

( צילום: יוסי לחיאני )

הזמר שוקי סלומון מקפיץ בשירה, באירוע הכנסת ספר תורה לבסיס משמר הגבול בבית חורון, ביוזמת ארגון 'תפארת רפאל' בראשות הרב שלמה זביחי.

הזמר פיני איינהורן מקפיץ בשירה, בשמחת החתונה לבנו של ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול - אריה עם תמר חדד, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק, בהשתתפות רבנים ואישי ציבור.

( צילום: מנדי שיף )

הזמרים חיזקי סופר, יהודה סלומון, ביני לנדאו, חיים דוד סרצ'יק, דביר שפיגל, הראל טל וחברי לקהת 'להבה', בשירה מרגשת "ושבו בנים לגבולם", באירוע מוזיקלי לרגל 31 שנה לפטירתו של הרב שלמה קרליבך זצ"ל, ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: יחיאל גרינברג. הפקה: צ'יקו בן זמרה ויואל ברקוביץ. ניהול מוזיקלי: אביה גרינברג. הנחייה: ידידיה מאיר )

כוכב הילדים הישראלי טל מוסרי ולהקת הילדים 'פרחי ירושלים' בהקלטות לשיר חדש לרגל חג החנוכה "נרות וניסים".

הזמר שוקי סלומון בהקלטות לשירי חנוכה, באולפן של המוזיקאי דייויד טויב, לקראת מופע 'המכבים באים' של ארגון 'תפארת'.

הזמר והקלידן צביקי לוקר מקפיץ בשירה לכבודו של הגאון הרב משה הלל הירש ראש ישיבת סלבודקה וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בדינר מיוחד בפריז שבצרפת.

הזמר שמוליק סוכות, בשירה מרגשת בחופה לנכדו של הגאון הרב אברהם מיכאל מאמאן ראש ישיבת 'תורה אור' ורב שכונת דרום בבאר שבע, באולמי 'הדריה' בירושלים.

משעשע! הזמר והפייטן אלחנן משמרתי בביצוע מיוחד לשיר הילדים "יונתן הקטן" - במהלך חתונת בנו של הפייטן אשר בן דוד, באולמי 'קונקורד' בבני ברק.

( צילום: נהוראי אבוטבול )

המוזיקאי והמלחין יוסי גרין בביצוע מיוחד לשיר "ענווים", באירוע של 'חסידות בקלאס' לכבוד 25 שנות יצירה ושירה של החזן יצחק מאיר הלפגוט, בתיאטרון קריית מוצקין, בהפקת יצחק ראשי ובניצוחו של יובל סטופל.

( צילום: 'דיגו סושיאל' )

הזמרים יידל ורדיגר, בערי וובר ומיילך ברונשטיין, בשירה מרגשת בחתונה היוקרתית לבתו של המלחין הנגיד חזקי וייס בניו יורק.

הזמר 'שמואל' בביצוע מיוחד לשיר "מקומך", באירוע של 'חסידות בקלאס' לכבוד 25 שנות יצירה ושירה של החזן יצחק מאיר הלפגוט, בתיאטרון קריית מוצקין, בהפקת יצחק ראשי ובניצוחו של יובל סטופל.

הזמר שלמה כהן, ישראל סוסנה ותזמורתו וחברי מקהלת 'נשמה', משמחים בחתונת בנה של יערית אלבז מנכ"לית האתר 'כיכר השבת' - ראובן עם רעכיל נויאוויטש, באירוע יוקרתי באולמי 'גאמוס' בהשתתפות, רבנים, אישי ציבור ואנשי תקשורת • בסידור חופה וקידושין כובד הסבא הגאון הרב ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים'.

( עיצוב: שון בלאיש )

הזמר 'נמואל' וחברי מקהלת 'נשמה', בשירה מרגשת "שערי שמים פתח", בחתונת נכדו של האדמו"ר רבי דוד חנניה פינטו, בן לבנו רבי רפאל פינטו מרבני מרסיי שבצרפת.

( צילום: ישראל יעקובי )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו הפופולרית: "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה