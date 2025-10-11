הזמר ליפא שמלצר שהגיע לישראל לחג הסוכות, בצילומים לקליפ חדש בירושלים.

( צילום קליפ: שניאור מוניס )

הזמר ישי לפידות ונער הפלא שי וינר תגלית השנה שלכם גולשי כיכר, בביצוע מיוחד ל"אחינו כל בית ישראל" בעצרת תפילה בכיכר החטופים.

( באדיבות: יהודה קלמן )

"זה הסיפור של הסוכה, אני יוצא מהבית שלי ומסכים לפתוח את הדלת" • הזמרים עקיבא תורג'מן ויונתן רזאל בנאמבר אקטואלי ונוגע ללב, במהלך מופע משותף באילת.

הזמרים שוקי סלומון וישי לפידות מקפיצים עם הלהיט שלהם "שיר השמחה", בשמחת בית השואבה ברחובות ביוזמת ראש העיר מתן דיל וחבר המועצה אמיתי כהן.

( צילום באדיבות הקלידן שימי יונייב )

המוזיקאי בני לאופר ותזמורתו, ישראל גולדרייך המכונה 'ילד הפלא על גלגלים' וחברי מקהלת 'מלכות', בשירה מרגשת "אני מאמין", בשמחת בית השואבה ב'בית בנגו' בבני ברק.

הזמר מוטי שטיינמץ בביצוע מיוחד לשיר "נפשי", בזיץ לבחורי ישיבת 'אורייתא' בראשות הרב ישראל אסייג.

( צילום: מאיר כהן )

הזמר שוקי סלומון ושר שלום מהצרי שזכה במקום השני בתוכנית הריאליטי 'הקול החדש' ברדיו 'קול חי', בדואט מזרחי "אעופה אשכונה", בשמחת בית השואבה ביבנה.

( הפקה: משה ממן )

כזה עוד לא ראיתם! הזמר ליפא שמלצר עם כובע גרב ופיג'מה - שר "ריבונו של עולם חלום חלמתי", על מיטה במופע 'ישיבישיר' של רדיו 'קול ברמה', בפני אלפים ב'בנייני האומה' בירושלים, בניצוחו של המוזיקאי יואלי דיקמן. 'זינגער' עדיין לא החליט אם זה מצחיק או מביך ובינתיים הוא מתאמן על כישורי השינה שלו בציבור.

( צילום: מייקל מנס )

לא רק מזכה רבים, גם זמר! הגאון הרב יגאל כהן מפגין כישורי שירה ופיוט "רני לי" בשמחת בית השואבה בסוכתו.

( צילום באדיבות: הרב שמעון מאמו )

המוזיקאים חיים גולד, דוד חיון ואבי מישקין, בשירה מרגשת "אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח", לרגל שובם של החטופים משבי חמאס בעזה, בשמחת בית השואבה בסוכתו של איש העסקים ישראל אדיר.

( צילום: ר.א. )

הזמר מוטי שטיינמץ בביצוע מיוחד לקטע מתוך ההלל "פתחו לי שערי צדק", בשמחת בית השואבה בסוכתו של סוכן הטיסות שלומי ג'רמון.

הזמר אברהם פריד בביצוע מיוחד לשיר "עלה קטן שלי", בשמחת בית השואבה בסוכתו של איש העסקים אמיר ועקנין בנתיבות.

להקת הילדים 'פרחי ירושלים' מקפיצים עם הלהיט שלהם "שבים הביתה", ב'כיכר ציון' בירושלים, לרגל ההסכם על החזרת החטופים משבי חמאס בעזה.

"אבינו שבשמים תחזיר את החטופים במהרה" • הזמר יניב בן משיח חוגג את ההסכם על החזרת החטופים משבי חמאס בעזה, בשמחת בית השואבה בבית הכנסת 'תהילה לדוד' באשדוד בראשותו של הרב אלירם כהן ובשיתוף 'המרכז למורשת' בראשות ממלא מקום ראש העיר ויו"ר תנועת ש"ס המקומי אבי אמסלם.

( צילום: יוסי לחיאני )

מחליף מקצוע? איש הרשת והפרסום דודי קפלר בדואט עם הזמר מרדכי בן דוד: "הגשמתי חלום".

הזמר בערי וובר בשירה מרגשת "אחינו כל בית ישראל", בשמחת בית השואבה באולמי 'דיוויד קסטל - ויסטה' בירושלים, שערך המיליארדר ג'יי שוטנשטיין לתורמי עמותת 'ביחד ננצח - כלל ישראל'.

( צילום: שלומי כהן. הפקה: שוש אלחדד 'רויאל פרודקשן' )

הזמרים נפתלי קמפה וברוך לוין בליווי תזמורת 'המנגנים' בניצוחו של יהודה גלילי, בביצוע מיוחד לשיר "והערב נא", במופע 'קומזינג גלובל' ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: 'קונטרול'. הפקה: שלום וגשל. )

הזמר מידד טסה בביצוע מיוחד לקטע מתוך ההלל "אלי אתה ואודך", בשמחת בית השאובה עם הגאון הרב ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בסוכת בנו הרב דוד אלבז.

( צילום: 'רון סטודיו' )

הזמר שמעון לוי בליווי מוזיקלי של ישראל סוסנה ותזמורתו, מקפיצים בשירה בשמחת בית השואבה במערת המכפלה בחברון, חדי עין יבחינו בנועם ארנון דובר היישוב היהודי בחברון, אשי הורוביץ ושיראל בלייכר מנהלי האירוע ואיש הימין ברוך מרזל. יום ההולדת המפתיע והצצות למיטב אירועי והופעות השבוע זינגער | 30.08.25 'זינגער' פותח שנה חדשה: הצצה לאירועי עשרת ימי תשובה זינגער | 04.10.25 הזמר חיים ציפל מקפיץ בשירה בשמחת בית השואבה ב'כיכר העצמאות' בנתניה.

( צילום: נתי בדש )

הזמר שולם למר והחזן יוסי פליישמן בביצוע מיוחד ל"מי שברך" לחיילי צה"ל בקונצרט מיוחד במונטריאול שבקנדה.

( צילום: יאיר פליישמן )

הזמר שמוליק סוכות, הקלידן יהודה הרשנבוים וחברי מקהלת 'נשמה' בביצוע ל"השיר והשבח לחי העולמים", בשמחת בית השואבה בסוכה פרטית במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

הזמר בנצי שטיין, הגיטריסט יענקי קופלוביץ׳ והקלידן יהודה רושגולד, בביצוע מיוחד לקטע מתוך ההלל "אלי אתה ואודך", בשמחת בית השאובה בסוכה פרטית בשכונת ממילא בירושלים.

הזמר פיני איינהורן בתפילת הלל מוזיקלית בחול המועד סוכות בבית הכנסת הגדול בירושלים.

( צילום: אסף קליין 'רואים את הקולות' )

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה