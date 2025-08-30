יום ההולדת המפתיע והצצות למיטב אירועי והופעות השבוע

המוזיקאים: אהרל'ה סמט, ארי היל, בנצי שטיין, מוטי ויזל, דודי פלדמן ויענקי קופלוביץ בשירה מרגשת: "שערי שמיים פתח", בחגיגות יום הולדת 36 בהפתעה לאיש החסד שי גראוכר, במסעדה החדשה 'ליפתא' של השף אלי דיוויס. 'זינגער' מאחל מזל טוב לחתן היומולדת ומסיק משורת הזמרים על סגנונו המוזיקלי של גראוכר.

( צילום: נתן גראוכר ושלומי כהן. הפקה: אייזיק גפן. הפקה מוזיקלית: נטע לוין )

"מָה אָשִׁיב לַה' כָּל תַּגְמוּלוֹהִי עָלָי" • הזמר יונתן רזאל בתפילת הלל מוזיקלית של ראש חודש 'אלול', אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי 'הינוקא', באולמי 'לאגו' בראשון לציון.

הזמר מוטי ויזל וחברי מקהלת 'מלכות' בשירה מרגשת בחופת בתו של בן ציון פדר מנהל המגזר החרדי בקופת חולים 'מכבי' עם בנו של איש העסקים יצחק פישר, באולמי 'כתר הרימון' בבני ברק.

( צילום: יאיר פליישמן )

הזמר אברהם פריד בביצוע מיוחד לשירו "פשוט אנשים" יחד עם הזמר משה קליין, במופע סיום בין הזמנים בעיר נוף הגליל.

( הפקה: משה ממן. צילום: בערל'ה. )

הזמר ארי היל בביצוע מיוחד לשירו "גרש את העצבות" יחד עם הזמר שמעון לוי וישראל סוסנה ותזמורתו, במופע סיום בין הזמנים לישיבת 'מיר'.

( הפקה: זאבי רבינוביץ )

הזמר שמוליק סוכות בביצוע מיוחד לשירו "באה השמחה" וחברי מקהלת 'נשמה', במופע סיום בין הזמנים בעיר אלעד.

( צילום: יאיר פליישמן )

הזמר משה צבי וינטרוב, המעבד מונה רוזנבלום, מקהלת הילדים 'חסידימלעך' בניצוחו של יענקי לוינגר והעסקן ישראל לייזר, בשירה מרגשת "ויהיו רחמיך מתגוללים", לפצועי המלחמה המאושפזים בבית החולים 'תל השומר'.

הזמר יהודה מנהיים וילד הפלא דובי ימפל בשירה מרגשת "אבינו מלכינו אין לנו מלך אתה", בחופת בנו של ישראל אלתר סגן ראש סניף 'איחוד הצלה' בבני ברק עם נכדת הגאון הרב יעקב מאיר שכטר מרבני ברסלב, חדי עין יבחינו בגאון הרב סיני הלברשטאם רב 'איחוד הצלה' בבני ברק.

הזמר יונתן רזאל בשירת "סימן טוב ומזל טוב", לכנרת רחל גולדברג, אלמנתו של אבי גולדברג הי"ד שנהרג במלחמה האחרונה בלבנון - שהתארסה עם עמינדב רוטנברג, שמכהן כמנהל התיכון במוסד החינוכי שבו עבד בעלה, בכנס ג' באלול ב'בנייני האומה' בירושלים, לציון 90 שנה לפטירתו של הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.

( הפקה: מיכאל כפלין )

הזמר עקיבא תורג'מן בשירה מרגשת בחלאק'ה לשני ילדים של חייל שנפצע במלחמה ומאושפז בבית חולים 'תל השומר', ביוזמת איש החסד שוקי בריף.

( צילום: משה ברקוביץ )

הזמר מנדי גולדברג, המשפיע המוזיקלי מענדל ראטה והקלידן נחמן רוזנברג, בשירה מרגשת "וזכנו לראות בנים", באירוע הוקרה לחיילים חרדים ובני משפחותיהם מהחטיבה החרדית 'חשמונאים', בתרומת הנגיד מוטי זוננפלד.

( צילום: נתי ניילינגר )

הזמר בנצי שטיין וחברי מקהלת 'נשמה' בשירה מרגשת "ויהי נועם ה' אלוקינו", בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה, במסגרת מסע תפילה שיזם איש החסד שי גראוכר בהשתתפות בני משפחות החטופים שבשבי חמאס בעזה.

( צילום: דודי קפלר )

הזמרים עדי רן ואיתי בירמן בהקלטות לשיר חדש יחד עם המוזיקאים נעם עקרבי ואבשלום דריקס.

( צילום באדיבות: גלית קאשי )

לא רק חבר מועצה, גם מוזיקאי: אלישיב עמיצור, חבר מועצת העיר פתח תקווה ומחזיק תיק תרבות יהודית מנגן ברגע של הפוגה במילואים יחד עם הזמר יאיר כהן בגוש עציון.

להקה גיאורגית בביצוע מיוחד לשיר "והעיקר לא לפחד כלל", לכבודו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שטס לביקור מדיני בגאורגיה, ל'זינגער' נודע שהלהקה למדה את המילים של השיר במשך תקופה לרגל הביקור המדובר.

הזמר יונתן רזאל שר סליחות "חטאנו לפניך רחם עלינו", בפסטיבל הכלייזמרים בצפת.

( צילום: איגור פרפרוב )

הזמרים שוקי סלומון, עמירן דביר ורולי דיקמן משמחים בקייטנה לילדים מיוחדים של 'נותנים כח'.

לא רק מזכה רבים, גם זמר: הרב יהושע מרגלית הידוע בכינויו "הרב של הטראנסים", שר בערב סליחות יחד עם הזמרים בן צור ואליאב זוהר את הלהיט "טאטע תטהר".

( צילום: אלעזר כהן )

לא רק ראש עיר, גם זמר: יאיר רביבו ראש עיריית לוד בביצוע לשיר "השם יתברך תמיד אוהב אותי" יחד עם הזמר בן צור, בהופעה לתושבי העיר.

( צילום: מתן שמריהו )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה "ביט על הפרשה".

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה