ביקור השר בן גביר בגיאורגיה ( צילום: לשכת השר )

השר לביטחון לאומי, ח”כ איתמר בן גביר, נחת אמש (ראשון) לביקור רשמי בגאורגיה, בהזמנת שר הפנים של גאורגיה, אשר אחראי על המשטרה במדינה. במהלך הביקור, נפגש השר בן גביר עם ראש ממשלת גאורגיה, אירקלי קובַּכידזה, זאת כחלק מהעמקת הקשרים המדיניים והביטחוניים בין המדינות. בפגישה השתתפו גם שרת החוץ ושר הפנים וראש המטה של השר עו״ד חנמאל דורפמן.

במהלך ביקורו צפוי השר להיפגש עם שורה של בכירים בממשלת גאורגיה ולדון עימם על שיתופי פעולה בתחומי ביטחון הפנים, המאבק בטרור ובפשיעה המאורגנת, וכן על אפשרויות להרחבת ההכשרות וחילופי הידע בין כוחות האכיפה. בנוסף, יערוך השר סיור במספר אתרים מרכזיים הקשורים למשטרת גאורגיה ולשירות בתי הסוהר המקומי, שם יקבל סקירה על דרכי הפעולה והאתגרים הביטחוניים איתם מתמודדים גורמי האכיפה במדינה.

במהלך הפגישה אמש, הוסיף השר בן גביר: ״מדינת ישראל מנצחת את איראן וחיזבאללה, ונלחמת גם בחמאס בעזה. האנושות לא יכולה לאפשר לחמאס להיות בעזה ויש להשמיד אותו״. השר בן גביר הציג תמונות של חמושי חמאס משתלטים על משאיות הסיוע ברצועה, וסיפר כי בניגוד לקמפיין חמאס - ברצועה אין רעב ואין מחסור במזון, וביקש מראש ממשלת גיאורגיה להשתתף באמירה הברורה לשחרור כל החטופים.

ראש ממשלת גיאורגיה אמר כי: ״אנחנו רוצים לחזק את הקשר בין המדינות והעמים. אנחנו בקשר מצויין עם הקהילה היהודית בגיאורגיה ועם התיירים הישראלים הרבים כאן, ואנחנו נשמח להגיע לביקור בישראל״.