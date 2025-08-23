כל הטירוף של הקמפים: זינגער חותם את 'בין הזמנים' 

הזמר החסידי ברי וובר, הופיע בקמפ של ישיבת אור אלחנן בקמפוס בבאר שבע. מנגן: ברוך קמינצקי ותזמורתו.

( צילום: חיים גרשוני ויעקב קופמן )

המלחין והזמר בנצי שטיין עליו עבר בין הזמנים עמוס במיוחד הופיע גם בקמפ של ישיבת חברון במבוא חורון בליווי תזמורתו של יענקי לנדאו.

( צילום: יהושע אייזיק )

במקום היה גם אורח נוסף עסוק במיוחד, יידל ורדיגר, שביצע את להיט העבר הגדול שלו "שירו למלך".

המוזיקאים עמירן ואריק דביר, עדי רן ורולי מנדלזון ותזמורתו בתחרות מוזיקלית בקמפ של ישיבת 'אור ישראל'. אריק דביר ביצע את "התנערי" של אברומי פלאם כששאר השופטים מתנועעים מחובקים.

( צילום: יעקב כהן )

האחים עמירן ואריק דביר מקפיצים את הקמפ של ישיבת 'אור ישראל' עם 'חנניה' של חנן בן ארי. על הנגינה רולי מנדלזון ותזמורתו.

( צילום: יעקב כהן )

עדי רן בביצוע סולו משלו ללהיט "יש הקב"ה" בקמפ של 'אור ישראל'.

( צילום: יעקב כהן )

הזמרים משה דוויק ועופר לוי בדואט שירה ופיוט בהכנסת ספר תורה שערך איש העסקים מוטי מזרחי באולמי 'נוף ירושלים'.

( צילום: ליאור מיכאל )

הזמרים יעקב שוואקי ובנצי שטיין בהקלטות לשיר חדש באולפן של המעבד יענקי כהן.

( צילום: מנחם ברנשטיין )

הזמר יוסי ברגר בביצוע מיוחד לשיר "אל תקצוף" של הזמר גלעד פוטולסקי יחד עם חברי מקהלת 'מלכות' ובני לאופר ותזמורתו.

( צילום: דודי קפלר )

הזמר שמעון בר יוחאי בצילומים לקליפ חדש בים המלח.

( צילום: חיים עטון )

"יצירה מטורפת" • המתנה שקיבל הזמר שמוליק סוכות מאוהדיו במהלך מופע מוזיקלי בנתיבות.

הזמר אריק דביר מופיע בחתונה עם קיבוע ביד לאחר שנפצע במהלך אימון כושר.

( צילום: ישראל קפלן )

המוזיקאי יצחק בן ארזה, שיעל'ה רוט, צביקי מילר וארי ברנד, בשירה מרגשת בחופת הזמר שרוליק מילר במודיעין עילית.

( צילום: יהודה פולק )

הזמר בנצי שטיין וחברי מקהלת 'נשמה' בשירה מרגשת "אחינו כל בית ישראל", בחופשה לחרדים במלון 'לאונרדו' בירושלים.

( צילום: בערל"ה )

הזמרים יידל ורדיגר ושמוליק סוכות בביצוע מיוחד לשיר "שירו למלך", יחד עם המעבד יואלי דיקמן, חברי מקהלת 'נשמה' והתזמורת הפילהרמונית, במופע ענק ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: שניאור מוניס )

הזמר והפייטן משה לוק מברך בשירה ופיוט את הברכה השביעית, בחופת בנו של איש העסקים יואב לוי עם רחלי קבסה, אחותו של שלום קבסה עוזרו של ח"כ משה ארבל.

המוזיקאי מני ראב בחשיפת קטע מלהיב נוסף מתוך הסט החדש שהוא מתכוון להעלות בשבוע הבא לרשת. "קחתי את השיר טאטאלע של ארי היל ומשה דוד וייסמאנדל, ובמקום הז'אנר דרשו הידוע, הפכתי אותו לסוג של בוילר רום טכנו", מספר ראב.

פיני איינהורן מקפיץ את ישיבת דעת חיים בקמפוס בני עקיבא במירון, עם תזמורתו של שמחה אברמצ'יק.

( צילום: שבתאי מיכאלי )

המוזיקאים שוקי סלומון, אייל טויטו, איצי אקרמן ושימי יונייב, בביצוע מיוחד לשיר "והיא שעמדה", בנופש לחרדים במלון 'רויאל' בים המלח.

הזמר יונתן רזאל בביצוע מיוחד לשיר שלו: "כמה טוב בישראל", בהשקת מופע להקה חדש ב'גריי מודיעין'.

הזמר יידל ורדיגר עם שמחה בירנאהק ותזמורת של שמחה אברמצ'יק בקעמפ של וולפסון (נתיבות אביעזר) בשעלבים.

( צילום: יענקי קלצקין ודוד כהן )

לאחר מכן הרקיד בירנהאק את הבחורים עם שירי מירון.

( צילום: יענקי קלצקין ודוד כהן )

המעבד והמלחין אלי לאופר, הזמר והיוצר משה פלד והמנצח והמעבד יובל סטופל, התארחו כשופטים בתחרות מוזיקה של ישיבת 'קול תורה' במהלכה הם גם פצחו בשירה נלהבת. על הקלידים שמואל יפת.

( צילום: שמואל יפת )

המוזיקאי מוישי רוט ולהקתו בקמפ של ישיבת 'מאור התלמוד' בכפר פינס.

פיני איינהורן עם ישיבת מיר - האמריקאים, בקמפוס "חרב לאת". על הקלידים דודי פלדמן.

( צילום: שבתאי מיכאלי )

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית הפופולרית - "ביט על הפרשה".

( צילום: דניאל פרץ )

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה