זינגער חוזר! בואו להציץ למיטב אירועי בין הזמנים 

"ואולי בזכות אהבת חינם יבנה בית המקדש השלישי" • אלפי מתפללים בכותל המערבי בביצוע מרגש לשיר "אהבת חינם" של הזמרים שוקי סלומון ויונתן שינפלד - במהלך תפילת תשעה באב.

חגיגות יום הולדת 41 בהפתעה למוזיקאי דוד ביתן בהשתתפות בכירי תעשיית המוזיקה.

( צילום: אלי מלכא )

אלי פרידמן, איצי אקרמן ועדי רן בביצוע מלהיב באחד הקמפים - "ושמרו"

הזמר שמעון לוי בהקלטת מחרוזת הלל של קרליבך באולפני מוישי כהנא.

( צילום: זאבי רבינוביץ )

הזמר עקיבא תורג'מן משמח את פצועי המלחמה המאושפזים בבית החולים 'תל השומר', יחד עם איש החסד שוקי בריף.

( צילום: תמר גולדשטיין )

הזמר מוטי שטיינמץ בצילומים לקראת אלבום חדש.

הזמרים החב"דיים מאילת, חביב חיים בן אריה ורועי לביא ושני זמרים נוספים תושבי העיר בקאבר אחדות אקוסטי - "שבת אחים ואחיות". פריד הקפיץ את הסולטן ומיטב ההצצות לאירועי השבוע זינגער | 11.07.25 משתתפים בקליפ מימין לשמאל: רועי לביא, יהונתן לוי, נהוראי זנטי, חביב חיים בן אריה. ההפקה המוזיקלית של חביב חיים בן אריה.

הזמר ארי גולד בצילומי קליפ לסינגל חדש שיוצא הערב בליווי נגנים מקומיים, עם צוות הצילום של לירון אפוטה.

( צילום: אביגדור מאיר )

המוזיקאים מוישי רוט, בני לאופר ושימי קפלן בהקלטות באולפן לקראת שיר חדש.

המוזיקאי והיוצר נועם שפייר, ביצירה אינסטרומנטלית נוספת "מעבר". הלחן של שפייר עצמו כשהוא גם מנגן על הקמנצ'ה הייחודי. הפקה מוזיקלית: אריאל גמליאל.

( צילום: מאודי אלכסלסי )

הזמרים יעקב שוואקי ואמיר דדון בדואט לשיר: "בין קודש לחול", במהלך חזרות למופע המשותף ב'בריכת הסולטן' בירושלים ביום ראשון הקרוב.

הזמר יניב בן משיח משמח ומחזק ילד מיוחד, מאחורי הקלעים במופע של הזמר משה קליין ב'בנייני האומה' בירושלים.

( צילום: זאבי רבינוביץ )

"הוא נהיה מוֺרי" • הזמר חיים ישראל בשיעור תימנית מזורז לזמר יעקב שוואקי, במהלך חזרות למופעי הקיץ.

"טייסים וניסים, מעטים מול רבים, נולד לו ניגון של תקווה" • הזמר שוקי סלומון הכוכב הראשי של ההצגה 'קרקס הכוכבים', שמתקיימת במהלך ימי בין הזמנים בעשרות מוקדים ברחבי הארץ ביוזמת ארגון 'תפארת' - חשף את שירו החדש "שיר התקווה" שייצא במוצאי שבת.

הזמר יניב בן משיח בביצוע מיוחד לשירו: "תודה על הכל", במופע של הזמר משה קליין ב'בנייני האומה' בירושלים ביוזמת ארגון 'תפארת'.

הזמר משה קליין ברגע של הזדהות עם כאבם של החטופים שבשבי חמאס - יושב על הרצפה ומקדיש להם את שירו: "תחזור הביתה", במהלך הופעתו ב'בנייני האומה' ביוזמת ארגון 'תפארת'.

כשחברי כולל 'חלקנו' יצאו ליום התרעננות הצטרפו חברי הכולל לקליפ יחד עם הזמר שמוליק גפנר והקלידן שמוליק לוטרמן ושאר החברים לביצוע השיר "שלם ישלם" בלחנו של ר' חזקי וייס, שבוצע במקור ע"י ליפא שמלצער, עם הפזמון המיוחד: "אני הצתי אש בציון ואני עתיד לבנותה באש בתפילה שבמהרה יבנה בית המקדש".

הזמר מרדכי שפירא מקפיץ עם הלהיט שלו "לחי עולמים" יחד עם הזמר שמוליק סוכות, בקומזיץ בין הזמנים בעיר חיפה ביוזמת דרור עמוס יו"ר המועצה הדתית ואורי אוזן חבר המועצה ויו"ר ש"ס המקומי.

( צילום: פיני גולדברג )

הזמרים ארי היל ושלום למר וחברי מקהלת 'נשמה', מקפיצים בשירת "השם יתברך תמיד אוהב אותי", ביום כיף לילדים מיוחדים ובני משפחותיהם ביוזמת ארגון 'בלב אחד'.

( הפקה: אייזיק גפן )

הזמרים מרדכי שפירא ואבישי אשל בשירה מרגשת: "אחינו כל בית ישראל", במופע משותף ב'מיני ישראל'.

( צילום: י. זוהר. הפקה: מעוז עבדי. )

הזמר אברומי וינברג בשירת "ברכת כהנים" בבר מצווה לבנו של איש העסקים ישראל אדיר • על הקלידים המוזיקאי יואלי דיקמן ותזמורתו.

( ‏צילום: ‏מתנאל גוטמן )

לאחר מכן ראינו את אברומי וינברג ויענקי היל בביצוע מיוחד לשיר "עלה קטן שלי" של הזמר אברהם פריד.

( ‏צילום: ‏מתנאל גוטמן )

המוזיקאים בנצי שטיין, מוטי ויזל ויואלי דיקמן מקפיצים בשירת: "קול חתן וקול כלה", בחופת בתו של המיליארדר החרדי דן גרטלר עם בנו של סוכן הביטוח חנוך כץ, באירוע יוקרתי באולמי 'אווניו'.

( צילום: יאיר פליישמן )

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה