'זינגער' פותח שנה חדשה: הצצה לאירועי עשרת ימי תשובה

שר הדתות לשעבר ח"כ מיכאל מלכיאלי, שחגג בר מצווה לבנו יעקב, באירוע מתוקשר בהשתתפות רבנים ואישי ציבור - מפגין כישורי שירה עם ילדיו, בביצוע מיוחד לשיר "תדבר איתו" של הזמר שמוליק סוכות • על הקלידים הופקד: מוטי גלזר.

הפייטן אופיר סלומון בביצוע מיוחד לשיר "לאבא שלי יש סולם" יחד עם הזמר ששון שאולוב, במהלך מופע סליחות בקריית מוצקין, ביוזמת איש החסד נתנאל נחום יו"ר 'אורות ראובן' והנגיד דוד מרציאנו.

( צילום: דניאל סלומון )

הזמרים חיים משה, אביתר בנאי, שולי רנד, עמיר בניון וחברי 'הפרויקט של רביבו' - בביצוע מיוחד ל"אֲדוֹן הַסְּלִיחוֹת", במופע סליחות של הזמר דוד ד'אור ב'בריכת הסולטן' בירושלים.

הפייטנים רפאל אלבז, רפי אוחנה ומאיר שטרית בביצוע מיוחד ל"אוחילה לאל", בערב סליחות בבית חב"ד אורנג' קאונטי שבארצות הברית בראשות הרב רפאל דדון.

( צילום: רפאל זביחי )

הזמר נפתלי קמפה בצילומים לקליפ חדש שיצא בשבוע שעבר.

( צילום: זאבי רבינוביץ. בימוי: שרולי ברונכר. צילום קליפ: נחמן אלבר. )

המוזיקאים אהרל'ה סמט, דניאל אלישע ומוישי רוט, בהקלטות לשיר דואט באולפנו של מוישי כהנא.

הזמרים אלי הרצליך ו'נמואל', בשירה מרגשת בערב סליחות לחיילים חרדים ב'בנייני האומה' בירושלים, ביוזמת ענף החרדים באגף כוח האדם בצה"ל ו'נצח יהודה' ואיגוד 'שומר ישראל'.

( צילום באדיבות: איציק כהן )

הזמרים משה דוויק, מוטי ויזל, אלי הרצליך וחברי מקהלת 'נשמה', בביצוע מיוחד לשיר: "אל תשליכני לעת זקנה", באירוע השקת היחידה החרדית החדשה 'כח הצלה' מבית 'איחוד הצלה'.

( צילום: שלומי כהן )

הזמר ישי ריבו בביצוע מיוחד ל"אוחילה לאל", בערב סליחות במשרדו של המפיק דודי עזריאלי בהשתתפות אישי ציבור.

( צילום: ליאור מיכאל )

הפייטן ארז יחיאל מפייט בסליחות יחד עם הזמר איתי לוי, בערב סליחות באחוזתו של איש העסקים אלון אלגלי באחיסמך.

( צילום: אלדד מרחום )

הזמר שולי רנד העלה לבמה את בנו דוד והקדיש לו את השיר "דע בני אהובי" לרגל יום הולדתו, במהלך מופע ב'זאפה אמפי שוני'.

( צילום: פיני גולדברג )

הזמר חיים ישראל בביצוע מיוחד ל"שערי רצון" לרגל יום כיפור.

( הקלטה וצילום: אביעד גיל )

הזמרים משה דוד וייסמנדל, יענקי קופילוביץ וחברי מקהלת 'נשמה' יחד עם איש החסד שי גראוכר, בשירי רגש במוצאי יום כיפור במלון 'מצודת דוד' בירושלים, בהשתתפות נגידים.

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה

יום ההולדת המפתיע והצצות למיטב אירועי והופעות השבוע זינגער | 30.08.25