זינגער מבקר בקעמפים: מיטב ההצצות לאירועי בין הזמנים

הזמר והיוצר ישי ריבו שערך לאחרונה מספר הופעות ענק בארה"ב, אירח בניו יורק את הזמר שמואל והשניים ביצעו יחד את הלהיט שלו "תן לי תפילה".

( צילום: אריה הנץ )

הזמר משה כורסיה בביצוע מיוחד לשירו: "רוקד עם הפחד", יחד עם הזמר יעקב שוואקי שאירח אותו במופע במגדל העמק, ביוזמת יוסי רואש יו"ר המועצה הדתית והתרבות התורנית בעיר.

הזמר סנדי דינקל סוחף בשירת: "חמול על מעשיך" בקעמפ של ישיבת 'בית מתתיהו'.

( צילום: יעקב נויפלד )

הזמר יעקב שוואקי שר בהברה תימנית: "לך אלי" יחד עם הזמר חיים ישראל, במופע בין הזמנים בבאר שבע.

( צילום: שמוליק בן הרוש )

במהלך מופע של הזמר בערי וובר ב'היכל התרבות' בשכונת רמות בירושלים, הוא ירד לרקוד עם הקהל והתגלגל חזרה לבמה. 'זינגער' התגלגל הרבה פעמים מהבמה, באדיבות המאבטחים, אבל לא חזר אף פעם.

( צילום: מייקל מנס. הפקה מוזיקלית: יואלי דיקמן )

הזמרים חיים ישראל, מוטי שטיינמץ, איציק אשל ואבישי אשל בשירה מרגשת: "אם אשכחך ירושלים", בחופה יוקרתית לבתו של איש העסקים משה לורו גרנסיה מצרפת באולמי 'קדמא' בנווה אילן. 'זינגער', שמזמן לא ראה את כל האחים הזמירים לבית אשוואל יחד התלהב מהרעיון.

( צילום: ר. בנט. הפקה: יונתן בן טוב )

בבר מצווה יוקרתית השבוע נחשף לראשונה ילד פלא חדש בשם ארי קראוס מבית מקהלת 'מלכות'. 'זינגער' אהב את הביצוע והוא תוהה האם כדי להיות ילד פלא כדאי לך להיות בכלל חסיד...

( צילום: דודי פרידמן )

החזן ישראל אדלר והזמר אושר ביטון בדואט מיוחד לשיר: "שערי שמיים פתח", יחד עם חברי מקהלת 'מלכות' ואהרל'ה נחשוני, בחופה היוקרתית לבנו של איש העסקים יקי רייסנר במלון 'דייויד אינטרקונטיננטל' בתל אביב.

( צילום: דודי קפלר. הפקה: גדי ויטמן. )

בבית "קולם" התקיים מופע ט"ו באב חגיגי, הזמר והגיטריסט ברק גרוסברג השיק את אלבומו החדש רוצה להירגע שיצא בתחילת הקיץ. זינגער חוזר! בואו להציץ למיטב אירועי בין הזמנים זינגער | 09.08.25 פריד הקפיץ את הסולטן ומיטב ההצצות לאירועי השבוע זינגער | 11.07.25 במופע התארח הזמר שמחה פרידמן שגם השתתף באלבומו של ברק, השניים ביצעו את הלהיטים הגדולים כולל מחווה מיוחדת לזכרו של ר' אבי פיאמנטה ע"ה לשיר עושים תשובה שבזכותו חזר ברק בתשובה.

הזמר יעקב שוואקי והחזן הצבאי הראשי שי אברמסון, בביצוע מיוחד לתפילת "מי שברך", לשלומם ולחזרתם של החטופים ולהצלחת חיילי צה"ל במלחמה, בפסטיבל 'חוצות היוצר' בירושלים.

הזמר והיוצר דוד בן ארזה, חזר שוב להיכל התרבות ברמות למופע בני ישיבות מסעיר ומקפיץ במיוחד. צפו בהתלהבות:

( צילום: ישראל רוזן )

הזמר והחזן הנודע, יצחק מאיר הלפגוט, מנעים בשירה ופיוט באוזני המקובל הגאון הרב דב קוק.

שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף, שכבר ידוע ביכולות השירה שלו, בביצוע מיוחד לשיר "רחם" יחד עם הזמרים יעקב שוואקי וחיים ישראל, במהלך מופע בטבריה. 'זינגער' שוקל גם להיות שר כדי שיזמינו אותו לשיר עם שוואקי.

( צילום: אביב רות )

המוזיקאים פנחס ביכלר, מוישי רוט, דייויד טויב, רולי מנדלזון והשדרן דודי איינהורן, בתחרות מוזיקלית בקעמפ של ישיבת 'בית מתתיהו'.

( צילום: יעקב כהן )

המוזיקאים בנצי שטיין ויואלי דיקמן בשירה מרגשת: "דע לך בני", בקעמפ של ישיבת 'מאור התורה' בראשות ראש הישיבה הגאון הרב אברהם סאלים חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

בהיכל הספורט אשקלון הופיע הזמר נהוראי אריאלי יחד עם תזמורתו של אהרל'ה נחשוני.

( צילום: נתי בדש )

הזמר מוטי ויזל הופיע בקעמפ של ישיבת נחלת הלויים בקמפוס בנתניה. התוכנית הייתה תחת הכותרת 'לצמוח מתוך הקושי': בחורים עלו ושיתפו בקשיים שהיו/יש להם - יתומים, הורים גרושים, בעיות רפואיות ועוד. ובין לבין בוצעו קטעי השירה המרגשים.

מתמודד "הקול החדש", שר שלום מהצרי, התארח השבוע במופע של הזמר המצליח, יניב בן משיח.

הזמר והיוצר עדי גביסון בפינתו השבועית האהובה - "ביט על הפרשה".

( צילום: דניאל פרץ )

הגשה: נתנאל לייפר, איציק אוחנה