כיכר השבת
על רקע פלילי

אירוע מתגלגל בצפון: הכוחות טיפלו בנפגעים תחת אש; 4 פצועים במקום

ארבעה בני אדם נפצעו הערב באירוע ירי והשלכת רימון רסס בכפר כנא | חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי תחת אש ופינו אותם לבית החולים האיטלקי בנצרת ולמרכז הרפואי צפון (פוריה) | המשטרה: "הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה" (בארץ)

1תגובות
אילוסטרציה (צילום: Erik Marmor/Flash90)

גבר כבן 30 נפצע באורח קשה באירוע אלימות הערב (מוצאי שבת) בכפר כנא שבמהלכו נורו יריות והושלכו רימונים. בתקרית נפגעו גם קשיש כבן 80, אישה כבת 40 וצעירה כבת 18 שנפצעו באורח בינוני. צוותי מד"א טיפלו בנפגעים כשברקע יריות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, ומסרה כי הרקע הוא פלילי.

ממד"א נמסר כי "בשעה 20:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על פצועים בכפר כנא. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח האיטלקי ולמרכז רפואי צפון (פוריה) 4 פצועים עם פציעות חודרות, בהם: גבר כבן 30 במצב קשה ו-3 פצועים במצב בינוני- צעירה כבת 18, גבר כבן 80 ואישה כבת 40".

פרמדיק במד"א אנס עואודה, סיפר: "הובילו אותנו ל-4 פצועים שסובלים פציעות חודרות בגופם. בניהם היה גבר בשנות ה-30 בהכרה שנפצע באורך קשה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה בחשד לירי לעבר אדם והשלכת רימון. כוחות גדולים של מחוז צפון פועלים בזירה ובסביבה לאיתור החשודים, תוך איסוף ממצאים. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות נבדקות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
פלילי???עד מתי תטמנו את הראש בחול????
נמאס

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר