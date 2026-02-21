גבר כבן 30 נפצע באורח קשה באירוע אלימות הערב (מוצאי שבת) בכפר כנא שבמהלכו נורו יריות והושלכו רימונים. בתקרית נפגעו גם קשיש כבן 80, אישה כבת 40 וצעירה כבת 18 שנפצעו באורח בינוני. צוותי מד"א טיפלו בנפגעים כשברקע יריות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, ומסרה כי הרקע הוא פלילי.

ממד"א נמסר כי "בשעה 20:00 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע על פצועים בכפר כנא. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח האיטלקי ולמרכז רפואי צפון (פוריה) 4 פצועים עם פציעות חודרות, בהם: גבר כבן 30 במצב קשה ו-3 פצועים במצב בינוני- צעירה כבת 18, גבר כבן 80 ואישה כבת 40".

פרמדיק במד"א אנס עואודה, סיפר: "הובילו אותנו ל-4 פצועים שסובלים פציעות חודרות בגופם. בניהם היה גבר בשנות ה-30 בהכרה שנפצע באורך קשה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב".

מהמשטרה נמסר כי נפתחה חקירה בחשד לירי לעבר אדם והשלכת רימון. כוחות גדולים של מחוז צפון פועלים בזירה ובסביבה לאיתור החשודים, תוך איסוף ממצאים. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות נבדקות.